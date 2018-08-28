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Beer notes: Hoppin’ Frog, R. Shea celebrate anniversaries; Rosie the beer returns for Thirsty Dog; brewers collaborate
Published: August 28, 2018 - 5:37 PM
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