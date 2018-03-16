Best sellers: week of March 11

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPkhBUkRDT1ZFUiBGSUNUSU9OIDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+MS4gPGVtPlRoZSBHcmVhdCBBbG9uZTwvZW0+LCBLcmlzdGluIEhhbm5haDwvcD4KPHA+Mi4gPGVtPlN0YXIgV2FyczogVGhlIExhc3QgSmVkaTwvZW0+LCBKYXNvbiBGcnk8L3A+CjxwPjMuIDxlbT5MaXR0bGUgRmlyZXMgRXZlcnl3aGVyZTwvZW0+LCBDZWxlc3RlIE5nPC9wPgo8cD40LiA8ZW0+RmlmdHkgRmlmdHk8L2VtPiwgSmFtZXMgUGF0dGVyc29uIGFuZCBDYW5kaWNlIEZveDwvcD4KPHA+NS4gPGVtPlRoZSBXb21hbiBpbiB0aGUgV2luZG93PC9lbT4sIEEuSi4gRmlubjwvcD4KPHA+Ni4gPGVtPlRoZSBLcmVtbGluIENvbnNwaXJhY3k8L2VtPiwgSm9lbCBDLiBSb3NlbmJlcmc8L3A+CjxwPjcuIDxlbT5UaGUgRXNjYXBlIEFydGlzdDwvZW0+LCBCcmFkIE1lbHR6ZXI8L3A+CjxwPjguIDxlbT5CdXJuIEJyaWdodDwvZW0+LCBQYXRyaWNpYSBCcmlnZ3M8L3A+CjxwPjkuIDxlbT5BbiBBbWVyaWNhbiBNYXJyaWFnZTwvZW0+LCBUYXlhcmkgSm9uZXM8L3A+CjxwPjEwLiA8ZW0+QmVmb3JlIFdlIFdlcmUgWW91cnM8L2VtPiwgTGlzYSBXaW5nYXRlPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkhBUkRDT1ZFUiBOT05GSUNUSU9OPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz4xLiA8ZW0+SSYjODIxNzt2ZSBCZWVuIFRoaW5raW5nPC9lbT4mIzgyMzA7IE1hcmlhIFNocml2ZXI8L3A+CjxwPjIuIDxlbT4xMiBSdWxlcyBmb3IgTGlmZTwvZW0+LCBKb3JkYW4gQi4gUGV0ZXJzb248L3A+CjxwPjMuIDxlbT5UaGUgUm9jaywgdGhlIFJvYWQsIGFuZCB0aGUgUmFiYmk8L2VtPiwgS2F0aGllIExlZSBHaWZmb3JkPC9wPgo8cD40LiA8ZW0+Rm9vZDwvZW0+LCBNYXJrIEh5bWFuPC9wPgo8cD41LiA8ZW0+Qm94IG9mIEJ1dHRlcmZsaWVzPC9lbT4sIFJvbWEgRG93bmV5PC9wPgo8cD42LiA8ZW0+RmlyZSBhbmQgRnVyeTwvZW0+LCBNaWNoYWVsIFdvbGZmPC9wPgo8cD43LiA8ZW0+RWR1Y2F0ZWQ8L2VtPiwgVGFyYSBXZXN0b3ZlcjwvcD4KPHA+OC4gPGVtPkkmIzgyMTc7bGwgQmUgR29uZSBpbiB0aGUgRGFyazwvZW0+LCBNaWNoZWxsZSBNY05hbWFyYTwvcD4KPHA+OS4gPGVtPkVubGlnaHRlbm1lbnQgTm93PC9lbT4sIFN0ZXZlbiBQaW5rZXI8L3A+CjxwPjEwLiA8ZW0+QXN0cm9waHlzaWNzIGZvciBQZW9wbGUgaW4gYSBIdXJyeSw8L2VtPiBOZWlsIGRlR3Jhc3NlIFR5c29uPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7IFB1Ymxpc2hlcnMgV2Vla2x5PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlJFREJPWCBEVkQgUkVOVEFMUyA8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPjEuIDxlbT5NdXJkZXIgb24gdGhlIE9yaWVudCBFeHByZXNzIDwvZW0+PC9wPgo8cD4yLiA8ZW0+Q29jbyA8L2VtPjwvcD4KPHA+My4gPGVtPkRhZGR5JiM4MjE3O3MgSG9tZSAyIDwvZW0+PC9wPgo8cD40LiA8ZW0+VGhyZWUgQmlsbGJvYXJkcyBPdXRzaWRlIEViYmluZywgTWlzc291cmkgPC9lbT48L3A+CjxwPjUuIDxlbT5UaG9yOiBSYWduYXJvayA8L2VtPjwvcD4KPHA+Ni4gPGVtPldvbmRlciA8L2VtPjwvcD4KPHA+Ny4gPGVtPkxhZHkgQmlyZCA8L2VtPjwvcD4KPHA+OC4gPGVtPkRhcmtlc3QgSG91ciA8L2VtPjwvcD4KPHA+OS4gPGVtPkEgQmFkIE1vbXM8L2VtPiBDaHJpc3RtYXMgPC9wPgo8cD4xMC4gPGVtPkhhbmdtYW4gPC9lbT48L3A+CjxwPiYjODIxMjsgVHJpYnVuZSBOZXdzIFNlcnZpY2U8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+SVRVTkVTIFRPUCBTSU5HTEVTIDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+MS4gPGVtPkdvZCYjODIxNztzIFBsYW48L2VtPiwgRHJha2U8L3A+CjxwPjIuIDxlbT5Ub3AgT2ZmPC9lbT4sIERKIEtoYWxlZCBmZWF0LiBKYXktWiwgRnV0dXJlICZhbXA7IEJleW9uYyYjMjMzOzwvcD4KPHA+My4gPGVtPk5vIEV4Y3VzZXM8L2VtPiwgTWVnaGFuIFRyYWlub3I8L3A+CjxwPjQuIDxlbT5UaGUgTWlkZGxlPC9lbT4sIFplZGQsIE1hcmVuIE1vcnJpcyAmYW1wOyBHcmV5PC9wPgo8cD41LiA8ZW0+TWVhbnQgdG8gQmU8L2VtPiwgQmViZSBSZXhoYSBmZWF0LiBGbG9yaWRhIEdlb3JnaWEgTGluZTwvcD4KPHA+Ni4gPGVtPldoYXRldmVyIEl0IFRha2VzPC9lbT4sIEltYWdpbmUgRHJhZ29uczwvcD4KPHA+Ny4gPGVtPlRoZSBDaGFtcGlvbjwvZW0+LCBDYXJyaWUgVW5kZXJ3b29kIGZlYXQuIEx1ZGFjcmlzPC9wPgo8cD44LiA8ZW0+UGVyZmVjdDwvZW0+LCBFZCBTaGVlcmFuPC9wPgo8cD45LiA8ZW0+WW91IE1ha2UgSXQgRWFzeTwvZW0+LCBKYXNvbiBBbGRlYW48L3A+CjxwPjEwLiA8ZW0+UHJheSBGb3IgTWU8L2VtPiwgVGhlIFdlZWtuZCAmYW1wOyBLZW5kcmljayBMYW1hcjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5JVFVORVMgVE9QIEFMQlVNUzwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+MS4gPGVtPlRoZSBHcmVhdGVzdCBTaG93bWFuIDwvZW0+KHNvdW5kdHJhY2spLCB2YXJpb3VzIGFydGlzdHM8L3A+CjxwPjIuIDxlbT5Ib3BlIFdvcmxkPC9lbT4sIGotaG9wZTwvcD4KPHA+My4gPGVtPk1lbW9yaWVzIERvbiYjODIxNzt0IERpZTwvZW0+LCBUb3J5IExhbmV6PC9wPgo8cD40LiA8ZW0+QmxhY2sgUGFudGhlciBUaGUgQWxidW08L2VtPiwgS2VuZHJpY2sgTGFtYXIsIFRoZSBXZWVrbmQgJmFtcDsgU1pBPC9wPgo8cD41LiA8ZW0+UGxhbmV0PC9lbT4sIFRlY2ggTjluZTwvcD4KPHA+Ni4gPGVtPkV2b2x2ZTwvZW0+LCBJbWFnaW5lIERyYWdvbnM8L3A+CjxwPjcuIDxlbT5Db2NvPC9lbT4gKHNvdW5kdHJhY2spLCB2YXJpb3VzIGFydGlzdHM8L3A+CjxwPjguIDxlbT5ab21iaWVzIDwvZW0+KHNvdW5kdHJhY2spLCB2YXJpb3VzIGFydGlzdHM8L3A+CjxwPjkuIDxlbT5IYW1pbHRvbjwvZW0+IChCcm9hZHdheSBjYXN0KSwgdmFyaW91cyBhcnRpc3RzPC9wPgo8cD4xMC4gJiMyNDc7LCBFZCBTaGVlcmFuPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7IEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3M8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TklFTFNFTiBUViBSQVRJTkdTIDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+MS4gPGVtPlRoZSBCaWcgQmFuZyBUaGVvcnk8L2VtPiwgQ0JTPC9wPgo8cD4yLiA8ZW0+TkNJUzwvZW0+LCBDQlM8L3A+CjxwPjMuIDxlbT5Zb3VuZyBTaGVsZG9uPC9lbT4sIENCUzwvcD4KPHA+NC4gPGVtPlRoZSBWb2ljZSA8L2VtPihNb25kYXkpLCBOQkM8L3A+CjxwPjUuIDxlbT5BbWVyaWNhbiBJZG9sPC9lbT4sIEFCQzwvcD4KPHA+Ni4gPGVtPkJ1bGw8L2VtPiwgQ0JTPC9wPgo8cD43LiA8ZW0+VGhlIFZvaWNlIDwvZW0+KFR1ZXNkYXkpLCBOQkM8L3A+CjxwPjguIDxlbT42MCBNaW51dGVzPC9lbT4sIENCUzwvcD4KPHA+OS4gPGVtPk1vbTwvZW0+LCBDQlM8L3A+CjxwPjEwLiA8ZW0+Qmx1ZSBCbG9vZHM8L2VtPiwgQ0JTPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7IEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3M8L3A+Cg==