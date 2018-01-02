Blogger Logan Paul apologizes for YouTube video that appeared to show body hanging

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Published: January 2, 2018 - 10:58 AM | Updated: January 2, 2018 - 11:04 AM
By Yuri Kageyama
Associated Press
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