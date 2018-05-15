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Author Tom Wolfe, chronicler and satirist of American culture, has died at age 87
Published: May 15, 2018 - 11:17 AM | Updated: May 15, 2018 - 12:01 PM
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By Hillel Italie
Associated Press
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