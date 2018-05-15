Author Tom Wolfe, chronicler and satirist of American culture, has died at age 87

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5ORVcgWU9SSzogVG9tIFdvbGZlLCB0aGUgd2hpdGUtc3VpdGVkIHdpemFyZCBvZiAmIzgyMjA7TmV3IEpvdXJuYWxpc20mIzgyMjE7IHdobyBleHViZXJhbnRseSBjaHJvbmljbGVkIEFtZXJpY2FuIGN1bHR1cmUgZnJvbSB0aGUgTWVycnkgUHJhbmtzdGVycyB0aHJvdWdoIHRoZSBzcGFjZSByYWNlIGJlZm9yZSB0dXJuaW5nIGhpcyBzYXRpcmljIHdpdCB0byBzdWNoIG5vdmVscyBhcyAmIzgyMjA7VGhlIEJvbmZpcmUgb2YgdGhlIFZhbml0aWVzJiM4MjIxOyBhbmQgJiM4MjIwO0EgTWFuIGluIEZ1bGwsJiM4MjIxOyBoYXMgZGllZC4gSGUgd2FzIDg4LjwvcD4KPHA+V29sZmUmIzgyMTc7cyBsaXRlcmFyeSBhZ2VudCwgTHlubiBOZXNiaXQsIHRvbGQgVGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MgdGhhdCBoZSBkaWVkIG9mIGFuIGluZmVjdGlvbiBNb25kYXkgaW4gYSBOZXcgWW9yayBDaXR5IGhvc3BpdGFsLiBGdXJ0aGVyIGRldGFpbHMgd2VyZSBub3QgaW1tZWRpYXRlbHkgYXZhaWxhYmxlLjwvcD4KPHA+QW4gYWNvbHl0ZSBvZiBGcmVuY2ggbm92ZWxpc3QgRW1pbGUgWm9sYSBhbmQgb3RoZXIgYXV0aG9ycyBvZiAmIzgyMjA7cmVhbGlzdGljJiM4MjIxOyBmaWN0aW9uLCB0aGUgc3R5bGlzaGx5LWF0dGlyZWQgV29sZmUgd2FzIGFuIEFtZXJpY2FuIG1hdmVyaWNrIHdobyBpbnNpc3RlZCB0aGF0IHRoZSBvbmx5IHdheSB0byB0ZWxsIGEgZ3JlYXQgc3Rvcnkgd2FzIHRvIGdvIG91dCBhbmQgcmVwb3J0IGl0LiBBbG9uZyB3aXRoIEdheSBUYWxlc2UsIFRydW1hbiBDYXBvdGUgYW5kIE5vcmEgRXBocm9uLCBoZSBoZWxwZWQgZGVtb25zdHJhdGUgdGhhdCBqb3VybmFsaXNtIGNvdWxkIG9mZmVyIHRoZSBraW5kcyBvZiBsaXRlcmFyeSBwbGVhc3VyZSBmb3VuZCBpbiBib29rcy48L3A+CjxwPkhpcyBoeXBlcmJvbGljLCBzdHlsaXplZCB3cml0aW5nIHdvcmsgd2FzIGEgZ2xlZWZ1bCBmdXNpbGxhZGUgb2YgZXhjbGFtYXRpb24gcG9pbnRzLCBpdGFsaWNzIGFuZCBpbXByb2JhYmxlIHdvcmRzLiBBbiBpbmdlbmlvdXMgcGhyYXNlIG1ha2VyLCBoZSBoZWxwZWQgYnJhbmQgc3VjaCBleHByZXNzaW9ucyBhcyAmIzgyMjA7cmFkaWNhbCBjaGljJiM4MjIxOyBmb3IgcmljaCBsaWJlcmFscyYjODIxNzsgZmFzY2luYXRpb24gd2l0aCByZXZvbHV0aW9uYXJpZXM7IGFuZCB0aGUgJiM4MjIwO01lJiM4MjIxOyBnZW5lcmF0aW9uLCBkZWZpbmluZyB0aGUgc2VsZi1hYnNvcmJlZCBiYWJ5IGJvb21lcnMgb2YgdGhlIDE5NzBzLjwvcD4KPHA+V29sZmUgd2FzIGJvdGggYSBsaXRlcmFyeSB1cHN0YXJ0LCBzbmVlcmluZyBhdCB0aGUgcGVyY2VpdmVkIHN0dWZmaW5lc3Mgb2YgdGhlIHB1Ymxpc2hpbmcgZXN0YWJsaXNobWVudCwgYW5kIGFuIG9sZC1zY2hvb2wgZ2VudGxlbWFuIHdobyB3ZW50IHRvIHRoZSBiZXN0IHNjaG9vbHMgYW5kIGVuY291cmFnZWQgTWljaGFlbCBMZXdpcyBhbmQgb3RoZXIgeW91bmdlciB3cml0ZXJzLiBXaGVuIGF0dGVuZGluZyBwcm9tb3Rpb25hbCBsdW5jaGVvbnMgd2l0aCBmZWxsb3cgYXV0aG9ycywgaGUgd291bGQgbWFrZSBhIHBvaW50IG9mIHJlYWRpbmcgdGhlaXIgbGF0ZXN0IHdvcmsuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2hhdCBJIGhvcGUgcGVvcGxlIGtub3cgYWJvdXQgaGltIGlzIHRoYXQgaGUgd2FzIGEgc3dlZXQgYW5kIGdlbmVyb3VzIG1hbiwmIzgyMjE7IExld2lzLCBrbm93biBmb3Igc3VjaCBib29rcyBhcyAmIzgyMjA7TW9uZXliYWxsJiM4MjIxOyBhbmQgJiM4MjIwO1RoZSBCaWcgU2hvcnQsJiM4MjIxOyB0b2xkIHRoZSBBUCBpbiBhbiBlbWFpbCBUdWVzZGF5LiAmIzgyMjA7Tm90IGp1c3QgYSBncmVhdCB3cml0ZXIgYnV0IGEgZ3JlYXQgc291bC4gSGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGp1c3QgaGVscCBtZSB0byBiZWNvbWUgYSB3cml0ZXIuIEhlIGRpZCBpdCB3aXRoIHBsZWFzdXJlLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPldvbGZlIHNjb3JuZWQgdGhlIHJlbHVjdGFuY2Ugb2YgQW1lcmljYW4gd3JpdGVycyB0byBjb25mcm9udCBzb2NpYWwgaXNzdWVzIGFuZCB3YXJuZWQgdGhhdCBzZWxmLWFic29ycHRpb24gYW5kIG1hc3RlciYjODIxNztzIHByb2dyYW1zIHdvdWxkIGtpbGwgdGhlIG5vdmVsLiAmIzgyMjA7U28gdGhlIGRvb3JzIGNsb3NlIGFuZCB0aGUgd2FsbHMgZ28gdXAhJiM4MjIxOyBoZSB3cm90ZSBpbiBoaXMgMTk4OSBsaXRlcmFyeSBtYW5pZmVzdG8sICYjODIyMDtTdGFsa2luZyB0aGUgQmlsbGlvbi1Gb290ZWQgQmVhc3QuJiM4MjIxOyBIZSB3YXMgYXN0b25pc2hlZCB0aGF0IG5vIGF1dGhvciBvZiBoaXMgZ2VuZXJhdGlvbiBoYWQgd3JpdHRlbiBhIHN3ZWVwaW5nLCAxOXRoIGNlbnR1cnkgc3R5bGUgbm92ZWwgYWJvdXQgY29udGVtcG9yYXJ5IE5ldyBZb3JrIENpdHksIGFuZCBlbmRlZCB1cCB3cml0aW5nIG9uZSBoaW1zZWxmLCAmIzgyMjA7VGhlIEJvbmZpcmUgb2YgdGhlIFZhbml0aWVzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkhpcyB3b3JrIGJyb2tlIGNvdW50bGVzcyBydWxlcyBidXQgd2FzIGdyb3VuZGVkIGluIG9sZC1zY2hvb2wgam91cm5hbGlzbSwgaW4gYW4gb2JzZXNzaXZlIGF0dGVudGlvbiB0byBkZXRhaWwgdGhhdCBiZWdhbiB3aXRoIGhpcyBmaXJzdCByZXBvcnRpbmcgam9iIGFuZCBlbmR1cmVkIGZvciBkZWNhZGVzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO05vdGhpbmcgZnVlbHMgdGhlIGltYWdpbmF0aW9uIG1vcmUgdGhhbiByZWFsIGZhY3RzIGRvLCYjODIyMTsgV29sZmUgdG9sZCB0aGUgQVAgaW4gMTk5OS4gJiM4MjIwO0FzIHRoZSBzYXlpbmcgZ29lcywgJiM4MjE2O1lvdSBjYW4mIzgyMTc7dCBtYWtlIHRoaXMgc3R1ZmYgdXAuJiM4MjIxOyYjODIxNzs8L3A+CjxwPldvbGZlJiM4MjE3O3MgaW50ZXJlc3RzIHdlcmUgdmFzdCwgYnV0IGhpcyBuYXJyYXRpdmVzIGhhZCBhIGNvbW1vbiB0aGVtZS4gV2hldGhlciBzZW5kaW5nIHVwIHRoZSBOZXcgWW9yayBhcnQgd29ybGQgb3IgaGFuZ2luZyBvdXQgd2l0aCBhY2lkIGhlYWRzLCBXb2xmZSBpbmV2aXRhYmx5IHByZXNlbnRlZCBtYW4gYXMgYSBzdGF0dXMtc2Vla2luZyBhbmltYWwsIGNvbmNlcm5lZCBhYm92ZSBhbGwgYWJvdXQgdGhlIG9waW5pb24gb2Ygb25lJiM4MjE3O3MgcGVlcnMuIFdvbGZlIGhpbXNlbGYgZHJlc3NlZCBmb3IgY29tcGFueSAmIzgyMTI7IGhpcyB0cmFkZW1hcmsgYSBwYWxlIHRocmVlLXBpZWNlIHN1aXQsIGltcG9zc2libHkgaGlnaCBzaGlydCBjb2xsYXIsIHR3by10b25lIHNob2VzIGFuZCBhIHNpbGsgdGllLiBBbmQgaGUgYWNrbm93bGVkZ2VkIHRoYXQgaGUgY2FyZWQgJiM4MjEyOyB2ZXJ5IG11Y2ggJiM4MjEyOyBhYm91dCBoaXMgcmVwdXRhdGlvbi48L3A+CjxwPiYjODIyMDtNeSBjb250ZW50aW9uIGlzIHRoYXQgc3RhdHVzIGlzIG9uIGV2ZXJ5Ym9keSYjODIxNztzIG1pbmQgYWxsIG9mIHRoZSB0aW1lLCB3aGV0aGVyIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgY29uc2Npb3VzIG9mIGl0IG9yIG5vdCwmIzgyMjE7IFdvbGZlLCB3aG8gbGl2ZWQgaW4gYSAxMi1yb29tIGFwYXJ0bWVudCBvbiBNYW5oYXR0YW4mIzgyMTc7cyBVcHBlciBFYXN0IFNpZGUsIHRvbGQgdGhlIEFQIGluIDIwMTIuPC9wPgo8cD5JbiAxOTc4LCBXb2xmZSBtYXJyaWVkIFNoZWlsYSBCZXJnZXIsIGFydCBkaXJlY3RvciBvZiBIYXJwZXImIzgyMTc7cyBtYWdhemluZS4gVGhleSBoYWQgdHdvIGNoaWxkcmVuLCBBbGV4YW5kcmEgYW5kIFRvbW15LjwvcD4KPHA+SGUgZW5qb3llZCB0aGUgaGlnaGVzdCBjb21tZXJjaWFsIGFuZCBjcml0aWNhbCByZXdhcmRzLiBIaXMgbGl0ZXJhcnkgaG9ub3JzIGluY2x1ZGVkIHRoZSBBbWVyaWNhbiBCb29rIEF3YXJkIChub3cgY2FsbGVkIHRoZSBOYXRpb25hbCBCb29rIEF3YXJkKSBmb3IgJiM4MjIwO1RoZSBSaWdodCBTdHVmZiYjODIyMTsgYW5kIGEgbm9taW5hdGlvbiBmb3IgdGhlIE5hdGlvbmFsIEJvb2sgQ3JpdGljcyBDaXJjbGUgcHJpemUgZm9yICYjODIyMDtUaGUgQm9uZmlyZSBvZiB0aGUgVmFuaXRpZXMsJiM4MjIxOyBvbmUgb2YgdGhlIHRvcCAxMCBzZWxsaW5nIGJvb2tzIG9mIHRoZSAxOTgwcy4gSXRzIDE5OTggZm9sbG93LXVwLCAmIzgyMjA7QSBNYW4gaW4gRnVsbCwmIzgyMjE7IHdhcyBhbm90aGVyIGJlc3Qtc2VsbGVyIGFuZCBhIE5hdGlvbmFsIEJvb2sgQXdhcmQgbm9taW5lZS4gV29sZmUgc2F0aXJpemVkIGNvbGxlZ2UgbWlzYmVoYXZpb3IgaW4gJiM4MjIwO0kgQW0gQ2hhcmxvdHRlIFNpbW1vbnMmIzgyMjE7IGFuZCB3YXMgc3RpbGwgYXQgaXQgaW4gaGlzIDgwcyB3aXRoICYjODIyMDtCYWNrIHRvIEJsb29kLCYjODIyMTsgYSBzcHJhd2xpbmcsIG11bHRpY3VsdHVyYWwgc3Rvcnkgb2Ygc2V4IGFuZCBob25vciBzZXQgaW4gTWlhbWkuPC9wPgo8cD5BIHBhbmVsIG9mIGp1ZGdlcyBvcmdhbml6ZWQgaW4gMTk5OSBieSB0aGUgTW9kZXJuIExpYnJhcnksIGEgUmFuZG9tIEhvdXNlIGltcHJpbnQsIHBpY2tlZCAmIzgyMjA7VGhlIFJpZ2h0IFN0dWZmJiM4MjIxOyBhcyBOby4gNTIgb24gaXRzIGxpc3Qgb2YgdGhlIGNlbnR1cnkmIzgyMTc7cyAxMDAgYmVzdCBFbmdsaXNoLWxhbmd1YWdlIHdvcmtzIG9mIG5vbmZpY3Rpb24uIEFub3RoZXIgcGFuZWwgb2YgZXhwZXJ0cywgbGlzdGluZyB0aGUgYmVzdCBqb3VybmFsaXNtIG9mIHRoZSBjZW50dXJ5LCBjaXRlZCBXb2xmZSB0aHJlZSB0aW1lcyBvbiBpdHMgbGlzdCBvZiAxMDAsIGZvciAmIzgyMjA7VGhlIEVsZWN0cmljIEtvb2wtQWlkIEFjaWQgVGVzdCwmIzgyMjE7ICYjODIyMDtUaGUgS2FuZHktS29sb3JlZCBUYW5nZXJpbmUtRmxha2UgU3RyZWFtbGluZSBCYWJ5JiM4MjIxOyBhbmQgJiM4MjIwO1RoZSBSaWdodCBTdHVmZi4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5Xb2xmZSwgdGhlIGdyYW5kc29uIG9mIGEgQ29uZmVkZXJhdGUgcmlmbGVtYW4sIGJlZ2FuIGhpcyBqb3VybmFsaXNtIGNhcmVlciBhcyBhIHJlcG9ydGVyIGF0IHRoZSBTcHJpbmdmaWVsZCAoTWFzc2FjaHVzZXR0cykgVW5pb24gaW4gMTk1Ny4gQnV0IGl0IHdhc24mIzgyMTc7dCB1bnRpbCB0aGUgbWlkLTE5NjBzLCB3aGlsZSBhIG1hZ2F6aW5lIHdyaXRlciBmb3IgTmV3IFlvcmsgYW5kIEVzcXVpcmUsIHRoYXQgaGlzIHdvcmsgbWFkZSBoaW0gYSBuYXRpb25hbCB0cmVuZHNldHRlci4gQXMgV29sZmUgaGVscGVkIGRlZmluZSBpdCwgdGhlICYjODIyMDtuZXcgam91cm5hbGlzbSYjODIyMTsgY29tYmluZWQgdGhlIGVtb3Rpb25hbCBpbXBhY3Qgb2YgYSBub3ZlbCwgdGhlIGFuYWx5c2lzIG9mIHRoZSBiZXN0IGVzc2F5cywgYW5kIHRoZSBmYWN0dWFsIGZvdW5kYXRpb24gb2YgaGFyZCByZXBvcnRpbmcuIEhlIG1pbmdsZWQgaXQgYWxsIGluIGFuIG92ZXItdGhlLXRvcCBzdHlsZSB0aGF0IG1hZGUgbGlmZSBpdHNlbGYgc2VlbSBsaWtlIG9uZSBzcGVjdGFjdWxhciBoZWFkbGluZS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtTaGUgaXMgZ29yZ2VvdXMgaW4gdGhlIG1vc3Qgb3V0cmFnZW91cyB3YXksJiM4MjIxOyBoZSB3cm90ZSBpbiBhIHR5cGljYWwgcGllY2UsIGRlc2NyaWJpbmcgYWN0cmVzcy1zb2NpYWxpdGUgQmFieSBKYW5lIEhvbHplci48L3A+CjxwPiYjODIyMDtIZXIgaGFpciByaXNlcyB1cCBmcm9tIGhlciBoZWFkIGluIGEgaHVnZSBoYWlyeSBjb3JvbmEsIGEgaHVnZSB0YW4gbWFuZSBhcm91bmQgYSBuYXJyb3cgZmFjZSBhbmQgdHdvIGV5ZXMgb3BlbmVkICYjODIxMjsgc3dvY2shICYjODIxMjsgbGlrZSB1bWJyZWxsYXMsIHdpdGggYWxsIHRoYXQgaGFpciBmbG93aW5nIGRvd24gb3ZlciBhIGNvYXQgbWFkZSBvZiAmIzgyMzA7IHplYnJhISBUaG9zZSBtb3RoZXJsZXNzIHN0cmlwZXMhJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+V29sZmUgdHJhdmVsZWQgZHVyaW5nIHRoZSAmIzgyMTY7NjBzIHdpdGggS2VuIEtlc2V5IGFuZCB0aGUgTWVycnkgUHJhbmtzdGVycyBmb3IgaGlzIGJvb2sgb24gdGhlIHBzeWNoZWRlbGljIGN1bHR1cmUsICYjODIyMDtUaGUgRWxlY3RyaWMgS29vbC1BaWQgQWNpZCBUZXN0LiYjODIyMTsgT25lIG9mIGhpcyBiZXN0LWtub3duIG1hZ2F6aW5lIHBpZWNlcywgJiM4MjIwO1JhZGljYWwgQ2hpYzogVGhhdCBQYXJ0eSBhdCBMZW5ueSYjODIxNztzLCYjODIyMTsgdG9vayBhIHBvaW50ZWQgbG9vayBhdCBmdW5kLXJhaXNpbmcgZm9yIHRoZSBCbGFjayBQYW50aGVyIFBhcnR5IGJ5IExlb25hcmQgQmVybnN0ZWluIGFuZCBvdGhlciB3ZWFsdGh5IHdoaXRlcy4gQW5kIG5vIG9uZSBtb3JlIG1lbW9yYWJseSBjYXB0dXJlZCB0aGUgYmVhdXR5LWFuZC10aGUtYmVhc3QgZGl2aWRlIGJldHdlZW4gdGhlIEJlYXRsZXMgYW5kIHRoZSBSb2xsaW5nIFN0b25lczogJiM4MjIwO1RoZSBCZWF0bGVzIHdhbnQgdG8gaG9sZCB5b3VyIGhhbmQsJiM4MjIxOyBoZSB3cm90ZSwgJiM4MjIwO2J1dCB0aGUgUm9sbGluZyBTdG9uZXMgd2FudCB0byBidXJuIGRvd24geW91ciB0b3duISYjODIyMTs8L3A+CjxwPldvbGZlIGhhZCBtYW55IGRldHJhY3RvcnMgJiM4MjEyOyBpbmNsdWRpbmcgZmVsbG93IHdyaXRlcnMgTm9ybWFuIE1haWxlciBhbmQgSm9obiBVcGRpa2UgYW5kIHRoZSBjcml0aWMgSmFtZXMgV29vZCwgd2hvIHBhbm5lZCBXb2xmZSYjODIxNztzICYjODIyMDtiaWcgc3ViamVjdHMsIGJpZyBwZW9wbGUsIGFuZCB5YXJkcyBvZiBmbGFwcGluZyBleGFnZ2VyYXRpb24uIE5vIG9uZSBvZiBhdmVyYWdlIHNpemUgZW1lcmdlcyBmcm9tIGhpcyBzaG9wOyBpbiBmYWN0LCBubyByZWFsIGh1bWFuIHZhcmlldHkgY2FuIGJlIGZvdW5kIGluIGhpcyBmaWN0aW9uLCBiZWNhdXNlIGV2ZXJ5b25lIGhhcyB0aGUgc2FtZSBlbm9ybW91cyBleGNpdGFiaWxpdHkuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+QnV0IGhpcyBmYW5zIGluY2x1ZGVkIG1pbGxpb25zIG9mIGJvb2stYnV5ZXJzLCBsaXRlcmFyeSBjcml0aWNzIGFuZCBmZWxsb3cgYXV0aG9ycy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtIZSBrbm93cyBldmVyeXRoaW5nLCYjODIyMTsgbm92ZWxpc3QgS3VydCBWb25uZWd1dCBvbmNlIHdyb3RlIG9mIFdvbGZlLiAmIzgyMjA7JiM4MjMwOyBJIHdpc2ggaGUgaGFkIGhlYWRlZCB0aGUgV2FycmVuIENvbW1pc3Npb24uIFdlIG1pZ2h0IHRoZW4gaGF2ZSBjYXVnaHQgYSBnbGltcHNlIG9mIG91ciBuYXRpb24uJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhvbWFzIEtlbm5lcmx5IFdvbGZlIEpyLiB3YXMgYm9ybiBpbiBSaWNobW9uZCwgVmlyZ2luaWEuIEFzIGEgY2hpbGQsIGhlIGRpZCByZXdyaXRlcyBvZiB0aGUgQXV0aHVyaWFuIGxlZ2VuZHMgYW5kIHBlbm5lZCBiaW9ncmFwaGllcyBvZiBoaXMgaGVyb2VzLiBIZSBiZWNhbWUgY28tZWRpdG9yIG9mIGhpcyBoaWdoIHNjaG9vbCBuZXdzcGFwZXIgYmVmb3JlIG1vdmluZyBvbiB0byBXYXNoaW5ndG9uIGFuZCBMZWUgVW5pdmVyc2l0eSwgd2hlcmUgaGUgZ3JhZHVhdGVkIHdpdGggaG9ub3JzIGFuZCB3YXMgcmVtZW1iZXJlZCBieSBmZWxsb3cgc3R1ZGVudCwgdGhlIG5vdmVsaXN0IFRvbSBSb2JiaW5zLCBhcyBob2xkaW5nIHRoZSB2ZXJ5IGhpZ2hlc3Qgc3RhdHVzOiB0aGUgYmlnIG1hbiBvbiBjYW1wdXMuPC9wPgo8cD5Xb2xmZSBoYWQgYW4gdW5zdWNjZXNzZnVsIHBpdGNoaW5nIHRyeW91dCB3aXRoIHRoZSBOZXcgWW9yayBHaWFudHMgYmVmb3JlIGhlYWRpbmcgdG8gWWFsZSBVbml2ZXJzaXR5LCBmcm9tIHdoaWNoIGhlIGVhcm5lZCBhIFBoLkQuIGluIEFtZXJpY2FuIHN0dWRpZXMuIEhpcyBjYXJlZXIgZGlkbiYjODIxNzt0IGltbWVkaWF0ZWx5IHRha2Ugb2ZmOyBXb2xmZSBvbmNlIHRvb2sgVGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3Mgd3JpdGluZyB0ZXN0IGFuZCAmIzgyMjA7ZGlzbWFsbHkgZmFpbGVkLCYjODIyMTsgaGUgbGF0ZXIgcmVjb3VudGVkLCBub3RpbmcgdGhhdCBoZSB3YXMgZmF1bHRlZCBmb3IgZW1iZWxsaXNoaW5nIHRoZSB0ZXN0IG1hdGVyaWFsLCBhIHByaW1hbCBzaW4gYXQgdGhlIEFQLjwvcD4KPHA+QnV0IGluIDE5NTcsIGhlIGpvaW5lZCB0aGUgU3ByaW5nZmllbGQgcGFwZXIgYW5kIGluc3RhbnRseSBmZWxsIGluIGxvdmUgd2l0aCBqb3VybmFsaXNtLiBUd28geWVhcnMgbGF0ZXIgaGUganVtcGVkIHRvIFRoZSBXYXNoaW5ndG9uIFBvc3QsIHdoZXJlIGhlIHdvbiBXYXNoaW5ndG9uIE5ld3NwYXBlciBHdWlsZCBhd2FyZHMgaW4gMTk2MCBmb3IgaGlzIGNvdmVyYWdlIG9mIFUuUy4tQ3ViYW4gYWZmYWlycyBhbmQgYSBzYXRpcmljIGFjY291bnQgb2YgdGhhdCB5ZWFyJiM4MjE3O3MgU2VuYXRlIGNpdmlsIHJpZ2h0cyBmaWxpYnVzdGVyLjwvcD4KPHA+TmV3IFlvcmsgd2FzIGhpcyBkcmVhbSBhbmQgYnkgMTk2MiBoZSB3YXMgd29ya2luZyBhdCB0aGUgbm93IGRlZnVuY3QgTmV3IFlvcmsgSGVyYWxkLVRyaWJ1bmUsIHdpdGggY29sbGVhZ3VlcyBpbmNsdWRpbmcgSmltbXkgQnJlc2xpbiBhbmQgQ2hhcmxlcyBQb3J0aXMsIHdobyBsYXRlciB3cm90ZSB0aGUgbm92ZWwgJiM4MjIwO1RydWUgR3JpdC4mIzgyMjE7IFRoZSBuZXh0IHllYXIsIFdvbGZlIHdhcyBhc3NpZ25lZCB0byBjb3ZlciBhICYjODIyMDtIb3QgUm9kICZhbXA7IEN1c3RvbSBDYXImIzgyMjE7IHNob3cuIEhlIGNvbXBsZXRlZCBhIHN0b3J5LCB0aGUga2luZCAmIzgyMjA7YW55IG9mIHRoZSBzb21uYW1idWxpc3RpYyB0b3RlbSBuZXdzcGFwZXJzIGluIEFtZXJpY2Egd291bGQgaGF2ZSBjb21lIHVwIHdpdGguJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+QnV0IGhlIGtuZXcgdGhlcmUgd2FzIGEgbXVjaCByaWNoZXIsIGFuZCBsb25nZXIgc3RvcnkgdG8gdGVsbCwgb25lIGFib3V0IGEgdGhyaXZpbmcgc3ViY3VsdHVyZSB0aGF0IGNhcHR1cmVkIHRoZSBwb3N0LVdvcmxkIFdhciBJSSBlY29ub21pYyBib29tIGFuZCB0aGUgbmV3IGZyZWVkb20gdG8gJiM4MjIwO2J1aWxkIG1vbnVtZW50cyYjODIyMTsgdG8gb25lJiM4MjE3O3Mgb3duIHN0eWxlLiBObyBuZXdzcGFwZXIgY291bGQgY29udGFpbiB3aGF0IFdvbGZlIGhhZCBpbiBtaW5kLCBzbyBoZSB0dXJuZWQgdG8gRXNxdWlyZSBtYWdhemluZSwgd3JvdGUgdXAgNDkgcGFnZXMgYW5kIGhlbHBlZCBnaXZlIGJpcnRoIHRvIGEgbmV3IGtpbmQgb2YgcmVwb3J0ZXIuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7Rm9yIHRoZSB3aG8td2hhdC13aGVyZS13aGVuLXdoeSBvZiB0cmFkaXRpb25hbCBqb3VybmFsaXNtLCBoZSBoYXMgc3Vic3RpdHV0ZWQgd2hhdCBoZSBjYWxscyAmIzgyMTY7dGhlIHdvd2llISYjODIyMTsmIzgyMTc7IGFjY29yZGluZyB0byBhIDE5NjUgTmV3c3dlZWsgc3RvcnkuPC9wPgo8cD5UaGF0IHNhbWUgeWVhciwgaGlzIGZpcnN0IGJvb2sgYXBwZWFyZWQ6ICYjODIyMDtUaGUgS2FuZHktS29sb3JlZCBUYW5nZXJpbmUtRmxha2UgU3RyZWFtbGluZSBCYWJ5LCYjODIyMTsgYSBjb2xsZWN0aW9uIG9mIDIzIFdvbGZlIGFydGljbGVzIHRoYXQgaW5jbHVkZWQgdGhlIHRpdGxlIHBpZWNlLCBoaXMgc2VtaW5hbCB3b3JrIG9uIGN1c3RvbSBjYXJzLiBJbiAxOTY4LCBhbm90aGVyIGNvbGxlY3Rpb24gJiM4MjEyOyAmIzgyMjA7VGhlIFB1bXAtSG91c2UgR2FuZyYjODIyMTsgJiM4MjEyOyBhcHBlYXJlZCwgYXMgZGlkIGhpcyBib29rIG9uIHRoZSBQcmFua3N0ZXJzLjwvcD4KPHA+SXQgd2FzbiYjODIxNzt0IHVudGlsIHRoZSBlYXJseSAmIzgyMTY7ODBzIHRoYXQgV29sZmUgdHVybmVkIGhpcyBhdHRlbnRpb24gdG8gZmljdGlvbi4gSGlzIHRvcGljOiBOZXcgWW9yayBDaXR5IGluIHRoZSBsYXRlIDIwdGggY2VudHVyeSwgYSBtZWxhbmdlIG9mIHNleHVhbCB0ZW5zaW9uLCBjbGFzcyBzdHJ1Z2dsZXMgYW5kIHJhY2lhbCBhbmltdXMuICYjODIyMDtUaGUgQm9uZmlyZSBvZiB0aGUgVmFuaXRpZXMmIzgyMjE7IGZpcnN0IGFwcGVhcmVkIGFzIGEgc2VyaWFsIGluICYjODIyMDtSb2xsaW5nIFN0b25lJiM4MjIxOyBtYWdhemluZSBpbiAxOTg0LTg1LCB3aXRoIFdvbGZlIHdyaXRpbmcgdGhlIGJvb2sgb25lIGNoYXB0ZXIgYXQgYSB0aW1lLiBXaGVuIGl0IHdhcyByZWxlYXNlZCBhcyBhIG5vdmVsIGluIDE5ODcsICYjODIyMDtCb25maXJlJiM4MjIxOyBiZWNhbWUgYW4gaW1tZWRpYXRlIHNlbnNhdGlvbiBldmVuIGFzIGl0IHdhcyBjcml0aWNpemVkIGZvciBpdHMgcG9ydHJheWFsIG9mIGJsYWNrcy4gT25lIGJsYWNrIGNoYXJhY3RlciwgdGhlIHB1YmxpY2l0eS1zZWVraW5nIFJldmVyZW5kIEJhY29uLCB3YXMgYmFzZWQgb24gYSB0aGVuLWxpdHRsZSBrbm93biBBbCBTaGFycHRvbi4gQnV0IGEgZmlsbSB2ZXJzaW9uIHN0YXJyaW5nIFRvbSBIYW5rcyBhbmQgQnJ1Y2UgV2lsbGlzIHdhcyBzbyBkaXNhc3Ryb3VzIHRoYXQgaXQgaW5zcGlyZWQgYSBub25maWN0aW9uIGFjY291bnQgb2YgdGhlIHdyZWNrYWdlLCBKdWxpZSBTYWxvbW9uJiM4MjE3O3MgJiM4MjIwO1RoZSBEZXZpbCYjODIxNztzIENhbmR5LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPiYjODIyMDtBIE1hbiBpbiBGdWxsJiM4MjIxOyB0dXJuZWQgV29sZmUmIzgyMTc7cyBzbWlyayB0byBBdGxhbnRhIHNvY2lldHkuIEhpcyAyMDA0IG5vdmVsLCAmIzgyMjA7SSBBbSBDaGFybG90dGUgU2ltbW9ucywmIzgyMjE7IGxvb2tlZCBhdCBsaWZlIG9uIGEgZmljdGlvbmFsIGVsaXRlIGNvbGxlZ2UgY2FtcHVzIHJpZmUgd2l0aCBkcmlua2luZywgc3RhdHVzIG9ic2Vzc2lvbiBhbmQgc2V4LiBUaGUgYm9vayByZWNlaXZlZCBwb29yIHJldmlld3MgYW5kIHdhcyBhIGNvbW1lcmNpYWwgZGlzYXBwb2ludG1lbnQsIGxlYWRpbmcgV29sZmUgdG8gc3dpdGNoIHB1Ymxpc2hlcnMgaW4gMjAwOCBmcm9tIEZhcnJhciwgU3RyYXVzICZhbXA7IEdpcm91eCAmIzgyMTI7IHdoZXJlIGhlIGhhZCBiZWVuIGZvciA0MCB5ZWFycyAmIzgyMTI7IHRvIExpdHRsZSwgQnJvd24gYW5kIENvbXBhbnkuIE90aGVyIHJlY2VudCB3b3JrcywgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBub25maWN0aW9uICYjODIyMDtUaGUgS2luZ2RvbSBvZiBTcGVlY2gsJiM4MjIxOyB3ZXJlIG5vdCB3ZWxsIHJlY2VpdmVkLiBCdXQgaGUgd2FzIG5ldmVyIHdpdGhvdXQgaWRlYXMgZm9yIGZ1dHVyZSBwcm9qZWN0cy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGVyZSBhcmUgc3RpbGwgc28gbWFueSB0aGluZ3MgSSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IGFib3V0IHRoZSBjaXR5IGFuZCBJJiM4MjE3O2QganVzdCBsaWtlIHRvIHNlZSB3aGF0JiM4MjE3O3Mgb3V0IHRoZXJlLCYjODIyMTsgaGUgdG9sZCB0aGUgQVAgaW4gMjAxMi4gJiM4MjIwO1RoZSBMYXRpbiBBbWVyaWNhbiBwb3B1bGF0aW9uIGhhcyBpbmNyZWFzZWQgZW5vcm1vdXNseSBzaW5jZSAmIzgyMTY7Qm9uZmlyZSYjODIxNzsgYW5kIFdhbGwgU3RyZWV0IGhhcyBjaGFuZ2VkIGVub3Jtb3VzbHkuIEkmIzgyMTc7bGwgZm9sbG93IG15IHVzdWFsIHRlY2huaXF1ZSBvZiBqdXN0IHRha2luZyBpbiBhIHNjZW5lIGFuZCBzZWVpbmcgd2hhdCBoYXBwZW5zLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPkZvcm1lciBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIHdyaXRlciBMYXJyeSBNY1NoYW5lIGNvbnRyaWJ1dGVkIHRvIHRoaXMgcmVwb3J0LjwvcD4K