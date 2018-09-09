Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
CBS’ Les Moonves quits after new sex misconduct allegations
Published: September 9, 2018 - 8:45 PM

By David Bauder

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

People in the News: Matt Damon, Tracee Ellis Ross, Jon Hamm, Winona Ryder, Stevie Wonder, Bradley Cooper, Demian Bichir, Taissa Farmiga September 9th, 2018 9:00 PM
CBS’ Les Moonves quits after new sex misconduct allegations September 9th, 2018 8:45 PM
‘Night of Music’ benefits Cleveland Clinic Akron General September 9th, 2018 8:04 PM
Dinner guests support Kidney Foundation of Summit County September 9th, 2018 8:03 PM

THE LATEST

Nate Ulrich’s Browns analysis: Lopsided win in turnover battle wasted in season-opening tie with Steelers September 9th, 2018 9:11 PM
Myles Garrett, Denzel Ward stand out for Browns in tie with Steelers September 9th, 2018 8:58 PM
Browns notebook: Tie leaves Browns quarterback Tyrod Taylor with ‘sour feeling’ September 9th, 2018 8:57 PM
Browns kicker Zane Gonzalez said field goal trio confident on crucial miss September 9th, 2018 8:50 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal