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Last surviving ‘Wizard of Oz,’ munchkin Jerry Maren dies
Published: June 6, 2018 - 7:25 PM

By John Rogers

Associated Press

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