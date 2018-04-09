Things to Do, April 10: ‘Gentleman’s Guide’; history of heroes; canal talk; Holocaust commemoration

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPk11c2ljYWwgY29tZWR5IGF0IEVKIFRob21hczwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+VGhlIHJvbGxpY2tpbmcgbXVzaWNhbCA8ZW0+QSBHZW50bGVtYW4mIzgyMTc7cyBHdWlkZSB0byBMb3ZlIGFuZCBNdXJkZXI8L2VtPiBjb21lcyB0byBFLkouIFRob21hcyBmb3IgdHdvIHNob3dzIG9uIHRoZSBCcm9hZHdheSBpbiBBa3JvbiBzZXJpZXMsIGF0IDc6MzAgcC5tLiBUdWVzZGF5IGFuZCBXZWRuZXNkYXkuIERpc3RhbnQgaGVpciBNb250eSBOYXZhcnJvIGxlYXJucyBoZSBoYXMgdG8ga2lsbCBvbmx5IGVpZ2h0IEQmIzgyMTc7WXNxdWl0aCBmYW1pbHkgbWVtYmVycyBhaGVhZCBvZiBoaW0gdG8gYmVjb21lIHRoZSBuaW50aCBlYXJsIG9mIEhpZ2hodXJzdCBhbmQgd2luIHRoZSBnaXJsIG9mIGhpcyBkcmVhbXMsIHNvIGhlIHNldHMgYWJvdXQga25vY2tpbmcgb2ZmIHZhcmlvdXMgbWVtYmVycyBvZiB0aGUgZmFtaWx5IGluIHRoZSBtb3N0IGFic3VyZCB3YXlzLiBUaWNrZXRzIGFyZSAkMjAtJDc3IGF0IDMzMC0yNTMtMjQ4OCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy51YWtyb24uZWR1L2VqL2V2ZW50cy4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnVha3Jvbi5lZHUvZWovZXZlbnRzIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnVha3Jvbi5lZHUvZWovZXZlbnRzPC9hPi48L2E+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNhbmFsIGhpc3RvcnkgbGlicmFyeSB0YWxrPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5MZWFybiBtb3JlIGFib3V0IHRoZSBoaXN0b3J5IG9mIHRoZSBPaGlvIGFuZCBFcmllIENhbmFsIHdpdGggYSB0YWxrIGF0IDYgcC5tLiBhdCB0aGUgUG9ydGFnZSBMYWtlcyBicmFuY2ggb2YgdGhlIEFrcm9uLVN1bW1pdCBDb3VudHkgUHVibGljIExpYnJhcnksIDQyNjEgTWFuY2hlc3RlciBSb2FkLiBIaXN0b3JpYW4gUm9uYWxkIFJlaWQgd2lsbCBzcGVhayBhYm91dCB0aGUgaW1wb3J0YW5jZSBvZiB0aGUgY2FuYWwsIHNob3cgbWFwcyBhbmQgcGhvdG9zLCBhbmQgZXZlbiBzaGFyZSBzb21lIHNvbmdzIG9mIHRoZSBlcmEuIE5vIHJlZ2lzdHJhdGlvbiBuZWNlc3NhcnkuIDMzMC02NDQtNzA1MCBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cG9ydGFnZWxha2VzQGFrcm9ubGlicmFyeS5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5wb3J0YWdlbGFrZXNAYWtyb25saWJyYXJ5Lm9yZzwvYT4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiBTdHVkZW50IGF3YXJkcyBhdCBhcnRzIGNvbnRlc3Q8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlRoZSBjaXR5IG9mIEFrcm9uIGhvbGRzIGl0cyBIb2xvY2F1c3QgQXJ0cyAmYW1wOyBXcml0aW5nIENvbnRlc3QgYXdhcmRzIGNlcmVtb255IGFuZCBhIEhvbG9jYXVzdCBjb21tZW1vcmF0aW9uIGF0IDYgcC5tLiBUdWVzZGF5IGF0IEFrcm9uLVN1bW1pdCBDb3VudHkgUHVibGljIExpYnJhcnksIDYwIFMuIEhpZ2ggU3QuIFdpbm5pbmcgc3R1ZGVudHMgZnJvbSBBa3JvbiBhbmQgU3VtbWl0IENvdW50eSB3aWxsIGJlIHJlY29nbml6ZWQgaW4gYXJ0IGFuZCB3cml0aW5nIGNhdGVnb3JpZXMgYXQgNjozMCBwLm0uLCBhbmQgdGhlIE1pbGxlciBTb3V0aCBjaG9pciB3aWxsIHBlcmZvcm0uIEhvbG9jYXVzdCBzdXJ2aXZvciBCYXJiYXJhIFR1cmtlbHRhdWIsIHdobywgYWxvbmcgd2l0aCBoZXIgc2lzdGVyLCB3YXMga2VwdCBoaWRkZW4gaW4gYSBDYXRob2xpYyBjb252ZW50IGFuZCByZXVuaXRlZCBhZnRlciB0aGUgd2FyIHdpdGggdGhlaXIgbW90aGVyLCB3aWxsIGFwcGVhci4gVGhlIHdpbm5lcnMmIzgyMTc7IHdvcmtzIHdpbGwgYmUgb24gZGlzcGxheSBhdCB0aGUgbGlicmFyeSB0aHJvdWdoIE1heSAzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5IaXN0b3J5IEhhcHB5IEhvdXIgaW4gTWFzc2lsbG9uPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5UaGUgTWFzc2lsbG9uIE11c2V1bSBob2xkcyBpdHMgc2Vjb25kIEhpc3RvcnkgSGFwcHkgSG91ciBmcm9tIDU6MzAgdG8gNzozMCBwLm0uLCB3aXRoIHNvY2lhbCB0aW1lIGFuZCBhIGhhbGYtaG91ciBwcmVzZW50YXRpb24gb24gJiM4MjIwO1RoZSBFdm9sdXRpb24gb2YgdGhlIEhlcm8sJiM4MjIxOyBmb2N1c2luZyBvbiBoZXJvaWMgY2hhcmFjdGVycyBmcm9tIEJlb3d1bGYgdG8gV29uZGVyIFdvbWFuLiBUaGUgc3BlYWtlciBpcyBBbm4gTWFydGluZXosIGFzc2lzdGFudCBwcm9mZXNzb3Igb2YgRW5nbGlzaCBhdCBLZW50IFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkgYXQgU3RhcmsuIE5vIHJlc2VydmF0aW9ucyBhcmUgbmVjZXNzYXJ5OyBiZWVyIGFuZCB3aW5lIHdpbGwgYmUgYXZhaWxhYmxlIGZvciBwdXJjaGFzZS4gMzMwLTgzMy00MDYxLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm1hc3NpbGxvbm11c2V1bS5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm1hc3NpbGxvbm11c2V1bS5vcmc8L2E+LjwvcD4K