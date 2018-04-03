Things to Do, April 4: National Walking Day, Pat Benatar and Neil Giraldo, ‘Chicago’

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPkRvbiYjODIxNzt0IGp1c3Qgc2l0IHRoZXJlISBJdCYjODIxNztzIE5hdGlvbmFsIFdhbGtpbmcgRGF5PC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5Ub2RheSBpcyBOYXRpb25hbCBXYWxraW5nIERheSwgc28gZXZlbiBpZiBpdCYjODIxNztzIHRvbyBjaGlsbHkgdG8gZG8gYSBjb3VwbGUgb2YgbWlsZXMgb3V0ZG9vcnMsIHlvdSBjYW4gdGFrZSB0aGUgc3RhaXJzLCBtYWtlIGFuIGV4dHJhIGxhcCBhcm91bmQgdGhlIG9mZmljZSBvciB0aGUgc3RvcmUsIGdldCB1cCBhbmQgdGFsayB0byBhIGNvLXdvcmtlciBvciB5b3VyIHRlZW5hZ2VyIHVwc3RhaXJzIHJhdGhlciB0aGFuIHRleHRpbmcuIEZvciBtb3JlIG1vdGl2YXRpb24sIGpvaW4gdGhlIE9oaW8gJmFtcDsgRXJpZSBDYW5hbHdheSYjODIxNztzIEhlYWx0aHkgU3RlcHMgd2Fsa2luZyBwcm9ncmFtIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpb2VyaWVjYW5hbC5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm9oaW9lcmllY2FuYWwub3JnPC9hPi4gPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlBhdCBCZW5hdGFyIGFuZCBOZWlsIEdpcmFsZG8gdG8gcGVyZm9ybSBhdCBSb2Nrc2lubzwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+TG92ZSBhcHBhcmVudGx5IGlzIG5vdCBhIGJhdHRsZWZpZWxkIGZvciBtYXJyaWVkIGNvdXBsZSBhbmQgbG9uZ3RpbWUgY29sbGFib3JhdG9ycyBQYXQgQmVuYXRhciBhbmQgTmVpbCBHaXJhbGRvLCB3aG8gd2lsbCBwbGF5ICYjODIyMDtBIFZlcnkgSW50aW1hdGUgQWNvdXN0aWMgRXZlbmluZyYjODIyMTsgYXQgNzozMCBwLm0uIGF0IHRoZSBIYXJkIFJvY2sgUm9ja3Npbm8gTm9ydGhmaWVsZCBQYXJrLiBUaWNrZXRzIGFyZSAkNDQtJDc5IGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly90aWNrZXRtYXN0ZXIuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+dGlja2V0bWFzdGVyLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTY7Q2hpY2FnbyYjODIxNzsgb25zdGFnZSBhdCBGaXJlc3RvbmUgQ29tbXVuaXR5IExlYXJuaW5nIENlbnRlcjwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+WW91IGRvbiYjODIxNzt0IG5lZWQgdG8gdHJhdmVsIHRvIEJyb2Fkd2F5IHRvIGV4cGVyaWVuY2UgdGhlIHJhenpsZS1kYXp6bGUgb2YgdGhlIG11c2ljYWwgPGVtPkNoaWNhZ288L2VtPi4gRmlyZXN0b25lIFRoZWF0cmUmIzgyMTc7cyBwcm9kdWN0aW9uIGtpY2tzIG9mZiB3aXRoIGEgcHJldmlldyBhdCA3IHAubS4gV2VkbmVzZGF5LCBmb2xsb3dlZCBieSBwZXJmb3JtYW5jZXMgYXQgNzozMCBwLm0uIFRodXJzZGF5LVNhdHVyZGF5IGFuZCAyOjMwIHAubS4gU3VuZGF5IGF0IHRoZSBzY2hvb2wsIDQ3MCBDYXN0bGUgQmx2ZC4sIEFrcm9uLiBDb3N0IGlzICQxMCBpbiBhZHZhbmNlLCAkMTMgYXQgdGhlIGRvb3IgYW5kICQxNyBmb3IgcmVzZXJ2ZWQsIFZJUCB0aWNrZXRzLiBTZWUgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5icm93bnBhcGVydGlja2V0cy5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmJyb3ducGFwZXJ0aWNrZXRzLmNvbTwvYT4uIDwvcD4K