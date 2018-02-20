Things to Do, Feb. 21: Canton Charge; ‘Hair,’ ‘Musical Thrones,’ ‘Holes’ on stages

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPiYjODIxNjtIYWlyJiM4MjE3OyBjb250aW51ZXMgYXQgQmVjazwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+PGVtPkhhaXI8L2VtPiBjb250aW51ZXMgdGhyb3VnaCBTdW5kYXkgYXQgdGhlIEJlY2sgQ2VudGVyIGZvciB0aGUgQXJ0cyBpbiBMYWtld29vZC4gVGhpcnR5IHN0dWRlbnRzIGZyb20gQmFsZHdpbiBXYWxsYWNlIFVuaXZlcnNpdHkmIzgyMTc7cyBNdXNpYyBUaGVhdHJlIHByb2dyYW0gYnJpbmcgdGhlICYjODIxNzs2MHMgYmFjayB0byBsaWZlIChhbmQgdGhyb3cgaW4gYSBjb3VwbGUgb2YgY3VycmVudCB0d2lzdHMpLiBQZXJmb3JtYW5jZXMgYXJlIGF0IDggcC5tLiBXZWRuZXNkYXktU2F0dXJkYXkgYW5kIDMgcC5tLiBTdW5kYXkuIFRpY2tldHMgYXJlICQzMSBhZHVsdHMsICQyNyBzZW5pb3JzIGFuZCAkMTIgc3R1ZGVudHMgYXQgMjE2LTUyMS0yNTQwLCBleHQuIDEwLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmJlY2tjZW50ZXIub3JnIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5iZWNrY2VudGVyLm9yZzwvYT4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNlZSB0aGUgQ2FudG9uIENoYXJnZTwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+Q2FuJiM4MjE3O3QgZ2V0IGEgdGlja2V0IHRvIHNlZSB0aGUgQ2F2cyBhdCB0aGUgUT8gWW91IGNhbiBjaGVjayBvdXQgdGhlaXIgTkJBIEctTGVhZ3VlIGFmZmlsaWF0ZSwgdGhlIENhbnRvbiBDaGFyZ2UsIGF0IDcgcC5tLiBhdCB0aGUgQ2FudG9uIENpdmljIENlbnRlci4gVGhleSYjODIxNztsbCBmYWNlIG9mZiBhZ2FpbnN0IHRoZSBPa2xhaG9tYSBDaXR5IEJsdWUsIHRoZSBkZXZlbG9wbWVudGFsIHRlYW0gZm9yIHRoZSBUaHVuZGVyLiBUaWNrZXRzIHN0YXJ0IGF0IGp1c3QgJDguNTAuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9jYW50b24uZ2xlYWd1ZS5uYmEuY29tLyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly9jYW50b24uZ2xlYWd1ZS5uYmEuY29tLzwvYT4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIxNjtHYW1lIG9mIFRocm9uZXMmIzgyMTc7IHNhdGlyZTwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+RGFlbmVyeXMgZGFuY2luZyB3aXRoIGhlciBkcmFnb25zPyA8ZW0+R2FtZSBvZiBUaHJvbmVzPC9lbT4gZmFucyB3aG8gY2FuIHN0YW5kIGEgbGl0dGxlIHNhdGlyZSB3aWxsIGVuam95IDxlbT5NdXNpY2FsIFRocm9uZXMsIEEgUGFyb2R5IG9mIEljZSBhbmQgRmlyZTwvZW0+IGF0IDggcC5tLiBXZWRuZXNkYXkgYW5kIFRodXJzZGF5IGF0IHRoZSBPaGlvIFRoZWF0cmUgaW4gUGxheWhvdXNlIFNxdWFyZS4gVGlja2V0cyBhcmUgJDI5LjUwLSQ0OS41MCBhdCAyMTYtMjQxLTYwMDAsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cucGxheWhvdXNlc3F1YXJlLm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cucGxheWhvdXNlc3F1YXJlLm9yZzwvYT4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIxNjtIb2xlcyYjODIxNzsgb3BlbnMgYXQgV2VhdGhlcnZhbmU8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPldlYXRoZXJ2YW5lIFBsYXlob3VzZSBvcGVucyBpdHMgcHJvZHVjdGlvbiBvZiB0aGUgcG9wdWxhciB5b3VuZy1hZHVsdCBub3ZlbCA8ZW0+SG9sZXM8L2VtPiBhdCAxMCBhLm0uLCB3aXRoIHBlcmZvcm1hbmNlcyBjb250aW51aW5nIHRocm91Z2ggTWFyY2ggNC4gU3RhbmxleSBZZWxuYXRzIGlzIHNlbnQgdG8gYSBqdXZlbmlsZSBkZXRlbnRpb24gY2FtcCBmb3IgYSBjcmltZSBoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgY29tbWl0LCB3aGVyZSB0aGUgYm95cyBhcmUgZm9yY2VkIHRvIGRpZyBob2xlcyBpbiB0aGUgZGlydCBldmVyeSBkYXkgJiM4MjEyOyBidXQgd2h5PyBUaWNrZXRzIGFyZSAkMTYgYXQgMzMwLTgzNi0yNjI2LCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LndlYXRoZXJ2YW5lcGxheWhvdXNlLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cud2VhdGhlcnZhbmVwbGF5aG91c2UuY29tPC9hPi48L3A+Cg==