Things to Do, Jan. 15: Places to go on MLK Day; garden meeting; symphony talk; spaghetti dinner

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPk1hcnRpbiBMdXRoZXIgS2luZyBKci4gRGF5IGFjdGl2aXRpZXM8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPk11c2V1bXMgYW5kIG90aGVyIGN1bHR1cmFsIGluc3RpdHV0aW9ucyBhcmUgb2ZmZXJpbmcgZnJlZSBhZG1pc3Npb24gYW5kIHNwZWNpYWwgYWN0aXZpdGllcyBpbiBob25vciBvZiBNYXJ0aW4gTHV0aGVyIEtpbmcgSnIuIERheS4gSGVyZSBhcmUganVzdCBhIGZldzo8L3A+CjxwPiYjODIyNjsgQWtyb24gWm9vOiBGcmVlIGFkbWlzc2lvbiwgYWN0aXZpdGllcyBvcmdhbml6ZWQgYnkgdGhlIEFrcm9uIE5BQUNQLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBBa3JvbiBBcnQgTXVzZXVtOiBGcmVlIGFkbWlzc2lvbiBmb3Iga2lkcyBhZ2VzIDE3IGFuZCB1bmRlciwgYWN0aXZpdGllcyBmcm9tIDEgdG8gNCBwLm0uIDwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uOiBEci4gTWFydGluIEx1dGhlciBLaW5nIEpyLiBBY3Rpdml0aWVzIEZhaXIgZnJvbSAxMCBhLm0uIHRvIDIgcC5tLiBhdCB0aGUgU3R1ZGVudCBVbmlvbiBCYWxscm9vbSwgZGVzaWduZWQgZm9yIGNoaWxkcmVuIGluIGdyYWRlcyBLLTEyIGFuZCB0aGVpciBmYW1pbGllcy48L3A+CjxwPiYjODIyNjsgTG9jayAzOiBBdHRyYWN0aW9ucyBvcGVuIGF0IG5vb24uICA8L3A+CjxwPiYjODIyNjsgR3JlYXRlciBDbGV2ZWxhbmQgQXF1YXJpdW06IERpc2NvdW50ZWQgYWRtaXNzaW9uIHdpdGggYSBkb25hdGlvbiB0byB0aGUgVW5pdGVkIEJsYWNrIEZ1bmQgb2YgR3JlYXRlciBDbGV2ZWxhbmQgSW5jLiA8L3A+CjxwPiYjODIyNjsgR3JlYXQgTGFrZXMgU2NpZW5jZSBDZW50ZXIgaW4gQ2xldmVsYW5kOiBGcmVlIGFkbWlzc2lvbi48L3A+CjxwPiYjODIyNjsgUm9jayBhbmQgUm9sbCBIYWxsIG9mIEZhbWU6IEZyZWUgYWRtaXNzaW9uLCBmaWxtcywgYmFuZHMsIGFjdGl2aXRpZXMsIHByb2dyYW1zIG9uIHRoZSBoaXN0b3J5IG9mIHNvdWwgYW5kIFImYW1wO0IgaW4gQ2xldmVsYW5kIGFuZCByb2NrIGFuZCByb2xsIGFuZCB0aGUgY2l2aWwgcmlnaHRzIG1vdmVtZW50LjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBDbGV2ZWxhbmQgTXVzZXVtIG9mIE5hdHVyYWwgSGlzdG9yeTogRnJlZSBhZG1pc3Npb24sIGN1cmF0b3IgdGFsa3MsIG1pbmkgU2hhZnJhbiBQbGFuZXRhcml1bSBzaG93cywgaGFuZHMtb24gZXhwZXJpbWVudHMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7IFdlc3Rlcm4gUmVzZXJ2ZSBIaXN0b3JpY2FsIFNvY2lldHkmIzgyMTc7cyBDbGV2ZWxhbmQgSGlzdG9yeSBDZW50ZXI6IEZyZWUgYWRtaXNzaW9uLCBhY3Rpdml0aWVzLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBDbGV2ZWxhbmQgQm90YW5pY2FsIEdhcmRlbjogRnJlZSBhZG1pc3Npb24uIDwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBTZXZlcmFuY2UgSGFsbDogRnJlZSBwZXJmb3JtYW5jZXMgYW5kIGFjdGl2aXRpZXMgZnJvbSBub29uIHRvIDUgcC5tLiA8L3A+CjxwPiYjODIyNjsgQ2xldmVsYW5kIE11c2V1bSBvZiBBcnQ6IFNwZWNpYWwgcHJvZ3JhbXMsIGZhbWlseSBmcmllbmRseSBhY3Rpdml0aWVzIGZyb20gMTEgYS5tLiB0byA0IHAubS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2FyZGVuaW5nIHByb2dyYW0gb24gc2hydWJzPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5UaGluayBzcHJpbmcgd2l0aCBHYXJkZW5lcnMgb2YgR3JlYXRlciBBa3JvbiBhdCA1OjMwIHAubS4gYXQgU3QuIEdlb3JnZSBGZWxsb3dzaGlwIENlbnRyZSwgMzIwNCBSaWRnZXdvb2QgUm9hZCwgQ29wbGV5LiBEaW5uZXIgd2lsbCBiZSBzZXJ2ZWQgYXQgNjozMCBwLm0uIHdpdGggYSBwcm9ncmFtIG9uIHNocnVicyBieSBUb20gRGF5dG9uLiBDb3N0IGlzICQxMiBhdCB0aGUgZG9vci4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2dvZ2Frcm9uLm9yZy9pbmRleC5odG0iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vZ29nYWtyb24ub3JnL2luZGV4Lmh0bTwvYT4uIDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db252ZXJaYXRpb24gd2l0aCBBbGJhY2V0ZTwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+VGhlIENhbnRvbiBTeW1waG9ueSBPcmNoZXN0cmEgaG9zdHMgaXRzIHJlc2NoZWR1bGVkIENvbnZlclphdGlvbiB3aXRoIE0uSi4gQWxiYWNldGUsIGV4ZWN1dGl2ZSBkaXJlY3RvciBlbWVyaXR1cyBvZiB0aGUgQ2FudG9uIE11c2V1bSBvZiBBcnQsIGF0IG5vb24gYXQgdGhlIFppbW1lcm1hbm4gU3ltcGhvbnkgQ2VudGVyLCAyMzIzIDE3dGggU3QuIE5XLiBIZSYjODIxNztsbCB0YWxrIGFib3V0IEd1c3RhdiBNYWhsZXIgYW5kIGhpcyBmaXJzdCBmaXZlIHN5bXBob25pZXMgKE5vLiA1IHdpbGwgYmUgZmVhdHVyZWQgYXQgdGhlIG9yY2hlc3RyYSYjODIxNztzIEphbi4gMjcgY29uY2VydCkuIEl0JiM4MjE3O3MgZnJlZTsgYnJpbmcgeW91ciBsdW5jaC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5jYW50b25zeW1waG9ueS5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmNhbnRvbnN5bXBob255Lm9yZzwvYT4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlBvbGlzaCBTcGFnaGV0dGkgRGlubmVyPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5FYXQgSXRhbGlhbiBhdCB0aGUgUG9saXNoIEFtZXJpY2FuIENpdGl6ZW5zIENsdWIgb2YgQWtyb24gZnJvbSA1IHRvIDggcC5tLiBUaGUgUG9saXNoIFNwYWdoZXR0aSBEaW5uZXIgd2lsbCBmZWF0dXJlIHNwYWdoZXR0aSwgbWVhdGJhbGxzLCBicmVhZCwgc2FsYWQsIGRlc3NlcnQgYW5kIGNvZmZlZSBvciB0ZWEuIENvc3QgaXMgJDkgZm9yIGFkdWx0cyBhbmQgJDQgZm9yIGNoaWxkcmVuLiBDYWxsIDMzMC0yNTMtMDQ5Ni4gVGhlIGNsdWIgaXMgYXQgNDcyIEUuIEdsZW53b29kIEF2ZS4gaW4gQWtyb24gKGVudHJhbmNlIG9uIERhbiBTdHJlZXQpLiA8L3A+Cg==