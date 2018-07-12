Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Things to Do, July 13: Kent Blues Fest; Roller Dance Party; Goodyear Heights cookout; INKcarceration; free concerts
Published: July 12, 2018 - 9:01 PM
Full Screen Linked Image
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Review: ‘Hotel Transylvania 3’ a little short on the zing factor July 12th, 2018 10:04 PM
People in the news: Stormy Daniels, Dwayne Johnson July 12th, 2018 9:27 PM
Blossom Memories: Romance rekindled, and captured on film, at opening night July 12th, 2018 9:17 PM
It’s a beautiful day in Pennsylvania on Mister Rogers’ trail July 12th, 2018 9:11 PM

THE LATEST

Akron-area business association events — July 16– July 21 July 12th, 2018 9:43 PM
Things to Do, July 13: Kent Blues Fest; Roller Dance Party; Goodyear Heights cookout; INKcarceration; free concerts July 12th, 2018 9:01 PM
Massillon ‘getting close’ to answer on Affinity’s future; full-service hospital doubtful July 12th, 2018 8:33 PM
Immigrants discuss obstacles and successes as new Americans in Akron July 12th, 2018 6:43 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal