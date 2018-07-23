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Things to Do, July 24: Summit Fair opens; free concerts; Summit Lake market; Meyers Lake talk
Published: July 23, 2018 - 7:28 PM
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