Things to Do, March 10: ‘Magic Flute’ ballet; St. Patrick’s parade; Akron history books; Medina Beer Fest; farmer’s breakfast; ‘Off Color Comedy’

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPiYjODIxNjtNYWdpYyBGbHV0ZSYjODIxNzsgYmFsbGV0IHRvIHByZW1pZXJlPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5CYWxsZXQgRXhjZWwgT2hpbyBwZXJmb3JtcyB0aGUgd29ybGQgcHJlbWllcmUgb2YgPGVtPlRoZSBNYWdpYyBGbHV0ZTwvZW0+IHRoaXMgd2Vla2VuZCBhdCB0aGUgQWtyb24gQ2l2aWMgVGhlYXRyZS4gVGhlIHByZS1wcm9mZXNzaW9uYWwgY29tcGFueSBiYXNlZCBpbiBDdXlhaG9nYSBGYWxscyB3aWxsIGJyaW5nIHRvIGxpZmUgdGhlIHdvcmxkIG9mIFByaW5jZSBUYW1pbm8gYW5kIHRoZSB5b3VuZyBsYWR5IGhlIGxvdmVzLCBQcmluY2VzcyBQYW1pbmEuIFNob3dzIGFyZSBhdCAyIGFuZCA3IHAubS4gU2F0dXJkYXkgYW5kIDIgcC5tLiBTdW5kYXk7IHRpY2tldHMgYXJlICQxMC0kMjUsIG9yIGJ1eSB0aHJlZSwgZ2V0IG9uZSBmcmVlIGluIGNlcnRhaW4gc2VjdGlvbnMgKGNvZGUgQjNHMSkuIDMzMC0yNTMtMjQ4OCBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnRpY2tldG1hc3Rlci5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnRpY2tldG1hc3Rlci5jb208L2E+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdC4gUGF0cmljayYjODIxNztzIHBhcmFkZSBpbiBBa3JvbjwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+VGhlIEFrcm9uIFN0LiBQYXRyaWNrJiM4MjE3O3MgRGF5IFBhcmFkZSAmIzgyMTI7IHllcywgb25lIHdlZWsgZWFybHkgJiM4MjEyOyB3aWxsIHN0ZXAgb2ZmIGF0IG5vb24gYW5kIG1hcmNoIGJldHdlZW4gQ2VkYXIgYW5kIEJvd2VyeSBzdHJlZXRzLiAoQmVhY29uIEpvdXJuYWwgY29sdW1uaXN0IEJvYiBEeWVyIGlzIHRoZSBndWVzdCBlbWNlZSwgYnV0IGRvbiYjODIxNzt0IGxldCB0aGF0IHN0b3AgeW91LikgVGhlIHBhcmFkZSBpcyBvcmdhbml6ZWQgYnkgdGhlIEFuY2llbnQgT3JkZXIgb2YgSGliZXJuaWFucy4gPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlR3byBhdXRob3JzIGF0IFRoZSBCb29rc2VsbGVyPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5HZXQgYSBkb3VibGUgZG9zZSBvZiBBa3JvbiBoaXN0b3J5IGF0IFRoZSBCb29rc2VsbGVyLCAzOSBXZXN0Z2F0ZSBDaXJjbGUsIGFzIFJvYmVydCBBLiBNYXNzb24gc2lnbnMgPGVtPkFrcm9uIEJlZXI6IEEgSGlzdG9yeSBvZiBCcmV3aW5nIGluIHRoZSBSdWJiZXIgQ2l0eTwvZW0+LCBhbmQgQ2FsdmluIEMuIFJ5ZGJvbSBzaWducyA8ZW0+VGhlIEFrcm9uIFNvdW5kOiBUaGUgSGV5ZGF5IG9mIHRoZSBNaWR3ZXN0JiM4MjE3O3MgUHVuayBDYXBpdGFsPC9lbT4sIGJvdGggZnJvbSBub29uIHRvIDIgcC5tLiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vZmFjZWJvb2suY29tL1RoZUJvb2tzZWxsZXJJbmMvLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmZhY2Vib29rLmNvbS9UaGVCb29rc2VsbGVySW5jLy48L2E+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkJyZWFrZmFzdCBhdCBDb3BsZXkgSGlnaCBTY2hvb2w8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IEZhcm0gQnVyZWF1IHdpbGwgaG9zdCBpdHMgMTB0aCBhbm51YWwgRmFybWVyJiM4MjE3O3MgU2hhcmUgQnJlYWtmYXN0IGZyb20gOCB0byAxMSBhLm0uIGF0IENvcGxleSBIaWdoIFNjaG9vbC4gVGhlIGJyZWFrZmFzdCAmIzgyMTI7IHBhbmNha2VzIHdpdGggbG9jYWwgbWFwbGUgc3lydXAsIHNhdXNhZ2UsIHNjcmFtYmxlZCBlZ2dzLCBjb2ZmZWUgYW5kIG1pbGsgJiM4MjEyOyBjb3N0cyBvbmx5ICQxLCB3aGljaCByZXByZXNlbnRzIHRoZSBhdmVyYWdlIHBvcnRpb24gdGhlIGZhcm1lciByZWNlaXZlcyBmb3IgcHJvZHVjaW5nIHRoZSBmb29kIGZvciB0aGUgYnJlYWtmYXN0LiBEb25hdGlvbnMgd2lsbCBiZSBhY2NlcHRlZCBhbmQgYWxsIHByb2NlZWRzIHdpbGwgYmUgZ2l2ZW4gdG8gdGhlIEFrcm9uLUNhbnRvbiBSZWdpb25hbCBGb29kYmFuay4gRmFtaWxpZXMgYXJlIHdlbGNvbWUuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1lZGluYSBCZWVyIEZlc3QgYXQgY291bnRyeSBjbHViPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5UaGUgTWVkaW5hIEJlZXIgRmVzdCwgYSBmdW5kcmFpc2VyIGZvciBNYWluIFN0cmVldCBNZWRpbmEsIHJ1bnMgZnJvbSA2IHRvIDEwIHAubS4gYXQgV2V5bW91dGggQ291bnRyeSBDbHViLCAzOTQ2IFdleW1vdXRoIFJvYWQuIEl0IHdpbGwgZmVhdHVyZSBhYm91dCAyNSBicmV3ZXJpZXMsIG11c2ljLCByYWZmbGVzIGFuZCBmb29kLiBUaWNrZXRzIGFyZSAkMzUuIDMzMC03MjItNjE4NiBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm1haW5zdHJlZXRtZWRpbmEuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5tYWluc3RyZWV0bWVkaW5hLmNvbTwvYT4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNvbWVkaWFucyBpbiBSb2Nrc2lubyB0cmlwbGUgYmlsbDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+VGhyZWUgYWx1bW5pIG9mIHRoZSBsYW5kbWFyayBza2V0Y2ggc2hvdyA8ZW0+SW4gTGl2aW5nIENvbG9yPC9lbT4gJiM4MjEyOyBTaGF3biBXYXlhbnMsIERhdmlkIEFsYW4gR3JpZXIgYW5kIFRvbW15IERhdmlkc29uICYjODIxMjsgdGFrZSB0aGUgc3RhZ2UgYXQgdGhlIEhhcmQgUm9jayBSb2Nrc2lubyBOb3J0aGZpZWxkIFBhcmsgYXQgOCBwLm0uIGZvciB0aGUgJiM4MjIwO09mZiBDb2xvciBDb21lZHkgVG91ci4mIzgyMjE7IFRpY2tldHMgYXJlICQ0Mi0kODIgYXQgODAwLTc0NS0zMDAwIG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGlja2V0bWFzdGVyLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cudGlja2V0bWFzdGVyLmNvbTwvYT4uPC9wPgo=