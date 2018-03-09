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Things to Do, March 10: ‘Magic Flute’ ballet; St. Patrick’s parade; Akron history books; Medina Beer Fest; farmer’s breakfast; ‘Off Color Comedy’
Published: March 9, 2018 - 11:16 PM
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