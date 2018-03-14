Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Things to Do, March 15: ‘Shake’ exhibit, Irish dancers, ‘Terrifier,’ ‘Scapin,’ Marc Lee Shannon
Published: March 14, 2018 - 9:49 PM | Updated: March 14, 2018 - 11:06 PM
Full Screen Linked Image
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

People in the news: George Lucas, Chris Cuomo, Claire Foy March 14th, 2018 9:57 PM
Things to Do, March 15: ‘Shake’ exhibit, Irish dancers, ‘Terrifier,’ ‘Scapin,’ Marc Lee Shannon March 14th, 2018 9:49 PM
Art notes: Museum talks on ‘Blurred Lines,’ architecture; kid-friendly short films March 14th, 2018 9:01 PM
Pulse Picks Week of March 15: Buzzard Sunday, ‘Wonder’ movie, egg hunt, Hale Farm Maple Sugar Festival March 14th, 2018 7:07 PM

THE LATEST

Akron-area business association events — March 18 – March 23 March 14th, 2018 10:03 PM
Browns notebook: Hue Jackson, John Dorsey break down what Tyrod Taylor, Jarvis Landry, Damarious Randall bring to team March 14th, 2018 10:03 PM
Things to Do, March 15: ‘Shake’ exhibit, Irish dancers, ‘Terrifier,’ ‘Scapin,’ Marc Lee Shannon March 14th, 2018 9:49 PM
John Dorfman: Five companies with insider buys March 14th, 2018 9:48 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal