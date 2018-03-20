Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Things to Do, March 21: ‘Amazing Grace’; family dance performance; Brooke, Pleuss at Beachland
Published: March 20, 2018 - 10:59 PM
Full Screen Linked Image
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Regional news briefs, March 21: Barberton councilman to fill vacant seat on Summit County Council March 20th, 2018 10:59 PM
High school boys basketball: Firestone to host two senior all-star games on Wednesday March 20th, 2018 8:20 PM
In Green, Nexus battle continues even as trees are cleared March 20th, 2018 6:34 PM
Akron Dish: Blue Door tweaks menu and service; dine out on Easter; Hamburger Fest hiatus, etc. March 20th, 2018 6:22 PM

THE LATEST

Things to Do, March 21: ‘Amazing Grace’; family dance performance; Brooke, Pleuss at Beachland March 20th, 2018 10:59 PM
Let the fights begin: TV ads attacking Republican gubernatorial candidates are airing March 20th, 2018 7:36 PM
In Green, Nexus battle continues even as trees are cleared March 20th, 2018 6:34 PM
Federal jury in Akron convicts N.C. man of recruiting for ISIS March 20th, 2018 6:13 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal