Things to Do, March 30: 330 Day, Antiquarian Book & Paper Show, egg-citement for kids, Clint Black

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPldlYXIgeW91ciBBa3JvbiBwcmlkZSBvbiB5b3VyIHNsZWV2ZTwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+SXQmIzgyMTc7cyAzMzAgRGF5ISBUaGUgQWtyb24vU3VtbWl0IENvbnZlbnRpb24gJmFtcDsgVmlzaXRvcnMgQnVyZWF1IHdhbnRzIHRvIHR1cm4gTWFyY2ggMzAgaW50byAmIzgyMjA7V2VhciBZb3VyIDMzMCBTaGlydCB0byBXb3JrIERheSYjODIyMTsgYW5kIGlzIGVuY291cmFnaW5nIHJlc2lkZW50cyBhbmQgZW1wbG95ZXJzIHRvIHNob3cgdGhlaXIgcHJpZGUgYnkgd2VhcmluZyBsb2NhbGx5IHRoZW1lZCBULXNoaXJ0cywgYW5kIHNoYXJlIHBpY3R1cmVzIG9uIHNvY2lhbCBtZWRpYSB1c2luZyB0aGUgaGFzaHRhZyAjMzMwRGF5LiBBZnRlciB3b3JrLCBoZWFkIHRvIHRoZSBBa3JvbiBDaXZpYyBUaGVhdHJlIGZvciBhIDcgcC5tLiBjb25jZXJ0IHNob3djYXNpbmcgMzMgbG9jYWwgYmFuZHMgYW5kIG11c2ljaWFucywgcHV0IG9uIGJ5IDkxLjMtRk0gVGhlIFN1bW1pdCAoaXQmIzgyMTc7cyBmcmVlLCBidXQgYSAkMTAgZG9uYXRpb24gaXMgZW5jb3VyYWdlZCkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFudGlxdWFyaWFuIGJvb2sgc2hvdyByZXR1cm5zPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5UaGUgQWtyb24gQW50aXF1YXJpYW4gQm9vayAmYW1wOyBQYXBlciBTaG93IHJldHVybnMgdG8gdGhlIEpvaG4gUy4gS25pZ2h0IENlbnRlciBpbiBkb3dudG93biBBa3JvbiBhZnRlciBhIHllYXImIzgyMTc7cyBoaWF0dXMuIERvemVucyBvZiB2ZW5kb3JzIHdpbGwgb2ZmZXIgcmFyZSBhbmQgY29sbGVjdGlibGUgYm9va3MsIG1hcHMsIHBvc3RlcnMgYW5kIG90aGVyIHByaW50ZWQgbWF0ZXJpYWxzLiBIb3VycyBhcmUgMyB0byA4OjMwIHAubS4gRnJpZGF5IGFuZCAxMCBhLm0uIHRvIDQgcC5tLiBTYXR1cmRheTsgYWRtaXNzaW9uIGlzICQ1LCAkMyBzdHVkZW50cy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5OT0JTd2ViLm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuTk9CU3dlYi5vcmc8L2E+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5FZ2cgcHJvZ3JhbXMgZ2V0IGNyYWNraW5nPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5JdCYjODIxNztzIEVhc3RlciB3ZWVrZW5kLCBzbyBlZ2dzIHdpbGwgYmUgb24ga2lkcyYjODIxNzsgbWluZHM6PC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBGLkEuIFNlaWJlcmxpbmcgTmF0dXJlIFJlYWxtIGluIEFrcm9uIHdpbGwgaG9zdCAmIzgyMjA7QWxsIEFib3V0IEVnZ3MmIzgyMjE7IGluIHRoZSBDYW1wZmlyZSBBcmVhIGZyb20gNDozMCB0byA2IHAubS4gQ2hpbGRyZW4gYW5kIGFkdWx0cyB3aWxsIGxlYXJuIGFib3V0IGRpZmZlcmVudCB0eXBlcyBvZiBlZ2dzLCBhbmQgYXR0ZW1wdCB0byBmaW5kIGVnZ3MgaW4gbmF0dXJlLiAzMzAtODY1LTgwNjUuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBHcmVhdCBMYWtlcyBTY2llbmNlIENlbnRlciBpcyBob3N0aW5nIGl0cyBFZ2dzcGVyaW1lbnQgb24gRnJpZGF5IGFuZCBTYXR1cmRheSB0byB3ZWxjb21lIHNwcmluZyBhbmQgY2VsZWJyYXRlIGVnZ3MuIEd1ZXN0cyBjYW4gc2VlIGlmIGl0IGlzIHBvc3NpYmxlIHRvIHN0YW5kIG9uIGEgY2FydG9uIG9mIGVnZ3Mgd2l0aG91dCBjcmFja2luZyBhbnksIHRlc3QgdGhlaXIgYmFsYW5jZSBvbiBhbiBlZ2cgcmFjZSBvYnN0YWNsZSBjb3Vyc2UgYW5kIGJ1aWxkIGEgY29udHJhcHRpb24gdG8gcHJvdGVjdCB0aGVpciBlZ2cgZnJvbSBhIDYyLWZvb3QgZmFsbC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL0dyZWF0U2NpZW5jZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5HcmVhdFNjaWVuY2UuY29tPC9hPi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q2xpbnQgQmxhY2sgdG8gcGxheSBSb2Nrc2lubzwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+Q291bnRyeSBzdGFyIENsaW50IEJsYWNrIGlzIHN0aWxsIG1ha2luZyBtdXNpYyBhbmQgZHJhd2luZyBjcm93ZHMgaW4gaGlzIGZvdXJ0aCBkZWNhZGUgaW4gdGhlIGJ1c2luZXNzLiBIZSBwbGF5cyB0aGUgSGFyZCBSb2NrIFJvY2tzaW5vIE5vcnRoZmllbGQgUGFyayBhdCA4IHAubS4gVGlja2V0cyBhcmUgJDM3LjUwLSQ1OS41MCBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnRpY2tldG1hc3Rlci5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnRpY2tldG1hc3Rlci5jb208L2E+LjwvcD4K