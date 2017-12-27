Ohio.com / Entertainment / Brit Charek: Bechdel Fest director on gender equality, teaching and hands-on joys of Crafty Mart
Published: December 27, 2017 - 7:34 PM
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