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Choosing Miss Akron Pride Festival is not an easy task at inaugural Drag Battle
Published: April 27, 2018 - 9:43 AM | Updated: April 27, 2018 - 10:41 AM
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By Lynne Sherwin
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