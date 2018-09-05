Outdoors: Astronomy Club of Akron Sky Tour — Summer Constellations

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaHVyc2RheTwvcD4KPHA+QWZ0ZXIgU2Nob29sIEZpc2hpbmcgd2l0aCBHcmFuZHBhcmVudHMgJiM4MjEyOyBDaGlsZHJlbiBhbmQgdGhlaXIgZ3JhbmRwYXJlbnRzIGNhbiBsZWFybiB0aGUgYmFzaWNzIG9mIGZpc2hpbmcsIHRoZW4gZHJvcCBhIGxpbmUgaW4gQnJ1c2h3b29kIExha2UsIDUtNyBwLm0uIEZ1cm5hY2UgUnVuIE1ldHJvIFBhcmssIEJydXNod29vZCBBcmVhLCA0OTU1IFRvd25zZW5kIFJvYWQsIFJpY2hmaWVsZC4gTGltaXRlZCBudW1iZXIgb2Ygcm9kcyBhbmQgcmVlbHMgYXZhaWxhYmxlLiAzMzAtODY1LTgwNjUuPC9wPgo8cD5GYWxsIFRyZWUgSS5ELiAmIzgyMTI7IEhpa2UgYWxvbmcgdGhlIEN1eWFob2dhIFJpdmVyLCB0aGVuIGlkZW50aWZ5IHZhcmlvdXMgdHJlZSBzcGVjaWVzIGJ5IHRoZWlyIGJhcmssIGxlYXZlcyBhbmQgb3RoZXIgZGlzdGluZ3Vpc2hpbmcgZmVhdHVyZXMsIDYtOCBwLm0uIENhc2NhZGUgVmFsbGV5IE1ldHJvIFBhcmssIE94Ym93IEFyZWEsIDEwNjEgQ3V5YWhvZ2EgU3QuLCBBa3Jvbi4gMzMwLTg2NS04MDY1LjwvcD4KPHA+QnJ1c3QgUGFyayBIaWtlICYjODIxMjsgQWtyb24gTWV0cm8gUGFya3MgSGlraW5nIENsdWIgd2lsbCBtZWV0IGF0IDIgcC5tLiBmb3IgYSA1LW1pbGUgaGlrZSBhdCAxMjggTi4gTWFpbiBTdC4sIE11bnJvZSBGYWxscy4gQmlsbHkgU3RhY3ksIDMzMC05NjgtNzg5OC4gICA8L3A+CjxwPlZldGVyYW5zIENvbW11bml0eSBQYXJrIEhpa2UgJiM4MjEyOyBIaWxsdG9wIEhpa2VycyB3aWxsIG1lZXQgYXQgMTAgYS5tLiBmb3IgYSAzLW1pbGUgaGlrZSBhdCAxNzE0IFNjaG5laWRlciBTdC4gTkUsIENhbnRvbi4gMzMwLTYwNi04NDcxIG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuaGlsbHRvcGhpa2Vycy5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmhpbGx0b3BoaWtlcnMub3JnPC9hPi48L3A+CjxwPkJvZXR0bGVyL1NvdXRoZ2F0ZSBQYXJrIEhpa2UgJiM4MjEyOyBIaWxsdG9wIEhpa2VycyB3aWxsIG1lZXQgYXQgNiBwLm0uIGZvciBhIDUtbWlsZSBoaWtlIGF0IDUzMDAgTWFzc2lsbG9uIFJvYWQsIE5vcnRoIENhbnRvbi4gMzMwLTYwNi04NDcxIG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuaGlsbHRvcGhpa2Vycy5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmhpbGx0b3BoaWtlcnMub3JnPC9hPi48L3A+CjxwPkZyaWRheTwvcD4KPHA+QXJjaGVyeSBHYW1lcyBmb3IgQWR1bHRzICYjODIxMjsgQWdlcyAxNiBhbmQgb2xkZXIgd2lsbCBwbGF5IGdhbWVzIHRvIGJ1aWxkIGFyY2hlcnkgc2tpbGxzLCAxMC0xMTozMCBhLm0uIE11bnJvZSBGYWxscyBNZWd0cm8gUGFyaywgTGFrZSBBcmVhLCA1MjEgUy4gUml2ZXIgUm9hZCwgTXVucm9lIEZhbGxzLiBBZHZhbmNlIHJlZ2lzdHJhdGlvbiByZXF1aXJlZCwgY2FsbCAzMzAtODY1LTgwNjUuPC9wPgo8cD5BcmNoZXJ5IEdhbWVzIGZvciBGYW1pbGllcyAmIzgyMTI7IEZhbWlsaWVzIHdpbGwgcGxheSBnYW1lcyB0byBidWlsZCBhcmNoZXJ5IHNraWxscywgMTI6MzAtMiBwLm0uIE11bnJvZSBGYWxscyBNZXRybyBQYXJrLCBMYWtlIEFyZWEsIDUyMSBTLiBSaXZlciBSb2FkLCBNdW5yb2UgRmFsbHMuIEFkdmFuY2UgcmVnaXN0cmF0aW9uIHJlcXVpcmVkLCBjYWxsIDMzMC04NjUtODA2NS48L3A+CjxwPkhpa2UgJmFtcDsgRmlyZTogQmlyZCBMb3JlICYjODIxMjsgQSBoaWtlIHRvIGRpc2NvdmVyIGJpcmQgZmFjdHMsIHRoZW4gY2FtcGZpcmUgc3RvcmllcyBhYm91dCBiaXJkcywgNy04OjMwIHAubS4gRmlyZXN0b25lIE1ldHJvIFBhcmssIFR1c2NhcmF3YXMgTWVhZG93cyBBcmVhLCAyNjIwIEhhcnJpbmd0b24gUm9hZCwgQWtyb24uIDMzMC04NjUtODA2NS48L3A+CjxwPklyYSBSb2FkIENhcmRpbyBIaWtlICYjODIxMjsgQWtyb24gTWV0cm8gUGFya3MgSGlraW5nIENsdWIgd2lsbCBtZWV0IGF0IDk6MzAgYS5tLiBmb3IgYSA1LW1pbGUgaGlrZSBhdCAzODAxIFJpdmVydmlldyBSb2FkLCBQZW5pbnN1bGEuIENvbGxlZW4gQ2FycGluZWxsbywgMzMwLTgxNC0yNjIxLiAgIDwvcD4KPHA+VGVycmEgQW1tYSBEcnVtIENpcmNsZSAmIzgyMTI7IEJyaW5nIGRydW1zIGFuZCBwZXJjdXNzaW9uIHRveXMgaWYgeW91IGhhdmUgdGhlbSwgNy05IHAubS4gVW5pdGFyaWFuIFVuaXZlcnNhbGlzdCBDaHVyY2ggb2YgQWtyb24sIDMzMDAgTW9yZXdvb2QgUm9hZCwgQWtyb24uIDMzMC03ODAtNzQ3Ni4gPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheTwvcD4KPHA+U3VtbWl0IExha2UgS2F5YWsgJiM4MjEyOyBFeHBsb3JlIG5hdHVyZSBieSB3YXRlciwgbGVkIGJ5IGEgY2VydGlmaWVkIGluc3RydWN0b3IgYW5kIGEgbmF0dXJhbGlzdCwgMTAgYS5tLiB0byBub29uIG9yIDEtMyBwLm0uIE9oaW8gJmFtcDsgRXJpZSBDYW5hbCBUb3dwYXRoIFRyYWlsLCBTdW1taXQgTGFrZSBUcmFpbGhlYWQsIDM4MCBXLiBDcm9zaWVyIFN0LiwgQWtyb24uICQxNSBwZXIgcGVyc29uLCBtaW5pbXVtIGFnZSAxMy4gQWR2YW5jZSByZWdpc3RyYXRpb24gcmVxdWlyZWQsIGNhbGwgMzMwLTg2NS04MDY1IG9yIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuc3VtbWl0bWV0cm9wYXJrcy5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnN1bW1pdG1ldHJvcGFya3Mub3JnPC9hPi4gPC9wPgo8cD5OYXR1cmUgQXJ0IGZvciBUZWVucyAmIzgyMTI7IEFnZXMgMTMtMTcgYXJlIGludml0ZWQgZm9yIGxlc3NvbnMgaW4gbmF0dXJlIGluc3BpcmVkIGFydCwgMTI6MzAtMjozMCBwLm0uIEYuQS4gU2VpYmVybGluZyBOYXR1cmUgUmVhbG0sIFZpc2l0b3JzIENlbnRlciwgMTgyOCBTbWl0aCBSb2FkLCBBa3Jvbi4gQWR2YW5jZSByZWdpc3RyYXRpb24gcmVxdWlyZWQsIGNhbGwgMzMwLTg2NS04MDY1LjwvcD4KPHA+TW9sZXMsIFZvbGVzLCBNaWNlIGFuZCBTaHJld3MgJiM4MjEyOyBKb2luIGEgbmF0dXJhbGlzdCBvbiBhIGhpa2UgYWxvbmcgSW5kaWFuIFNwcmluZyBUcmFpbCB0byBkaXNjb3ZlciB0aGUgZGlmZmVyZW5jZXMgYmV0d2VlbiB0aGVzZSB0aW55IG1hbW1hbHMgdGhhdCBsaXZlIHJpZ2h0IHVuZGVyIHlvdXIgZmVldCwgMi00IHAubS4gTXVucm9lIEZhbGxzIE1ldHJvIFBhcmssIExha2UgQXJlYSwgNTIxIFMuIFJpdmVyIFJvYWQsIE11bnJvZSBGYWxscy4gMzMwLTg2NS04MDY1LjwvcD4KPHA+Q2FuYWwgRnVsdG9uIEhpa2UgJiM4MjEyOyBBa3JvbiBNZXRybyBQYXJrcyBIaWtpbmcgQ2x1YiB3aWxsIG1lZXQgYXQgOTozMCBhLm0uIGZvciBhIDUtbWlsZSBoaWtlIGF0IDEyNSBUdXNjYXJhd2FzIEF2ZS4sIENhbmFsIEZ1bHRvbi4gICA8L3A+CjxwPk1vaGljYW4gU3RhdGUgUGFyayBIaWtlICYjODIxMjsgSm9pbnQgaGlrZSB3aXRoIEFrcm9uIE1ldHJvIFBhcmtzIEhpa2luZyBDbHViIGFuZCBIaWxsdG9wIEhpa2VycyBDbHViIGF0ICAxMCBhLm0uIGZvciBhIDEyLW1pbGUgaGlrZSBhdCAzMTE2IFN0YXRlIFJvdXRlIDMsIExvdWRvbnZpbGxlLiBHYXJ5LCA0NDAtMjQ4LTQ2MzIgb3IgMjE2LTc3Ny05MzA3LiAgIDwvcD4KPHA+Q2FtcCBUdXNjYXpvYXIgUGlnIFJvYXN0IEhpa2UgJiM4MjEyOyBIaWxsdG9wIEhpa2VycyB3aWxsIG1lZXQgYXQgbm9vbiBmb3IgYSA1LW1pbGUgaGlrZSBhdCA2MDY2IEJveSBTY291dCBSZCBORSwgRG92ZXIuIFBpZyBSb2FzdCBhdCAzIHAubS4gQ29zdCBmb3IgdGhlIFBpZyBSb2FzdCBpcyAkMTUuIDMzMC02MDYtODQ3MSBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmhpbGx0b3BoaWtlcnMub3JnIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5oaWxsdG9waGlrZXJzLm9yZzwvYT4uPC9wPgo8cD5NdW5yb2UgRmFsbHMgTWV0cm8gUGFyayBIaWtlICYjODIxMjsgUG9ydGFnZSBUcmFpbCBXYWxrZXJzIHdpbGwgbWVldCBhdCA5IGEubS4gbWVldCBhdCA1MjEgUy4gUml2ZXIgUm9hZCwgTXVucm9lIEZhbGxzLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCBMYXJyeSBUaG9tYXMgYXQgMzMwLTY3My02ODk2LiA8L3A+CjxwPkFzdHJvbm9teSBDbHViIG9mIEFrcm9uIFNreSBUb3VyOiBTdW1tZXIgQ29uc3RlbGxhdGlvbnMgJiM4MjEyOyBDb21lIHZpZXcgc3VtbWVyIGNvbnN0ZWxsYXRpb25zIHRocm91Z2ggdGhlIG9ic2VydmF0b3J5IHRlbGVzY29wZSBhbmQgMTAwbW0gd2lkZSBmaWVsZCB0ZWxlc2NvcGUsIDggcC5tLiA1MDMxIE1hbmNoZXN0ZXIgUm9hZCwgQWtyb24uIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWNhb2gub3JnIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5hY2FvaC5vcmc8L2E+LiA8L3A+CjxwPlN1bmRheTwvcD4KPHA+QmVnaW5uZXIgU3RhbmQtVXAgUGFkZGxlYm9hcmRpbmcgJiM4MjEyOyBBIGNlcnRpZmllZCBpbnN0cnVjdG9yIGFuZCBhIG5hdHVyYWxpc3Qgd2lsbCBndWlkZSB5b3Ugb24gdGhlIHNwb3J0IG9mIHN0YW5kLXVwIHBhZGRsZWJvYXJkaW5nLCA5LTExIGEubS4gU2lsdmVyIENyZWVrIE1ldHJvIFBhcmssIEJvYXRob3VzZSwgNTE3MSBTLiBNZWRpbmEgTGluZSBSb2FkLCBOb3J0b24uICQxNSBwZXIgcGVyc29uLiBSZWdpc3RyYXRpb24gaXMgcmVxdWlyZWQuIEdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuc3VtbWl0bWV0cm9wYXJrcy5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnN1bW1pdG1ldHJvcGFya3Mub3JnPC9hPi48L3A+CjxwPkludGVybWVkaWF0ZSBTdGFuZC1VcCBQYWRkbGVib2FyZGluZyAmIzgyMTI7IEEgY2VydGlmaWVkIGluc3RydWN0b3IgYW5kIGEgbmF0dXJhbGlzdCB3aWxsIGd1aWRlIHlvdSBvbiB0aGUgc3BvcnQgb2Ygc3RhbmQtdXAgcGFkZGxlYm9hcmRpbmcsIG5vb24gdG8gMyBwLm0uIFNpbHZlciBDcmVlayBNZXRybyBQYXJrLCBCb2F0aG91c2UsIDUxNzEgUy4gTWVkaW5hIExpbmUgUm9hZCwgTm9ydG9uLiAkMTUgcGVyIHBlcnNvbi4gUmVnaXN0cmF0aW9uIGlzIHJlcXVpcmVkLiBHbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnN1bW1pdG1ldHJvcGFya3Mub3JnIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5zdW1taXRtZXRyb3BhcmtzLm9yZzwvYT4uICA8L3A+CjxwPk5hdHVyZSBEcmF3aW5nIGZvciBLaWRzICYjODIxMjsgQWdlcyA2LTEyIGFyZSBpbnZpdGVkIHRvIGpvaW4gYSBuYXR1cmFsaXN0LWFydGlzdCBmb3IgdGhpcyBoYW5kcy1vbiBsZXNzb24gaW4gbmF0dXJlIGRyYXdpbmcsIG5vb24gdG8gMTozMCBwLm0uIG9yIDItMzozMCBwLm0uIEYuQS4gU2llYmVybGluZyBOYXR1cmUgUmVhbG0sIFZpc2l0b3JzIENlbnRlciwgMTgyOCBTbWl0aCBSb2FkLCBBa3Jvbi4gQWR2YW5jZSByZWdpc3RyYXRpb24gcmVxdWlyZWQsIGNhbGwgMzMwLTg2NS04MDY1LjwvcD4KPHA+RXZlbmluZyBTdHJvbGwgJiM4MjEyOyBTdHJvbGwgYWxvbmcgQ295b3RlIFJ1biBUcmFpbCwgNjozMC04IHAubS4gTGliZXJ0eSBQYXJrLCBOYXR1cmUgQ2VudGVyLCA5OTk5IExpYmVydHkgUm9hZCwgVHdpbnNidXJnLiAzMzAtODY1LTgwNjUuIDwvcD4KPHA+RnVybmFjZSBSdW4gTWV0cm8gUGFyayBIaWtlICYjODIxMjsgQWtyb24gTWV0cm8gUGFya3MgSGlraW5nIENsdWIgd2lsbCBtZWV0IGF0IDIgcC5tLiBmb3IgYSA1LW1pbGUgaGlrZSBhdCA0OTU1IFRvd25zZW5kIFJvYWQsIFJpY2hmaWVsZC4gSmFjayBXZW5yaWNrLCAzMzAtOTIzLTYzNzEuICA8L3A+CjxwPkpvaG4gR2xlZW4gR3JvdmUgVHJhaWxoZWFkIEhpa2UgJiM4MjEyOyBIaWxsdG9wIEhpa2VycyB3aWxsIG1lZXQgYXQgOTozMCBhLm0uIGZvciBhIDUtbWlsZSBoaWtlIGF0IDgwMDAgV2FybWluZ3RvbiBSb2FkIFNXLCBNYXNzaWxsb24uIDMzMC02MDYtODQ3MSBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmhpbGx0b3BoaWtlcnMub3JnIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5oaWxsdG9waGlrZXJzLm9yZzwvYT4uPC9wPgo8cD5QaW5lIEhvbGxvdyBUcmFpbGhlYWQgSGlrZSAmIzgyMTI7IEhpbGx0b3AgSGlrZXJzIHdpbGwgbWVldCBhdCAyIHAubS4gZm9yIGEgNS1taWxlIGhpa2UgYXQgNTQ2NSBRdWljayBSb2FkLCBQZW5pbnN1bGEuIDMzMC02MDYtODQ3MSBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmhpbGx0b3BoaWtlcnMub3JnIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5oaWxsdG9waGlrZXJzLm9yZzwvYT4uPC9wPgo8cD5Nb25kYXk8L3A+CjxwPktpbmRlcmVhbG06IExpZmUgVW5kZXIgTG9ncyAmIzgyMTI7IEFnZXMgMy02IHdpdGggdGhlaXIgYWR1bHQgY29tcGFuaW9ucyB3aWxsIGRpc2NvdmVyIHRoZSB3aWxkbGlmZSBsaXZpbmcgdW5kZXIgbG9ncywgMTA6MzAtMTE6MzAgYS5tLiBMaWJlcnR5IFBhcmssIE5hdHVyZSBDZW50ZXIsIDk5OTkgTGliZXJ0eSBSb2FkLCBUd2luc2J1cmcuIEFkdmFuY2UgcmVnaXN0cmF0aW9uIHJlcXVpcmVkLCBjYWxsIDMzMC04NjUtODA2NS48L3A+CjxwPkh1bnQgRmFybSBIaWtlICYjODIxMjsgQWtyb24gTWV0cm8gUGFya3MgSGlraW5nIENsdWIgd2lsbCBtZWV0IGF0IDg6MzAgYS5tLiBmb3IgYSA1LW1pbGUgaGlrZSBhdCAyMDQ1IEJvbGFueiBSb2FkLCBQZW5pbnN1bGEuIEJyZW5kYSBIYWlyc3RvbiwgMzMwLTcxNS00MDY5LiAgPC9wPgo8cD5JcmEgUm9hZCBMZWlzdXJlIEhpa2UgJiM4MjEyOyBBa3JvbiBNZXRybyBQYXJrcyBIaWtpbmcgQ2x1YiB3aWxsIG1lZXQgYXQgOTozMCBhLm0uIGZvciBhIDMtbWlsZSBoaWtlIGF0IDM4MDEgUml2ZXJ2aWV3IFJvYWQsIFBlbmluc3VsYS4gSmFjayBXZW5yaWNrLCAzMzAtOTIzLTYzNzEuICAgPC9wPgo8cD5TaXBwbyBMYWtlIEV4cGxvcmF0aW9uIEdhdGV3YXkgSGlrZSAmIzgyMTI7IEhpbGx0b3AgSGlrZXJzIHdpbGwgbWVldCBhdCA5OjMwIGEubS4gZm9yIGEgNS1taWxlIGhpa2UgYXQgNTcxMCAxMnRoIFN0LiBOVywgQ2FudG9uLiAzMzAtNjA2LTg0NzEgb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5oaWxsdG9waGlrZXJzLm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuaGlsbHRvcGhpa2Vycy5vcmc8L2E+LjwvcD4KPHA+VHVlc2RheTwvcD4KPHA+QWZ0ZXJub29uIFN0cm9sbCAmIzgyMTI7IFN0cm9sbCBhbG9uZyB0aGUgSW5kaWFuIFNwcmluZyBUcmFpbCB0byBkaXNjb3ZlciBuYXR1cmUgYW5kIHRoZSB1bmlxdWUgaGlzdG9yeSBvZiB0aGUgYXJlYSwgMy00OjMwIHAubS4gTXVucm9lIEZhbGxzIE1ldHJvIFBhcmssIExha2UgQXJlYSwgNTIxIFMuIFJpdmVyIFJvYWQsIE11bnJvZSBGYWxscy4gMzMwLTg2NS04MDY1LjwvcD4KPHA+SCZhbXA7QiBhdCAzMDMgTGVpc3VyZSBIaWtlICYjODIxMjsgQWtyb24gTWV0cm8gUGFya3MgSGlraW5nIENsdWIgd2lsbCBtZWV0IGF0IDk6MzAgYS5tLiBmb3IgYSA0LW1pbGUgaGlrZSBhdCA2NCBXLiBTdHJlZXRzYm9ybyBSb2FkLCBCb3N0b24gSGVpZ2h0cy4gUm95IEtyZXNzLCAzMzAtNDM0LTg0NTAuICAgPC9wPgo8cD5IYW1wdG9uIEhpbGxzIE1ldHJvIFBhcmsgJiM4MjEyOyBBa3JvbiBNZXRybyBQYXJrcyBIaWtpbmcgQ2x1YiB3aWxsIG1lZXQgYXQgOTozMCBhLm0uIGZvciBhIDUtbWlsZSBoaWtlIGF0IDI5MjUgQWtyb24gUGVuaW5zdWxhIFJvYWQsIEFrcm9uLiBDb2xsZWVuIENhcnBpbmVsbG8sIDMzMC04MTQtMjYyMS4gIDwvcD4KPHA+Q3J5c3RhbCBTcHJpbmdzIFRyYWlsaGVhZCBIaWtlICYjODIxMjsgSGlsbHRvcCBIaWtlcnMgd2lsbCBtZWV0IGF0IDk6MzAgYS5tLiBmb3IgYSA1LW1pbGUgaGlrZSBhdCAgNDUwMyBFcmllIEF2ZS4gTlcsIE1hc3NpbGxvbi4gMzMwLTYwNi04NDcxIG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuaGlsbHRvcGhpa2Vycy5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmhpbGx0b3BoaWtlcnMub3JnPC9hPi48L3A+CjxwPldlZG5lc2RheTwvcD4KPHA+S2luZGVyZWFsbTogTGlmZSBVbmRlciBMb2dzICYjODIxMjsgQWdlcyAzLTYgd2l0aCB0aGVpciBhZHVsdCBjb21wYW5pb25zIHdpbGwgZGlzY292ZXIgdGhlIHdpbGRsaWZlIGxpdmluZyB1bmRlciBsb2dzLCAxMDozMC0xMTozMCBhLm0uIEZpcmVzdG9uZSBNZXRybyBQYXJrLCBDb3ZlbnRyeSBPYWtzIEFyZWEsIDQwIEF4bGluZSBBdmUuLCBBa3Jvbi4gQWR2YW5jZSByZWdpc3RyYXRpb24gcmVxdWlyZWQsIGNhbGwgMzMwLTg2NS04MDY1LjwvcD4KPHA+RGVlcCBMb2NrIFF1YXJyeSBNZXRybyBQYXJrIEhpa2UgJiM4MjEyOyBBa3JvbiBNZXRybyBQYXJrcyBIaWtpbmcgQ2x1YiB3aWxsIG1lZXQgYXQgOTozMCBhLm0uIGZvciBhIDUtbWlsZSBoaWtlIGF0IDU3NzkgUml2ZXJ2aWV3IFJvYWQsIFBlbmluc3VsYS4gICA8L3A+CjxwPlByaWNlIFBhcmsgSGlrZSAmIzgyMTI7IEhpbGx0b3AgSGlrZXJzIHdpbGwgbWVldCBhdCA2IHAubS4gZm9yIGEgNS1taWxlIGhpa2UgYXQgMTAwMCBXLiBNYXBsZSBTdC4sIE5vcnRoIENhbnRvbi4gMzMwLTYwNi04NDcxIG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuaGlsbHRvcGhpa2Vycy5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmhpbGx0b3BoaWtlcnMub3JnPC9hPi48L3A+Cg==