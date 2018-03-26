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Art Exhibits: First Annual Akron Painting and Drawing League Show
Published: March 26, 2018 - 8:59 PM
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