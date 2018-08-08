Auditions in Northeast Ohio — Week of August 9

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BVURJVElPTlM8L3A+CjxwPkFrcm9uIFBvcHMgT3JjaGVzdHJhICYjODIxMjsgU2Vla2luZyBtdXNpY2lhbnMsIGVzcGVjaWFsbHkgc3RyaW5ncyBhbmQga2V5Ym9hcmRzLCBmb3IgdGhlIHZvbHVudGVlciBvcmNoZXN0cmEuIFJlaGVhcnNhbHMgYXJlIDc6MzAgcC5tLiBUaHVyc2RheXMgYXQgdGhlIFF1aXJrIEN1bHR1cmFsIENlbnRlciwgMTIwMSBHcmFudCBBdmUuLCBDdXlhaG9nYSBGYWxscy4gTW9zdCBjb25jZXJ0cyBhcmUgb24gVGh1cnNkYXkgZXZlbmluZ3MsIHdpdGggYSBmZXcgd2Vla2VuZCBjb25jZXJ0cy4gQ29udGFjdCBLcmlzdGFuIENyYW5lIGF0IDMzMC0yMDMtMTkyNiBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmFrcm9ucG9wcy5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmFrcm9ucG9wcy5vcmc8L2E+LiAgPC9wPgo8cD5Ba3JvbiBTeW1waG9ueSBDaG9ydXMgJiM4MjEyOyBXaWxsIGhvbGQgYXVkaXRpb25zIGZvciB0aGUgMjAxOC0xOSBzZWFzb24gZnJvbSA0LTEwIHAubS4gb24gTW9uZGF5LiBBdWRpdGlvbnMgd2lsbCB0YWtlIHBsYWNlIGF0IFRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgR3V6emV0dGEgSGFsbCBSb29tIDM1NC4gQXVkaXRpb25zIGFyZSBieSBhcHBvaW50bWVudCBvbmx5LiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiBhbmQgdG8gc2NoZWR1bGUgYW4gYXVkaXRpb24sIGNhbGwgQnJlbmRhIEp1c3RpY2UgYXQgMzMwLTUzNS04MTMxIG9yIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpianVzdGljZUBha3JvbnN5bXBob255Lm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmJqdXN0aWNlQGFrcm9uc3ltcGhvbnkub3JnPC9hPi4gPC9wPgo8cD5DYW50b24gWW91dGggU3ltcGhvbmllcyAmIzgyMTI7IEF1ZGl0aW9ucyBmb3IgdGhlIDIwMTgtMTkgc2Vhc29uIHdpbGwgYmUgaGVsZCBmcm9tIDQtOCBwLm0uIEF1Zy4gMjAtMjEgYW5kIEF1Zy4gMjMgYW5kIGZyb20gMi03IHAubS4gQXVnLiAyNi4gQXVkaXRpb25zIHdpbGwgYmUgaGVsZCBhdCB0aGUgWmltbWVybWFubiBTeW1waG9ueSBDZW50ZXIsIDIzMzEgMTd0aCBTdC4gTlcsIENhbnRvbi4gVG8gc2NoZWR1bGUgYW4gYXBwb2ludG1lbnQgZm9yIGFuZCBhdWRpdGlvbiwgY2FsbCBJcmVuZSBCYXJrZXIgYXQgMzMwLTQ1Mi0zNDM0LCBleHQuIDYwNCBiZWdpbm5pbmcgSnVseSAzMC4gPC9wPgo8cD5DaG9yYWwgZXhwZXJpZW5jZSBDaXR5IG9mIEZsYWdzIENob3J1cyAmIzgyMTI7IFNlZWtpbmcgd29tZW4gd2hvIGVuam95IHNpbmdpbmcgYSBjYXBwZWxsYSwgZm91ci1wYXJ0IGhhcm1vbnkuIFJlaGVhcnNhbHMgYXJlIGF0IDcgcC5tLiBNb25kYXlzIGF0IEdyZWVud29vZCBDaHJpc3RpYW4gQ2h1cmNoLCA0NHRoIFN0cmVldCBOb3J0aHdlc3QgYW5kIEZyYXplciBBdmVudWUsIENhbnRvbi4gODAwLTc5My0zODA1LjwvcD4KPHA+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgQ29tbXVuaXR5IEJhbmQgJiM4MjEyOyBUaGUgYmFuZCBpcyBzZWVraW5nIG5ldyBtdXNpY2lhbnMsIHdpdGggZW1waGFzaXMgb24gY2xhcmluZXQsIHNheG9waG9uZSwgZXVwaG9uaXVtIGFuZCBwZXJjdXNzaW9uIHBsYXllcnMuIFdlZWtseSByZWhlYXJzYWxzIGFyZSBoZWxkIDctODozMCBwLm0uIE1vbmRheXMgdGhyb3VnaG91dCB0aGUgeWVhciBpbiB0aGUgdGhpcmQgZmxvb3IgYXVkaXRvcml1bSBvZiB0aGUgUXVpcmsgQ3VsdHVyYWwgQ2VudGVyLCAxMjAxIEdyYW50IEF2ZS4sIEN1eWFob2dhIEZhbGxzLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiBvbiBiZWNvbWluZyBhIG1lbWJlciwgY29udGFjdCBjb25jZXJ0bWFzdGVyIFJlYmVjY2EgWW9obyBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86YmVja3kueW9ob0BnbWFpbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5iZWNreS55b2hvQGdtYWlsLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgQ29tbXVuaXR5IENob3J1cyAmIzgyMTI7IE9wZW5pbmdzIGZvciBhbGwgdm9pY2UgcGFydHMgZm9yIGFkdWx0cyBvZiBhbGwgYWdlcyBmcm9tIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIGFuZCBzdXJyb3VuZGluZyBjb21tdW5pdGllcy4gUmVoZWFyc2FscyBhcmUgYXQgNyBwLm0uIE1vbmRheXMgYXQgU3VtbWl0IENocmlzdGlhbiBTY2hvb2wgYXQgTmV3YmVycnkgUGFyaywgMjgwMCAxM3RoIFN0LiwgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMuIEVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzppbmZvQGNmY2hvcnVzLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmluZm9AY2ZjaG9ydXMuY29tPC9hPiwgY2FsbCBUZWQgU2h1cmUgYXQgMzMwLTkyMC04NTk4IG9yIHZpc2l0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cubGVvbmFyZHNodXJlLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cubGVvbmFyZHNodXJlLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+RGVyYnl0b3duIEEgQ2FwcGVsbGEgTWVuJiM4MjE3O3MgQ2hvcnVzICYjODIxMjsgU2Vla2luZyBuZXcgbWVtYmVycyB0byBzaW5nIGZvdXItcGFydCBoYXJtb255LiBQcmFjdGljZXMgYXJlIGF0IDc6MzAgcC5tLiBUdWVzZGF5cyBhdCB0aGUgRmVsbG93c2hpcCBIYWxsIG9mIEhvbHkgVHJpbml0eSBMdXRoZXJhbiBDaHVyY2gsIDUwIE4uIFByb3NwZWN0IFN0LiwgQWtyb24uIEVudGVyIHRocm91Z2ggUGFyayBTdHJlZXQgQ2xvaXN0ZXIgZW50cmFuY2UuIDMzMC04NDktMzM3Mi4gPC9wPgo8cD5Gb3JldmVyIEhhcm1vbnkgQ2hvcnVzIG9mIHRoZSBBa3JvbiBBcmVhICYjODIxMjsgU2Vla2luZyBmZW1hbGVzIDE2IG9yIG9sZGVyIHRvIHNpbmcgZm91ci1wYXJ0IGhhcm1vbnkgbXVzaWMuIFByYWN0aWNlcyBhcmUgNy04OjMwIHAubS4gTW9uZGF5cyBhdCB0aGUgVW5pdHkgQ2h1cmNoLCA1MDMgTm9ydGh3ZXN0IEF2ZS4sIFRhbGxtYWRnZS4gQ2hvcnVzIG1lbWJlcnMgcHJvbWlzZSBhIGZ1biB0aW1lIHdpdGggZ3JlYXQgbXVzaWMuIENhbGwgTWFyZ2FyZXQgYXQgMzMwLTY3My02Nzk5IGZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLjwvcD4KPHA+RnJpZW5kcyBDb21tdW5pdHkgQ2hvcnVzICYjODIxMjsgUmVoZWFyc2FscyBhcmUgaGVsZCA3LTkgcC5tLiBUdWVzZGF5cyBhdCB0aGUgQnJld3N0ZXIgRnJpZW5kcyBDaHVyY2gsIDEzOSBXLiBNYWluIFN0LiBDb250YWN0IGNvbmR1Y3RvciBTdGV2ZW4gVGhhcnAgSnIuIG9yIHNlY3JldGFyeSBCcmFuZHkgVmFuZWdhcyBhdCAzMzAtNDE4LTQwMDYgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmZyaWVuZHNjaG9yYWxlQGdtYWlsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmZyaWVuZHNjaG9yYWxlQGdtYWlsLmNvbTwvYT4uPC9wPgo8cD5IdWRzb24gQ29tbXVuaXR5IENob3J1cyAmIzgyMTI7IFJlaGVhcnNhbHMgYXJlIGF0IDcgcC5tLiBUdWVzZGF5cyBhdCBGaXJzdCBDb25ncmVnYXRpb25hbCBDaHVyY2gsIDQ3IEF1cm9yYSBTdC4sIEh1ZHNvbi4gVGhlIGNob3J1cyBpcyBvcGVuIHRvIGFkdWx0IHNpbmdlcnMgb2YgYWxsIGFnZXMgYW5kIGFiaWxpdGllcyBhbmQgaXMgYWNjZXB0aW5nIG5ldyBzaW5nZXJzIGZvciBpdHMgc3ByaW5nIHNlYXNvbi4gTm8gYXVkaXRpb24gbmVlZGVkLiBGZWUgZm9yIHRoZSBzcHJpbmcgc2Vhc29uIGlzICQyNS4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNhbGwgS2F0aHkgU2x1emV3c2tpIGF0IDMzMC02NTYtMTQyNCBvciBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lmh1ZHNvbmNvbW11bml0eWNob3J1cy5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lmh1ZHNvbmNvbW11bml0eWNob3J1cy5vcmc8L2E+LiA8L3A+CjxwPkxhdXJlbCBMYWtlIEVuY29yZSBDaG9yYWxlICYjODIxMjsgU2Vla2luZyBhZHVsdHMgYWdlIDU1IGFuZCBvbGRlciB0byBqb2luIHRoZSA1MC1tZW1iZXIgY2hvcmFsZSB0aGF0IHBlcmZvcm1zIGEgbGFyZ2UgcmFuZ2Ugb2YgbXVzaWNhbCBzdHlsZXMuIFBhcnRpY2lwYXRpb24gaXMgb3BlbiB0byB0aGUgcHVibGljLiBSZWhlYXJzYWxzIGFyZSBoZWxkIGF0IDMgcC5tLiBUdWVzZGF5cyBhdCBMYXVyZWwgTGFrZSBSZXRpcmVtZW50IENvbW11bml0eSwgMjAwIExhdXJlbCBMYWtlIERyaXZlLCBIdWRzb24uIENhbGwgZGlyZWN0b3IgRG9ubmEgQW5kZXJzb24gYXQgMzMwLTY1NS0xNDM2LjwvcD4KPHA+TWFnaWNhbCBUaGVhdHJlIENvbXBhbnkgJiM4MjEyOyBXaWxsIGhvbGQgYXVkaXRpb25zIGZvciA8ZW0+RmxvcmEgJmFtcDsgVWx5c3NlczwvZW0+LCA8ZW0+UHJhbmNlcjwvZW0+LCBhbmQgPGVtPkNoYXJsb3R0ZSYjODIxNztzIFdlYjwvZW0+LiBBdWRpdGlvbnMgd2lsbCBiZSBoZWxkIGF0IDY6MzAgcC5tLiBUdWVzZGF5IGF0IE1hZ2ljYWwgVGhlYXRyZSBDb21wYW55LCA1NjUgVyBUdXNjYXJhd2FzIEF2ZS4gQmFyYmVydG9uLiBMb29raW5nIGZvciBnaXJscyBhbmQgYm95cyBhZ2VzIDctMTUuIFRvIHNjaGVkdWxlIGFuIGF1ZGl0aW9uLCBjYWxsIDMzMC04NDgtMzcwOC4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cubWFnaWNhbHRoZWF0cmUub3JnIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5tYWdpY2FsdGhlYXRyZS5vcmc8L2E+LiA8L3A+CjxwPk1hc3RlciBTaW5nZXJzIENob3JhbCBvZiBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyAmIzgyMTI7IEFueSBpbnRlcmVzdGVkIGFyZWEgc2luZ2VycyBhZ2UgMTggb3Igb2xkZXIsIGFyZSBpbnZpdGVkIHRvIGF0dGVuZCBhIHJlaGVhcnNhbCB0byBvYnNlcnZlIHRoZSBncm91cCBpbiBhY3Rpb24uIE5vIGF1ZGl0aW9ucyBhcmUgcmVxdWlyZWQgdG8gam9pbiBidXQgYSBzdHJvbmcgY29tbWl0bWVudCB0byBhdHRlbmQgcmVoZWFyc2FscyBhbmQgcGVyZm9ybSBpbiB0aHJlZSBhbm51YWxseSBzY2hlZHVsZWQgY29uY2VydHMgYXJlIGVuY291cmFnZWQuIE5vIGZlZXMgcmVxdWlyZWQgdG8gam9pbiwgYnV0IHRoZXJlIGlzIG1pbmltYWwgZmVlIGZvciBzaGVldCBtdXNpYy4gUmVoZWFyc2FscyBhcmUgaGVsZCA3OjMwLTkgcC5tLiBNb25kYXlzIGF0IHRoZSBDaHVyY2ggb2YgTmV3IEhvcGUsIDQ0MTUgRGFycm93IFJvYWQsIFN0b3cuIFZpc2l0IHRoZSBncm91cCYjODIxNztzIHdlYiBzaXRlIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cubWFzdGVyc2luZ2Vyc2luYy5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm1hc3RlcnNpbmdlcnNpbmMub3JnPC9hPiB0byBoZWFyIHNhbXBsZXMgb2YgdGhlaXIgd29yayBhbmQgbGVhcm4gbW9yZSBhYm91dCB0aGUgY2hvcmFsZSBvciBjYWxsIDMzMC04NjUtOTU4MS48L3A+CjxwPk5vcnRoIENhbnRvbiBQbGF5aG91c2UgJiM4MjEyOyBXaWxsIGhvbGQgYXVkdGl0aW9ucyBmb3IgPGVtPlRoZSBXZWRkaW5nIFNpbmdlcjwvZW0+IG9uIFNhdHVyZGF5IGF0IE5vcnRoIENhbnRvbiBQbGF5aG91c2UsIDUyNSA3dGggU3QuIE5FLCBOb3J0aCBDYW50b24uIEF1ZGl0aW9ucyBmb3IgYWdlcyAxMy0xOC4gU2lnbiB1cCBmb3IgYW4gaG91ci1zbG90IGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cubm9ydGhjYW50b25wbGF5aG91c2UuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5ub3J0aGNhbnRvbnBsYXlob3VzZS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPk9oaW8gR2FlbGljIENob2lyICYjODIxMjsgTG9va2luZyBmb3IgbmV3IG1lbWJlcnMuIEtub3dsZWRnZSBvZiBTY290dGlzaCBHYWVsaWMgbGFuZ3VhZ2UgaXMgbm90IG5lY2Vzc2FyeS4gQWxsIHZvY2FsIHBhcnRzIG5lZWRlZC4gUmVoZWFyc2FscyBhcmUgZ2VuZXJhbGx5IG9uIFdlZG5lc2RheXMgZXZlcnkgb3RoZXIgd2Vlay4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24gcGxlYXNlIGVtYWlsIHlvdXIgbmFtZSBhbmQgcGhvbmUgbnVtYmVyIHRvIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptZXhpY29ubmllQG5lby5yci5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5tZXhpY29ubmllQG5lby5yci5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPlNldmVyYW5jZSBIYWxsICYjODIxMjsgSG9tZSBvZiBUaGUgQ2xldmVsYW5kIE9yY2hlc3RyYSwgaXMgc2Vla2luZyB2b2x1bnRlZXIgdXNoZXJzIGFuZCB0b3VyIGd1aWRlcyBmb3IgdGhlIHVwY29taW5nIHNlYXNvbiwgd2hpY2ggcnVucyBTZXB0LiAyMDE4IHRvIEp1bmUgMjAxOS4gT3BlbiBpbnRlcnZpZXcgc2Vzc2lvbnMgZm9yIG5ldyB2b2x1bnRlZXJzIHdpbGwgYmUgaGVsZCBhdCBTZXZlcmFuY2UgSGFsbCBmcm9tIDQ6MzAgdG8gNjozMCBwLm0uIEF1Zy4gMjMgYW5kIGZyb20gMS0zIHAubS4gQXVnLiAyNi4gVGhvc2UgaW50ZXJlc3RlZCBpbiB2b2x1bnRlZXJpbmcgYXJlIGludml0ZWQgdG8gY29tZSB0byBTZXZlcmFuY2UgSGFsbCYjODIxNztzIFNtaXRoIExvYmJ5LCBsb2NhdGVkIG9uIHRoZSBncm91bmQgZmxvb3IgYnkgdGhlIFRpY2tldCBPZmZpY2UsIGF0IGFueSB0aW1lIGR1cmluZyB0aGVzZSBob3VycyB0byBjb21wbGV0ZSBhbiBhcHBsaWNhdGlvbiwgbGVhcm4gYWJvdXQgdGhlIHByb2dyYW0sIGFuZCBzcGVhayB3aXRoIEhvdXNlIE1hbmFnZW1lbnQgc3RhZmYuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIDIxNi0yMzEtNzQyNSBvciBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86aG1hbmFnZXJAY2xldmVsYW5kb3JjaGVzdHJhLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmhtYW5hZ2VyQGNsZXZlbGFuZG9yY2hlc3RyYS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPlN0b3cgU3ltcGhvbnkgT3JjaGVzdHJhICYjODIxMjsgT3BlbiBhdWRpdGlvbnMgZm9yIGFsbCBzdHJpbmcsIGJhc3MgYW5kIHBlcmN1c3Npb24gcGxheWVycyBhcmUgYmVpbmcgaGVsZC4gUmVoZWFyc2FscyB0YWtlIHBsYWNlIGF0IFN0b3ctTXVucm9lIEZhbGwgSGlnaCBTY2hvb2wgYmFuZCByb29tLCAzMjI3IEdyYWhhbSBSb2FkLCBTdG93LCBmcm9tIDcgdG8gOSBwLm0uIFR1ZXNkYXlzLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgZ28gdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5zdG93b3JjaGVzdHJhLm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuc3Rvd29yY2hlc3RyYS5vcmc8L2E+LiBUbyBzY2hlZHVsZSBhbiBhdWRpdGlvbiwgY2FsbCBEYXJyZWxsIE11c2ljIGF0IDMzMC02NzEtMTI3MC48L3A+CjxwPldhZHN3b3J0aCBDb21tdW5pdHkgQmFuZCAmIzgyMTI7IFNlZWtpbmcgbmV3IG1lbWJlcnMgb24gYWxsIGluc3RydW1lbnRzLiBObyBhdWRpdGlvbiByZXF1aXJlZC4gUmVoZWFyc2FscyBhcmUgNy05OjE1IHAubS4gVGh1cnNkYXlzIGluIHRoZSBXYWRzd29ydGggTWlkZGxlIFNjaG9vbCBiYW5kIHJvb20sIDE1MCBTaWx2ZXJjcmVlayBSb2FkLiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd2Fkc3dvcnRoY29tbXVuaXR5YmFuZC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd2Fkc3dvcnRoY29tbXVuaXR5YmFuZC5jb208L2E+IG9yIDMzMC0zMzYtMTI5MC48L3A+CjxwPk5lZWQgcGVyZm9ybWVycyBvciBiZWhpbmQtdGhlIHNjZW5lcyBzcGVjaWFsaXN0cz8gU2VuZCBkZXRhaWxzICYjODIxMjsgdHdvIHdlZWtzIGJlZm9yZSB0aGUgZGF0ZSAmIzgyMTI7IHRvIEF1ZGl0aW9ucywgRmVhdHVyZXMgRGVwYXJ0bWVudCwgQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwsIFAuTy4gQm94IDY0MCwgQWtyb24sIE9IIDQ0MzA5LTA2NDA7IGZheCAzMzAtOTk2LTMwMzMgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm5ld3Nyb29tZW1haWxAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5uZXdzcm9vbWVtYWlsQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gPC9wPgo=