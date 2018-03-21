Home / Entertainment / Fun Stuff / Auditions in Northeast Ohio — Week of March 22
Published: March 21, 2018 - 9:37 AM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BVURJVElPTlM8L3A+CjxwPkFrcm9uIFBvcHMgT3JjaGVzdHJhICYjODIxMjsgU2Vla2luZyBtdXNpY2lhbnMsIGVzcGVjaWFsbHkgc3RyaW5ncyBhbmQga2V5Ym9hcmRzLCBmb3IgdGhlIHZvbHVudGVlciBvcmNoZXN0cmEuIFJlaGVhcnNhbHMgYXJlIDc6MzAgcC5tLiBUaHVyc2RheXMgYXQgdGhlIFF1aXJrIEN1bHR1cmFsIENlbnRlciwgMTIwMSBHcmFudCBBdmUuLCBDdXlhaG9nYSBGYWxscy4gTW9zdCBjb25jZXJ0cyBhcmUgb24gVGh1cnNkYXkgZXZlbmluZ3MsIHdpdGggYSBmZXcgd2Vla2VuZCBjb25jZXJ0cy4gQ29udGFjdCBLcmlzdGFuIENyYW5lIGF0IDMzMC0yMDMtMTkyNiBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmFrcm9ucG9wcy5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmFrcm9ucG9wcy5vcmc8L2E+LiAgPC9wPgo8cD5DaG9yYWwgZXhwZXJpZW5jZSBDaXR5IG9mIEZsYWdzIENob3J1cyAmIzgyMTI7IFNlZWtpbmcgd29tZW4gd2hvIGVuam95IHNpbmdpbmcgYSBjYXBwZWxsYSwgZm91ci1wYXJ0IGhhcm1vbnkuIFJlaGVhcnNhbHMgYXJlIGF0IDcgcC5tLiBNb25kYXlzIGF0IEdyZWVud29vZCBDaHJpc3RpYW4gQ2h1cmNoLCA0NHRoIFN0cmVldCBOb3J0aHdlc3QgYW5kIEZyYXplciBBdmVudWUsIENhbnRvbi4gODAwLTc5My0zODA1LjwvcD4KPHA+Q2xldmVsYW5kIE9yY2hlc3RyYSBZb3V0aCBPcmNoZXN0cmEgJiM4MjEyOyBXaWxsIGhvbGQgYXVkaXRpb25zIGZvciB0aGUgMjAxOC0xOSBzZWFzb24gYXQgU2V2ZXJhbmNlIEhhbGwgZHVyaW5nIHRoZSBtb250aCBvZiBNYXkuIE1pZGRsZS0gYW5kIGhpZ2gtc2Nob29sIHN0dWRlbnQgaW5zdHJ1bWVudGFsaXN0cyB3aG8gYXJlIHN0dWR5aW5nIHByaXZhdGVseSBhbmQgaW52b2x2ZWQgaW4gdGhlaXIgc2Nob29sIG11c2ljIHByb2dyYW0gYXJlIGludml0ZWQgdG8gYXVkaXRpb24uIEF1ZGl0aW9ucyB3aWxsIGJlIGhlYXJkIGZvciB0aGUgZm9sbG93aW5nIGluc3RydW1lbnRzOiB2aW9saW4sIHZpb2xhLCBjZWxsbywgZG91YmxlIGJhc3MsIGhhcnAsIGZsdXRlLCBwaWNjb2xvLCBvYm9lLCBFbmdsaXNoIGhvcm4sIGNsYXJpbmV0LCBiYXNzb29uLCBjb250cmFiYXNzb29uLCBGcmVuY2ggaG9ybiwgdHJ1bXBldCwgdHJvbWJvbmUsIGJhc3MgdHJvbWJvbmUsIHR1YmEsIHBlcmN1c3Npb24sIGFuZCBrZXlib2FyZC4gQXVkaXRpb24gYXBwbGljYXRpb25zIG11c3QgYmUgcmVjZWl2ZWQgYnkgTWFyY2ggMzAuIFRoZSBhcHBsaWNhdGlvbiBmZWUgaXMgJDMwLiBUaG9zZSBpbnRlcmVzdGVkIHNob3VsZCBjb250YWN0IENsZXZlbGFuZCBPcmNoZXN0cmEgWW91dGggT3JjaGVzdHJhIE1hbmFnZXIgTGF1cmVuIEdlbmVyZXR0ZSBhdCAyMTYtMjMxLTczNTIsIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpjb3lvQGNsZXZlbGFuZG9yY2hlc3RyYS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5jb3lvQGNsZXZlbGFuZG9yY2hlc3RyYS5jb208L2E+IGZvciBpbmZvcm1hdGlvbiwgb3IgZG93bmxvYWQgYXVkaXRpb24gbWF0ZXJpYWxzIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9jbGV2ZWxhbmRvcmNoZXN0cmF5b3V0aG9yY2hlc3RyYS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5jbGV2ZWxhbmRvcmNoZXN0cmF5b3V0aG9yY2hlc3RyYS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPkN1eWFob2dhIEZhbGxzIENvbW11bml0eSBCYW5kICYjODIxMjsgVGhlIGJhbmQgaXMgc2Vla2luZyBuZXcgbXVzaWNpYW5zLCB3aXRoIGVtcGhhc2lzIG9uIGNsYXJpbmV0LCBzYXhvcGhvbmUsIGV1cGhvbml1bSBhbmQgcGVyY3Vzc2lvbiBwbGF5ZXJzLiBXZWVrbHkgcmVoZWFyc2FscyBhcmUgaGVsZCA3LTg6MzAgcC5tLiBNb25kYXlzIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIHllYXIgaW4gdGhlIHRoaXJkIGZsb29yIGF1ZGl0b3JpdW0gb2YgdGhlIFF1aXJrIEN1bHR1cmFsIENlbnRlciwgMTIwMSBHcmFudCBBdmUuLCBDdXlhaG9nYSBGYWxscy4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24gb24gYmVjb21pbmcgYSBtZW1iZXIsIGNvbnRhY3QgY29uY2VydG1hc3RlciBSZWJlY2NhIFlvaG8gYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJlY2t5LnlvaG9AZ21haWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+YmVja3kueW9ob0BnbWFpbC5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPkN1eWFob2dhIEZhbGxzIENvbW11bml0eSBDaG9ydXMgJiM4MjEyOyBPcGVuaW5ncyBmb3IgYWxsIHZvaWNlIHBhcnRzIGZvciBhZHVsdHMgb2YgYWxsIGFnZXMgZnJvbSBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBhbmQgc3Vycm91bmRpbmcgY29tbXVuaXRpZXMuIFJlaGVhcnNhbHMgYXJlIGF0IDcgcC5tLiBNb25kYXlzIGF0IFN1bW1pdCBDaHJpc3RpYW4gU2Nob29sIGF0IE5ld2JlcnJ5IFBhcmssIDI4MDAgMTN0aCBTdC4sIEN1eWFob2dhIEZhbGxzLiBFbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86aW5mb0BjZmNob3J1cy5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5pbmZvQGNmY2hvcnVzLmNvbTwvYT4sIGNhbGwgVGVkIFNodXJlIGF0IDMzMC05MjAtODU5OCBvciB2aXNpdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lmxlb25hcmRzaHVyZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lmxlb25hcmRzaHVyZS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPkRlcmJ5dG93biBBIENhcHBlbGxhIE1lbiYjODIxNztzIENob3J1cyAmIzgyMTI7IFNlZWtpbmcgbmV3IG1lbWJlcnMgdG8gc2luZyBmb3VyLXBhcnQgaGFybW9ueS4gUHJhY3RpY2VzIGFyZSBhdCA3OjMwIHAubS4gVHVlc2RheXMgYXQgdGhlIEZlbGxvd3NoaXAgSGFsbCBvZiBIb2x5IFRyaW5pdHkgTHV0aGVyYW4gQ2h1cmNoLCA1MCBOLiBQcm9zcGVjdCBTdC4sIEFrcm9uLiBFbnRlciB0aHJvdWdoIFBhcmsgU3RyZWV0IENsb2lzdGVyIGVudHJhbmNlLiAzMzAtODQ5LTMzNzIuIDwvcD4KPHA+Rm9yZXZlciBIYXJtb255IENob3J1cyBvZiB0aGUgQWtyb24gQXJlYSAmIzgyMTI7IFNlZWtpbmcgZmVtYWxlcyAxNiBvciBvbGRlciB0byBzaW5nIGZvdXItcGFydCBoYXJtb255IG11c2ljLiBQcmFjdGljZXMgYXJlIDctODozMCBwLm0uIE1vbmRheXMgYXQgdGhlIFVuaXR5IENodXJjaCwgNTAzIE5vcnRod2VzdCBBdmUuLCBUYWxsbWFkZ2UuIENob3J1cyBtZW1iZXJzIHByb21pc2UgYSBmdW4gdGltZSB3aXRoIGdyZWF0IG11c2ljLiBDYWxsIE1hcmdhcmV0IGF0IDMzMC02NzMtNjc5OSBmb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbi48L3A+CjxwPkZyaWVuZHMgQ29tbXVuaXR5IENob3J1cyAmIzgyMTI7IFJlaGVhcnNhbHMgYXJlIGhlbGQgNy05IHAubS4gVHVlc2RheXMgYXQgdGhlIEJyZXdzdGVyIEZyaWVuZHMgQ2h1cmNoLCAxMzkgVy4gTWFpbiBTdC4gQ29udGFjdCBjb25kdWN0b3IgU3RldmVuIFRoYXJwIEpyLiBvciBzZWNyZXRhcnkgQnJhbmR5IFZhbmVnYXMgYXQgMzMwLTQxOC00MDA2IG9yIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpmcmllbmRzY2hvcmFsZUBnbWFpbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5mcmllbmRzY2hvcmFsZUBnbWFpbC5jb208L2E+LjwvcD4KPHA+R3JlYXQgTGFrZXMgVGhlYXRlciAmIzgyMTI7IExvY2FsIFNlYXNvbmFsIEVxdWl0eSBhdWRpdGlvbnMgd2lsbCBiZSBoZWxkIGZyb20gMTAgYS5tLiB0byA2IHAubS4gQXByaWwgMTggYXQgUGxheWhvdXNlIFNxdWFyZSBIYW5uYSBUaGVhdHJlLCAyMDY3IEUuIDE0dGggU3QuLCBDbGV2ZWxhbmQuIE1lbWJlcnMgb2YgQWN0b3JzIEVxdWl0eSBBc3NvY2lhdGlvbiBjYW4gc2NoZWR1bGUgYW4gYXBwb2ludG1lbnQgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2dyZWF0bGFrZXN0aGVhdGVyLm9yZy93b3JrLXdpdGgtdXMvYXVkaXRpb25zIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL2dyZWF0bGFrZXN0aGVhdGVyLm9yZy93b3JrLXdpdGgtdXMvYXVkaXRpb25zPC9hPi4gPC9wPgo8cD5IdWRzb24gQ29tbXVuaXR5IENob3J1cyAmIzgyMTI7IFJlaGVhcnNhbHMgYXJlIGF0IDcgcC5tLiBUdWVzZGF5cyBhdCBGaXJzdCBDb25ncmVnYXRpb25hbCBDaHVyY2gsIDQ3IEF1cm9yYSBTdC4sIEh1ZHNvbi4gVGhlIGNob3J1cyBpcyBvcGVuIHRvIGFkdWx0IHNpbmdlcnMgb2YgYWxsIGFnZXMgYW5kIGFiaWxpdGllcyBhbmQgaXMgYWNjZXB0aW5nIG5ldyBzaW5nZXJzIGZvciBpdHMgc3ByaW5nIHNlYXNvbi4gTm8gYXVkaXRpb24gbmVlZGVkLiBGZWUgZm9yIHRoZSBzcHJpbmcgc2Vhc29uIGlzICQyNS4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNhbGwgS2F0aHkgU2x1emV3c2tpIGF0IDMzMC02NTYtMTQyNCBvciBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lmh1ZHNvbmNvbW11bml0eWNob3J1cy5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lmh1ZHNvbmNvbW11bml0eWNob3J1cy5vcmc8L2E+LiA8L3A+CjxwPkxhdXJlbCBMYWtlIEVuY29yZSBDaG9yYWxlICYjODIxMjsgU2Vla2luZyBhZHVsdHMgYWdlIDU1IGFuZCBvbGRlciB0byBqb2luIHRoZSA1MC1tZW1iZXIgY2hvcmFsZSB0aGF0IHBlcmZvcm1zIGEgbGFyZ2UgcmFuZ2Ugb2YgbXVzaWNhbCBzdHlsZXMuIFBhcnRpY2lwYXRpb24gaXMgb3BlbiB0byB0aGUgcHVibGljLiBSZWhlYXJzYWxzIGFyZSBoZWxkIGF0IDMgcC5tLiBUdWVzZGF5cyBhdCBMYXVyZWwgTGFrZSBSZXRpcmVtZW50IENvbW11bml0eSwgMjAwIExhdXJlbCBMYWtlIERyaXZlLCBIdWRzb24uIENhbGwgZGlyZWN0b3IgRG9ubmEgQW5kZXJzb24gYXQgMzMwLTY1NS0xNDM2LjwvcD4KPHA+TWFzdGVyIFNpbmdlcnMgQ2hvcmFsIG9mIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvICYjODIxMjsgQW55IGludGVyZXN0ZWQgYXJlYSBzaW5nZXJzIGFnZSAxOCBvciBvbGRlciwgYXJlIGludml0ZWQgdG8gYXR0ZW5kIGEgcmVoZWFyc2FsIHRvIG9ic2VydmUgdGhlIGdyb3VwIGluIGFjdGlvbi4gTm8gYXVkaXRpb25zIGFyZSByZXF1aXJlZCB0byBqb2luIGJ1dCBhIHN0cm9uZyBjb21taXRtZW50IHRvIGF0dGVuZCByZWhlYXJzYWxzIGFuZCBwZXJmb3JtIGluIHRocmVlIGFubnVhbGx5IHNjaGVkdWxlZCBjb25jZXJ0cyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZC4gTm8gZmVlcyByZXF1aXJlZCB0byBqb2luLCBidXQgdGhlcmUgaXMgbWluaW1hbCBmZWUgZm9yIHNoZWV0IG11c2ljLiBSZWhlYXJzYWxzIGFyZSBoZWxkIDc6MzAtOSBwLm0uIE1vbmRheXMgYXQgdGhlIENodXJjaCBvZiBOZXcgSG9wZSwgNDQxNSBEYXJyb3cgUm9hZCwgU3Rvdy4gVmlzaXQgdGhlIGdyb3VwJiM4MjE3O3Mgd2ViIHNpdGUgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5tYXN0ZXJzaW5nZXJzaW5jLm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cubWFzdGVyc2luZ2Vyc2luYy5vcmc8L2E+IHRvIGhlYXIgc2FtcGxlcyBvZiB0aGVpciB3b3JrIGFuZCBsZWFybiBtb3JlIGFib3V0IHRoZSBjaG9yYWxlIG9yIGNhbGwgMzMwLTg2NS05NTgxLjwvcD4KPHA+Tm9ydGggQ2FudG9uIFBsYXlob3VzZSAmIzgyMTI7IFdpbGwgaG9sZCBhdWRpdGlvbnMgZm9yIERpc25leSYjODIxNztzIEhpZ2ggU2Nob29sIE11c2ljYWwgYXQgNSBwLm0uIEZyaWRheSBhbmQgMyBwLm0uIFNhdHVyZGF5IGF0IE5vcnRoIENhbnRvbiBQbGF5aG91c2UgTWFpbnN0YWdlLCBIb292ZXIgSGlnaCBTY2hvb2wsIDUyNSA3dGggU3QuIE5FLCBOb3J0aCBDYW50b24uIExvb2tpbmcgZm9yIGFnZXMgMTMtMTggd2l0aCB0d28gYWR1bHQgcGFydHMgZm9yIGFnZXMgMzBzLTYwcy4gVG8gcmVnaXN0ZXIgZm9yIGFuIGF1ZGl0aW9uLCBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm5vcnRoY2FudG9ucGxheWhvdXNlLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cubm9ydGhjYW50b25wbGF5aG91c2UuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5PaGlvIEdhZWxpYyBDaG9pciAmIzgyMTI7IExvb2tpbmcgZm9yIG5ldyBtZW1iZXJzLiBLbm93bGVkZ2Ugb2YgU2NvdHRpc2ggR2FlbGljIGxhbmd1YWdlIGlzIG5vdCBuZWNlc3NhcnkuIEFsbCB2b2NhbCBwYXJ0cyBuZWVkZWQuIFJlaGVhcnNhbHMgYXJlIGdlbmVyYWxseSBvbiBXZWRuZXNkYXlzIGV2ZXJ5IG90aGVyIHdlZWsuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uIHBsZWFzZSBlbWFpbCB5b3VyIG5hbWUgYW5kIHBob25lIG51bWJlciB0byA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bWV4aWNvbm5pZUBuZW8ucnIuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+bWV4aWNvbm5pZUBuZW8ucnIuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5TdG93IFN5bXBob255IE9yY2hlc3RyYSAmIzgyMTI7IE9wZW4gYXVkaXRpb25zIGZvciBhbGwgc3RyaW5nLCBiYXNzIGFuZCBwZXJjdXNzaW9uIHBsYXllcnMgYXJlIGJlaW5nIGhlbGQuIFJlaGVhcnNhbHMgdGFrZSBwbGFjZSBhdCBTdG93LU11bnJvZSBGYWxsIEhpZ2ggU2Nob29sIGJhbmQgcm9vbSwgMzIyNyBHcmFoYW0gUm9hZCwgU3RvdywgZnJvbSA3IHRvIDkgcC5tLiBUdWVzZGF5cy4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuc3Rvd29yY2hlc3RyYS5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnN0b3dvcmNoZXN0cmEub3JnPC9hPi4gVG8gc2NoZWR1bGUgYW4gYXVkaXRpb24sIGNhbGwgRGFycmVsbCBNdXNpYyBhdCAzMzAtNjcxLTEyNzAuPC9wPgo8cD5XYWRzd29ydGggQ29tbXVuaXR5IEJhbmQgJiM4MjEyOyBTZWVraW5nIG5ldyBtZW1iZXJzIG9uIGFsbCBpbnN0cnVtZW50cy4gTm8gYXVkaXRpb24gcmVxdWlyZWQuIFJlaGVhcnNhbHMgYXJlIDctOToxNSBwLm0uIFRodXJzZGF5cyBpbiB0aGUgV2Fkc3dvcnRoIE1pZGRsZSBTY2hvb2wgYmFuZCByb29tLCAxNTAgU2lsdmVyY3JlZWsgUm9hZC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3dhZHN3b3J0aGNvbW11bml0eWJhbmQuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3dhZHN3b3J0aGNvbW11bml0eWJhbmQuY29tPC9hPiBvciAzMzAtMzM2LTEyOTAuPC9wPgo8cD5OZWVkIHBlcmZvcm1lcnMgb3IgYmVoaW5kLXRoZSBzY2VuZXMgc3BlY2lhbGlzdHM/IFNlbmQgZGV0YWlscyAmIzgyMTI7IHR3byB3ZWVrcyBiZWZvcmUgdGhlIGRhdGUgJiM4MjEyOyB0byBBdWRpdGlvbnMsIEZlYXR1cmVzIERlcGFydG1lbnQsIEFrcm9uIEJlYWNvbiBKb3VybmFsLCBQLk8uIEJveCA2NDAsIEFrcm9uLCBPSCA0NDMwOS0wNjQwOyBmYXggMzMwLTk5Ni0zMDMzIG9yIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpuZXdzcm9vbWVtYWlsQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+bmV3c3Jvb21lbWFpbEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIDwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
Local theaters within 15 miles in Akron.