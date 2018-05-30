Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Auditions in Northeast Ohio — Week of May 31
Published: May 30, 2018 - 12:24 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Auditions in Northeast Ohio — Week of May 31 Updated May 30th, 2018 12:24 PM
Dancing in Northeast Ohio — Week of May 31 Updated May 30th, 2018 12:24 PM
2018 Arts Alive Awards honor artists, leaders and advocates Updated May 30th, 2018 11:37 AM
In the time it takes to tweet, Roseanne Barr loses her job Updated May 30th, 2018 10:35 AM

THE LATEST

Cavaliers vs. Warriors: How they match up Today May 30th, 2018 12:37 PM
Hudson’s Anna Liu advances to Round 3 of national spelling bee Wednesday Today May 30th, 2018 11:58 AM
Canton health commissioner issues ozone advisory Updated May 30th, 2018 11:04 AM
North Canton ranked as a great place to retire in Ohio Updated May 30th, 2018 10:53 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal