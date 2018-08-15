Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Classical: Canton Symphony Orchestra Summer Serenades in the Park
Published: August 15, 2018 - 6:10 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

PorchRokr 2018: Red Rose Panic headlines annual Highland Square music and art festival Today August 15th, 2018 6:19 PM
Webb’s World: Kennywood’s new Thomas the Tank Engine brings storybook to life and a tear to dad’s eye Updated August 15th, 2018 6:10 PM
Pulse Drinking: Thomas Henry Pinot Noir is exceptional, and the price is right Updated August 15th, 2018 6:09 PM
Yo-Yo Ma’s ‘Six Evolutions’ out this week on heels of exquisite Blossom performance Updated August 15th, 2018 6:09 PM

THE LATEST

American shoppers buying and feeling upbeat Updated August 15th, 2018 6:42 PM
Corona beer’s parent company sees potential green in pot market Updated August 15th, 2018 6:42 PM
Diebold Nixdorf wins patent appeal Updated August 15th, 2018 6:03 PM
FirstEnergy Solutions takes next step toward closure of nuclear power plants Updated August 15th, 2018 4:44 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal