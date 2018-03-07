Home > Entertainment > Fun Stuff > ETC: Library Readers Book Club, Neil Gaiman, Medina Beer Fest
Published: March 7, 2018 - 4:28 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5FdCBDZXRlcmE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+PGVtPkRhcmsgVW5pdmVyc2U8L2VtPjwvc3Ryb25nPiBQbGFuZXRhcml1bSBTaG93ICYjODIxMjsgMjozMCBwLm0uIE1vbmRheS1GcmlkYXksIG5vb24gYW5kIDQgcC5tLiBTYXR1cmRheSBhbmQgNCBwLm0uIFN1bmRheSBhdCB0aGUgQ2xldmVsYW5kIE11c2V1bSBvZiBOYXR1cmFsIEhpc3RvcnksIDEgV2FkZSBPdmFsIERyaXZlLCBDbGV2ZWxhbmQuICQ1IHdpdGggbXVzZXVtIGFkbWlzc2lvbi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5jbW5oLm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuY21uaC5vcmc8L2E+LiA8L3A+CjxwPkdyZWF0ZXIgQ2xldmVsYW5kIEFxdWFyaXVtICYjODIxMjsgMTAgYS5tLiB0byA1IHAubS4gZGFpbHksIGxhc3QgYWRtaXNzaW9uIGlzIGF0IDQgcC5tLiwgTmF1dGljYSBFbnRlcnRhaW5tZW50IENvbXBsZXgsIDIwMDAgU3ljYW1vcmUgU3QuLCBDbGV2ZWxhbmQuIEZlYXR1cmVzIG1vcmUgdGhhbiA1MCB0YW5rcywgd2hpY2ggYXJlIGhvbWUgdG8gdGhvdXNhbmRzIG9mIGxpdmluZyBjcmVhdHVyZXMgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBPaGlvIGJyb29rIHRyb3V0LCBwaXJhbmhhcyBhbmQgc2FuZCB0aWdlciBzaGFya3MgdGhhdCBtZWFzdXJlIG1vcmUgdGhhbiA3IGZlZXQuICQxOS45NSBmb3IgYWR1bHRzLCAkMTMuOTUgZm9yIGNoaWxkcmVuIGFnZXMgMi0xMiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LkdyZWF0ZXJDbGV2ZWxhbmRBcXVhcml1bS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LkdyZWF0ZXJDbGV2ZWxhbmRBcXVhcml1bS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPktlbnQgU3RhdGUmIzgyMTc7cyBNYXkgNCBWaXNpdG9ycyBDZW50ZXIgJiM4MjIwO1NhbmR5JiM4MjE3O3MgU2NyYXBib29rJiM4MjIxOyAmIzgyMTI7IFRoZSBLZW50IFN0YXRlIE1heSA0IFZpc2l0b3JzIENlbnRlciBwcmVzZW50cyA8ZW0+U2FuZHkmIzgyMTc7cyBTY3JhcGJvb2s8L2VtPiwgYW4gZXhoaWJpdCB0byBjZWxlYnJhdGUgdGhlIGxpZmUgU2FuZHkgU2NoZXVlci4gSXQgaXMgYmFzZWQgb24gdGhlIGFjdHVhbCBzY3JhcGJvb2sgdGhhdCBzaGUga2VwdCB3aGlsZSBhdCBLZW50IFN0YXRlIGluIDE5NzAgYW5kIGZlYXR1cmVzIGl0ZW1zIGFuZCBtZW1vcmllcyBwcm92aWRlZCBieSBoZSBmYW1pbHkgYW5kIGhlciBzaXN0ZXIsIEF1ZHJleS4gVGhlIE1heSA0IFZpc2l0b3JzIENlbnRlciBpcyBvcGVuIGZyb20gOSBhLm0uIHRvIDUgcC5tLiBNb25kYXktRnJpZGF5IGFuZCBub29uIHRvIDUgcC5tLiBTYXR1cmRheS4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cua2VudC5lZHUvbWF5NC4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmtlbnQuZWR1L21heTQiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cua2VudC5lZHUvbWF5NDwvYT4uPC9hPiA8L3A+CjxwPkFrcm9uIEFydCBNdXNldW0gRnJlZSBUaHVyc2RheXMgJiM4MjEyOyAxMSBhLm0uIHRvIDkgcC5tLiBUaHVyc2RheSBhdCB0aGUgQWtyb24gQXJ0IE11c2V1bSwgMSBTLiBIaWdoIFN0LiBGcmVlIGFkbWlzc2lvbiBhbmQgc3BlY2lhbCBwcm9ncmFtbWluZy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5ha3JvbmFydG11c2V1bS5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmFrcm9uYXJ0bXVzZXVtLm9yZzwvYT4uIDwvcD4KPHA+TGlicmFyeSBSZWFkZXJzIEJvb2sgQ2x1YiAmIzgyMTI7IDIgcC5tLiBUaHVyc2RheSBhdCBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBQdWJsaWMgTGlicmFyeSwgMjAxNSBUaGlyZCBTdC4gTWFyY2gmIzgyMTc7cyBib29rIGlzIDxlbT5UaGUgTGlhcnMmIzgyMTc7IENsdWI6IEEgTWVtb2lyPC9lbT4gYnkgTWFyeSBLYXJyLiAzMzAtOTI4LTIxMTcuPC9wPgo8cD5JdGFsaWFuIENlbnRlciBTcGFnaGV0dGkgRGlubmVyICYjODIxMjsgNC03IHAubS4gVGh1cnNkYXkgYXQgdGhlIEl0YWxpYW4gQ2VudGVyLCAxMzQgRS4gVGFsbG1hZGdlIEF2ZS4sIEFrcm9uLiAkNy0kOC4gMzMwLTUzNS0zOTE5LiA8L3A+CjxwPklORk9oaW8gJiM4MjEyOyA2OjMwIHAubS4gVGh1cnNkYXkgYXQgQWtyb24tU3VtbWl0IENvdW50eSBQdWJsaWMgTGlicmFyeSwgR3JlZW4gYnJhbmNoLCA0MDQ2IE1hc3NpbGxvbiBSb2FkLCBHcmVlbi4gTGlicmFyaWFuIFdyZW5uIE5pY29kZW1vLCBHcmVlbiBMb2NhbCBTY2hvb2xzLCB3aWxsIGRpc2N1c3MgT2hpbyYjODIxNztzIHByZS1LLTEyIERpZ2l0YWwgTGlicmFyeS4gVG8gcmVnaXN0ZXIsIGNhbGwgMzMwLTg5Ni05MDc0LjwvcD4KPHA+U3RldmUgU2lsYmVybWFuICYjODIxMjsgNyBwLm0uIFdlZG5lc2RheSBhdCB0aGUgSHVkc29uIExpYnJhcnkgJmFtcDsgSGlzdG9yaWNhbCBTb2NpZXR5LCA5NiBMaWJyYXJ5IFN0LiBTdGV2ZSBTaWxiZXJtYW4gd2lsbCBkZWx2ZSBpbnRvIHRoZSBoaXN0b3J5IG9mIGF1dGlzbSBhcyBkZXRhaWxlZCBpbiBoaXMgYm9vaywgPGVtPk5ldXJvdHJpYmVzOiBUaGUgTGVnYWN5IG9mIEF1dGlzbSBhbmQgdGhlIEZ1dHVyZSBvZiBOZXVyb2RpdmVyc2l0eTwvZW0+LiBUbyByZWdpc3RlciBmb3IgdGhpcyBmcmVlIHByb2dyYW0sIGNhbGwgMzMwLTY1My02NjU4LCBleHQuIDEwMTAsIG9yIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuaHVkc29ubGlicmFyeS5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lmh1ZHNvbmxpYnJhcnkub3JnPC9hPi4gPC9wPgo8cD5HZW1TdHJlZXQgVVNBIFNob3cgJiM4MjEyOyAxMCBhLm0uIHRvIDYgcC5tLiBGcmlkYXkgYW5kIFNhdHVyZGF5IGFuZCAxMSBhLm0uIHRvIDUgcC5tLiBTdW5kYXkgYXQgQ3V5YWhvZ2EgQ291bnR5IEZhaXJncm91bmRzLCAxOTIwMSBFLiBCYWdsZXkgUm9hZCwgTWlkZGxlYnVyZyBIZWlnaHRzLiBUaWNrZXRzIGFyZSAkNywgZnJlZSBmb3IgY2hpbGRyZW4gdW5kZXIgMTIuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LkdlbVN0cmVldFVTQS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LkdlbVN0cmVldFVTQS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPlBvbGlzaCBBbWVyaWNhbiBDbHViIEZpc2ggRnJ5ICYjODIxMjsgNDozMC04IHAubS4gRnJpZGF5IGF0IHRoZSBQb2xpc2ggQW1lcmljYW4gQ2x1YiwgNDcyIEUuIEdsZW53b29kIEF2ZS4sIEFrcm9uLiBTdGFydGluZyBhdCAkNy45NS4gMzMwLTI1My0wNDk2LjwvcD4KPHA+SHVkc29uIEdhbGxlcnkgQXJ0IEhvcCAmIzgyMTI7IDU6MzAtODozMCBwLm0uIEZyaWRheS4gTWFyY2ggdGhlbWUgaXMgPGVtPkJyZWF0aCBvZiBGcmVzaCBBaXI8L2VtPi4gUGFydGljaXBhdGluZyBnYWxsZXJpZXMgYXJlIEh1ZHNvbiBGaW5lIEFydCAmYW1wOyBGcmFtaW5nLCBGYWlyIFRyYWRlIG9uIE1haW4sIFVuY29tbW9uIEFydCBHYWxsZXJ5ICZhbXA7IFN0dWRpb3MsIHRoZSBSZWQgVHdpZyBhbmQgU3RhbmRpbmcgUm9jayBHYWxsZXJ5LiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgZ28gdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5odWRzb25hcnRob3AuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5odWRzb25hcnRob3AuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5OZWlsIEdhaW1hbiAmIzgyMTI7IDggcC5tLiBGcmlkYXkgYXQgUGxheWhvdXNlIFNxdWFyZSYjODIxNztzIEtleUJhbmsgU3RhdGUgVGhlYXRyZSwgMTUxOSBFdWNsaWQgQXZlLiwgQ2xldmVsYW5kLiAkMjUtJDg1LiBGb3IgdGlja2V0cywgY2FsbCAyMTYtMjQxLTYwMDAgb3IgZ28gdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5wbGF5aG91c2VzcXVhcmUub3JnIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5wbGF5aG91c2VzcXVhcmUub3JnPC9hPi4gPC9wPgo8cD5BIE5ldyBBZHZlbnR1cmUgV2lkb3dzICZhbXA7IFdpZG93ZXJzIHNvY2lhbCBncm91cCAmIzgyMTI7IDc6MzAgYS5tLiBTYXR1cmRheSBhdCBCb2IgRXZhbnMsIDE3NSBIb3dlIEF2ZS4sIEN1eWFob2dhIEZhbGxzLiAzMzAtOTI5LTU0MzAgb3IgMzMwLTYzMC05Mjc1LjwvcD4KPHA+U3VtbWl0IENvdW50eSBGYXJtIEJ1cmVhdSAxMHRoIGFubnVhbCBGYXJtZXImIzgyMTc7cyBTaGFyZSBCcmVha2Zhc3QgJiM4MjEyOyA4LTExIGEubS4gU2F0dXJkYXkgYXQgQ29wbGV5IEhpZ2ggU2Nob29sLiAkMSB0byBhdHRlbmQgYW5kIGFsbCBwcm9jZWVkcyBnbyB0byB0aGUgQWtyb24tQ2FudG9uIFJlZ2lvbmFsIEZvb2RiYW5rLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCAzMzAtNjE4LTAwODAgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1yaGFydG9uZ0BnbWFpbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5tcmhhcnRvbmdAZ21haWwuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5DYW1wIFR1c2Nhem9hciBNYXBsZSBEYXlzIEJyZWFrZmFzdCAmIzgyMTI7IDggYS5tLiB0byAxIHAubS4gU2F0dXJkYXkgYW5kIFN1bmRheSBhdCBDYW1wIFR1c2Nhem9hciwgNjA2NiBCb3kgU2NvdXQgUm9hZCBORSwgRG92ZXIuICQ4LCAkNCBhZ2UgMTAgb3IgeW91bmdlci4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHVzY2F6b2FyLm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cudHVzY2F6b2FyLm9yZzwvYT4uPC9wPgo8cD5BIE5ldyBCZWdpbm5pbmcgU29jaWFsIEdyb3VwIGZvciBXaWRvd3MgYW5kIFdpZG93ZXJzICYjODIxMjsgOSBhLm0uIFNhdHVyZGF5IGF0IFRoYW5vJiM4MjE3O3MgUmVzdGF1cmFudCwgNzEgRmlmdGggU3QuIFNFLCBCYXJiZXJ0b24uIDMzMC03NDUtNjIzOS48L3A+CjxwPk1hcGxlIFN1Z2FyIEZlc3RpdmFsICZhbXA7IFBhbmNha2UgQnJlYWtmYXN0ICYjODIxMjsgMTAgYS5tLiB0byA0IHAubS4gU2F0dXJkYXkgYW5kIFN1bmRheSBhdCBIYWxlIEZhcm0gJmFtcDsgVmlsbGFnZSwgMjY4NiBPYWsgSGlsbCBSb2FkLCBCYXRoLiBFbmpveSBhIHBhbmNha2UgYnJlYWtmYXN0IGFuZCB0aGVuIGhlYWQgaW50byB0aGUgSGFsZSBTdWdhcmluZyBDYW1wIHRvIGxlYXJuIGFib3V0IHRyZWUgdGFwcGluZywgdGhlIG1hcGxlIHN1Z2FyIHByb2Nlc3MgYW5kIHRvIG1lZXQgdGhlIG94ZW4gdGVhbS4gQWRtaXNzaW9uIChpbmNsdWRpbmcgYnJlYWtmYXN0KSwgJDE1IGFkdWx0cywgJDEwIGFnZXMgMy0xMjsgTWVtYmVycyBhbmQgYnJlYWtmYXN0IG9ubHkgaXMgJDUuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIDMzMC02NjYtMzcxMSBvciBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmhhbGVmYXJtLm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuaGFsZWZhcm0ub3JnPC9hPi4gPC9wPgo8cD5XaWRvd3MgYW5kIFdpZG93ZXJzIFN0YXJ0aW5nIE92ZXIgU29jaWFsbHkgQnJ1bmNoICZhbXA7IERvbWlub2VzICYjODIxMjsgMTAgYS5tLiBTYXR1cmRheSBhdCBQZXJraW5zLCA0ODk2IEV2ZXJoYXJkIFJvYWQgTlcsIEphY2tzb24gVG93bnNoaXAuIEphY2tpZSBhdCAzMzAtODAyLTU2NDggb3IgU3VlIGF0IDMzMC00OTktODcyNy48L3A+CjxwPkFrcm9uIFpvbyBDb2xsZWdlIFNwaXJpdCBEYXlzOiBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uIGFuZCBXYWxzaCBVbml2ZXJzaXR5ICYjODIxMjsgMTEgYS5tLiB0byA0IHAubS4gU2F0dXJkYXkgYW5kIFN1bmRheSBhdCB0aGUgQWtyb24gWm9vLCA1MDAgRWRnZXdvb2QgQXZlLiwgQWtyb24uIEFueSBndWVzdCB0aGF0IHdlYXJzIHNjaG9vbC1hZmZpbGlhdGVkIGNsb3RoaW5nIHdpbGwgcmVjZWl2ZSAkMiBvZmYgYWRtaXNzaW9uLiBSZWd1bGFyIGFkbWlzc2lvbiBpcyAkNy4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNhbGwgMzMwLTM3NS0yNTUwIG9yIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWtyb256b28ub3JnIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5ha3Jvbnpvby5vcmc8L2E+LiA8L3A+CjxwPkhvb3Zlci1QcmljZSBQbGFuZXRhcml1bSBTaG93IDxzdHJvbmc+PGVtPlRoZSBVbml2ZXJzZSBhdCBMYXJnZTwvZW0+PC9zdHJvbmc+ICYjODIxMjsgMSBwLm0uIFNhdHVyZGF5IGF0IHRoZSBNY0tpbmxleSBQcmVzaWRlbnRpYWwgTGlicmFyeSAmYW1wOyBNdXNldW0sIDgwMCBNY0tpbmxleSBNb251bWVudCBEcml2ZSBOVywgQ2FudG9uLiAzMzAtNDU1LTcwNDMuPC9wPgo8cD5TY3JpYmJsZXMhICYjODIxMjsgMiBwLm0uIFN1bmRheSBhdCBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBQdWJsaWMgTGlicmFyeSwgMjAxNSBUaGlyZCBTdC4gR3JhZGVzIDQtNyB3aWxsIG1lZXQgbW9udGhseSB3aXRoIGNyZWF0aXZlIHdyaXRpbmcgYW5kIGFydCBwcm9qZWN0cy4gRnJlZS4gVG8gcmVnaXN0ZXIsIGNhbGwgMzMwLTkyOC0yMTE3LjwvcD4KPHA+WmFjaCBMaXZlIG9uIHRoZSBDYWZlIFN0YWdlICYjODIxMjsgNS03IHAubS4gU2F0dXJkYXkgYXQgQ2FmZSBPJiM4MjE3O1BsYXksIDkxMSBHcmFoYW0gUm9hZCwgU3Rvdy4gRnJlZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2NhZmVvcGxheS5jb20vc2l0ZS8iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vY2FmZW9wbGF5LmNvbS9zaXRlLzwvYT4uIDwvcD4KPHA+MjAxOCBNZWRpbmEgQmVlciBGZXN0ICYjODIxMjsgNi05IHAubS4gU2F0dXJkYXkgV2V5bW91dGggQ291bnRyeSBDbHViLCAzOTQ2IFdleW1vdXRoIFJvYWQsIE1lZGluYS4gQW4gZXZlbmluZyBvZiBtdXNpYywgcmFmZmxlcywgZm9vZCwgc3VycHJpc2VzIGFuZCBiZWVyLiAkMTAtJDM1LiBGb3IgdGlja2V0cyBhbmQgaW5mb3JtYXRpb24sIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5jb20vZS8yMDE4LW1lZGluYS1iZWVyLWZlc3QtdGlja2V0cy00MjU0MzE2NTc1NC4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmV2ZW50YnJpdGUuY29tL2UvMjAxOC1tZWRpbmEtYmVlci1mZXN0LXRpY2tldHMtNDI1NDMxNjU3NTQiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5jb20vZS8yMDE4LW1lZGluYS1iZWVyLWZlc3QtdGlja2V0cy00MjU0MzE2NTc1NDwvYT4uPC9hPiA8L3A+CjxwPkJsdWVncmFzcyBTYXR1cmRheSBOaWdodHMgJiM4MjEyOyA3LTExIHAubS4gU2F0dXJkYXkgYXQgSG9tZXJ2aWxsZSBDb21tdW5pdHkgQ2VudGVyLCBzdGF0ZSBSb3V0ZSAzMDEsIEhvbWVydmlsbGUuIEFsbCBwaWNrZXJzIHdlbGNvbWU7IG9wZW4gc3RhZ2UgYW5kIGphbSByb29tcy4gMzMwLTQxNi0yMjIyLjwvcD4KPHA+U3dpbmctQS1MaW5ncyBTcXVhcmUgRGFuY2UgJiM4MjEyOyA4LTEwOjMwIHAubS4gU2F0dXJkYXkgYXQgQ2h1cmNoIG9mIHRoZSBMYWtlcywgNTk0NCBGdWx0b24gUm9hZCBOVywgQ2FudG9uLiBDYWxsZXIgUm9uIEFuZGVyc29uIHdpdGggY3VlciBLcmlzdHkgTGFrZS4gRm9yIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIFNoYXJvbiBhdCAzMzAtNTc1LTA4NTcuPC9wPgo8cD5UaGUgQ2xldmVsYW5kIE11c2V1bSBvZiBBcnQgU2Vjb25kIFN1bmRheXMgJiM4MjEyOyAxMSBhLm0uIHRvIDQgcC5tLiBTdW5kYXkgYXQgdGhlIENsZXZlbGFuZCBNdXNldW0gb2YgQXJ0LCAxMTE1MCBFYXN0IEJsdmQuIEZhbWlseS1mcmllbmRseSBhY3Rpdml0aWVzIHN1Y2ggYXMgYXJ0LW1ha2luZywgc3Rvcnl0ZWxsaW5nLCBzY2F2ZW5nZXIgaHVudHMgYW5kIG1vdmVtZW50LWJhc2VkIGdhbGxlcnkgdGFsa3MuIDg4OC0yNjItMDAzMyBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmNsZXZlbGFuZGFydC5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmNsZXZlbGFuZGFydC5vcmc8L2E+LjwvcD4KPHA+U2NvdHRpc2ggQW1lcmljYW4gU29jaWV0eSAmIzgyMTI7IDMtNSBwLm0uIFN1bmRheSBhdCBBa3Jvbi1TdW1taXQgQ291bnR5IFB1YmxpYyBMaWJyYXJ5LCBNYWluIExpYnJhcnksIDYwIFMuIEhpZ2ggU3QuLCBBa3Jvbi4gSm9obiBXaGl0YWNyZSBhbmQgQmV0aCBHcmF5IHByZXNlbnQgPGVtPlNjb3R0aXNoIERyYXdpbmcgUm9vbSwgQmFyb3F1ZSBhbmQgSHlicmlkIFNjb3R0aXNoIE11c2ljPC9lbT4uIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIERhdmUgb3IgRGlhbm5lIEFsbGlzb24gYXQgMzMwLTkyMy04MzMxIG9yIDMzMC01NzEtMzk0Ny48L3A+CjxwPkZvbGtOaXRlICYjODIxMjsgNzozMC0xMCBwLm0uIFN1bmRheSBhdCB0aGUgUGVuaW5zdWxhIEFydCBBY2FkZW15LCAxNjAwIE1pbGwgU3QuIFcuLCBQZW5pbnN1bGEuIEFjb3VzdGljIG9wZW4gamFtIHdpdGggR3JlZyBDYW5kYS4gMzMwLTY1Ny0yMjQ4LjwvcD4KPHA+TWljcm9zb2Z0IFdPUkQgMjAwNyBCYXNpY3MgJiM4MjEyOyAyIHAubS4gTW9uZGF5IGF0IE1hc3NpbGxvbiBQdWJsaWMgTGlicmFyeSwgMjA4IExpbmNvbG4gV2F5IEUuIExlYXJuIGhvdyB0byBjcmVhdGUgYW5kIGVkaXQgZG9jdW1lbnRzIHVzaW5nIGJhc2ljIGZvcm1hdHRpbmcgdG9vbHMuIEZyZWUuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uIG9yIHRvIHJlZ2lzdGVyLCBjYWxsIDMzMC04MzItOTgzMSwgZXh0LiAzMjcuPC9wPgo8cD5Db2RpbmcgQ2x1YiAmIzgyMTI7IDY6MzAgcC5tLiBNb25kYXkgYXQgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgUHVibGljIExpYnJhcnksIDIwMTUgVGhpcmQgU3QuIEZ1biBkaWdpdGFsIGNyZWF0aXZpdHksIGNvZGluZyBza2lsbHMgYW5kIHByb2plY3QgaWRlYXMuIEdyYWRlcyA0LTcuIDMzMC05MjgtMjExNy48L3A+CjxwPkEgQ2VsZWJyYXRpb24gb2YgQW5pbWF0aW9uOiBUaGUgMTAwIEdyZWF0ZXN0IENhcnRvb24gQ2hhcmFjdGVycyBpbiBUZWxldmlzaW9uIEhpc3RvcnkgJiM4MjEyOyA2OjMwIHAubS4gTW9uZGF5IGF0IEFrcm9uLVN1bW1pdCBDb3VudHkgUHVibGljIExpYnJhcnksIEdyZWVuIGJyYW5jaCwgNDA0NiBNYXNzaWxsb24gUm9hZCwgR3JlZW4uIE1hcnR5IEdpdGxpbiB3aWxsIHByZXNlbnQgdGhpcyBwcm9ncmFtIHdpdGggY2FydG9vbiBzbmlwcGV0cyBhbmQgY2FydG9vbiBjaGFyYWN0ZXIgZ2FtZXMgZm9yIGNoaWxkcmVuLiAzMzAtODk2LTkwNzQuPC9wPgo8cD5DcmFmdGFwYWxvb3phICYjODIxMjsgNyBwLm0uIE1vbmRheSBhdCBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBQdWJsaWMgTGlicmFyeSwgMjAxNSBUaGlyZCBTdC4gRHJvcCBpbiBhbmQgbWFrZSBzb21ldGhpbmcgdXNpbmcgb2RkcyBhbmQgZW5kcy4gR3JhZGVzIDYtMTIgd2VsY29tZS4gMzMwLTkyOC0yMTE3LjwvcD4KPHA+R2FyZGVuaW5nIGluIEN1eWFob2dhIEZhbGxzICYjODIxMjsgOSBhLm0uIHRvIDg6MzAgcC5tLiBUdWVzZGF5IGF0IEN1eWFob2dhIEZhbGxzIFB1YmxpYyBMaWJyYXJ5LCAyMDE1IFRoaXJkIFN0LiBMZWFybiBhYm91dCBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBDb21tdW5pdHkgR2FyZGVucyBhdCBLZXlzZXIgUGFyay4gMzMwLTkyOC0yMTE3LjwvcD4KPHA+SW50cm9kdWN0aW9uIHRvIFRhaSBDaGkgJiM4MjEyOyAxMCBhLm0uIFR1ZXNkYXkgYXQgSHVkc29uIExpYnJhcnkgJmFtcDsgSGlzdG9yaWNhbCBTb2NpZXR5LCA5NiBMaWJyYXJ5IFN0LiBQcmVzZW50ZWQgYnkgTmFuY3kgTC4gR2FyZG5lciwgY2VydGlmaWVkIHRhaSBjaGkgaW5zdHJ1Y3Rvci4gRnJlZS4gVG8gcmVnaXN0ZXIsIGNhbGwgMzMwLTY1My02NjU4LCBleHQuIDEwMTAsIG9yIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuaHVkc29ubGlicmFyeS5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lmh1ZHNvbmxpYnJhcnkub3JnPC9hPi4gPC9wPgo8cD5TaW5nbGUgU2VuaW9ycyBMdW5jaGVvbiBNZWV0aW5nICYjODIxMjsgMTI6MzAgcC5tLiBUdWVzZGF5IGF0IFNhbWFudGhhJiM4MjE3O3MsIDQ5NTQgUG9ydGFnZSBTdC4gTlcsIEphY2tzb24gVG93bnNoaXAuIFJlc2VydmF0aW9ucyByZXF1aXJlZC4gUGFydGljaXBhbnRzIHBheSBmb3Igb3duIG1lYWwuIENhbGwgTm9ybWEgYXQgMzMwLTQ1Mi01ODg5IG9yIEJlcm5pZSBhdCAzMzAtNDc3LTUzMjUuPC9wPgo8cD5DYXJvdmlsbGVzZSBDbHViIFNwYWdoZXR0aSBEaW5uZXIgJiM4MjEyOyA0LTc6MzAgcC5tLiBUdWVzZGF5IGF0IHRoZSBDYXJvdmlsbGVzZSBDbHViLCA1NzAgRS4gQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgQXZlLiwgQWtyb24uICQ2IHRvICQ4LjI1LiAzMzAtOTI5LTY3NjcuPC9wPgo8cD5MRUdPIENsdWIgJiM4MjEyOyA2IHAubS4gVHVlc2RheSBhdCBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBQdWJsaWMgTGlicmFyeSwgMjAxNSBUaGlyZCBTdC4gQWdlcyA1LTEyIGFyZSBpbnZpdGVkIHRvIGJlY29tZSBtYXN0ZXIgYnVpbGRlcnMuIEFycml2ZSAxNSBtaW51dGVzIGJlZm9yZSBzdGFydCB0aW1lIHRvIHJlc2VydmUgYSBzZWF0LiAzMzAtOTI4LTIxMTcuPC9wPgo8cD5MaWJyYXJ5IGVNZWRpYSAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiBUdWVzZGF5IGF0IEN1eWFob2dhIEZhbGxzIFB1YmxpYyBMaWJyYXJ5LCAyMDE1IFRoaXJkIFN0LiBMZWFybiBob3cgdG8gYWNjZXNzIGFuZCBkb3dubG9hZCB0aGUgbGlicmFyeSYjODIxNztzIGVCb29rIGNvbGxlY3Rpb24gYXMgd2VsbCBhcyBkaWdpdGFsIGNvbWljcywgbXVzaWMsIHN0cmVhbWluZyBtb3ZpZXMgYW5kIG1vcmUuIFRvIHJlZ2lzdGVyLCBjYWxsIDMzMC05MjgtMjExNy48L3A+CjxwPkEgTmV3IEFkdmVudHVyZSBXaWRvd3MgYW5kIFdpZG93ZXJzIHNvY2lhbCBncm91cCAmIzgyMTI7IFdlZG5lc2RheSwgbWVldHMgZm9yIGRpbm5lciBhbmQgY29udmVyc2F0aW9uLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCAzMzAtNjMwLTkyNzUgb3IgMzMwLTkyOS01NDMwLjwvcD4KPHA+U2VuaW9ycyBBZnRlcm5vb24gT3V0ICYjODIxMjsgMTI6MzAtMzozMCBwLm0uIFdlZG5lc2RheSBhdCB0aGUgSFVCIENvbW11bml0eSBDZW50ZXIsIDM2NzYgQ29tbXVuaXR5IExhbmUsIENvcGxleS4gSm9zZXBoIEdpYnNvbiwgZWxkZXIgcmlnaHRzIGF0dG9ybmV5LCB3aWxsIHNwZWFrIG9uIGxlZ2FsIG1hdHRlcnMgZm9yIHNlbmlvcnMuIDMzMC01NzYtNjYwOC48L3A+CjxwPkFmdGVyIFNjaG9vbCBBZHZlbnR1cmVzICYjODIxMjsgNCBwLm0uIFdlZG5lc2RheSBhdCBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBQdWJsaWMgTGlicmFyeSwgMjAxNSBUaGlyZCBTdC4gR3JhZGVzIDEtMyB3aWxsIGV4cGxvcmUgc2NpZW5jZSwgcGxheSBnYW1lcyBhbmQgY3JlYXRlIGFydC4gVG8gcmVnaXN0ZXIsIGNhbGwgMzMwLTkyOC0yMTE3LjwvcD4KPHA+TWljcm9zb2Z0IE9mZmljZSBPbmxpbmUgUHJvZ3JhbSAmIzgyMTI7IDYgcC5tLiBXZWRuZXNkYXkgYXQgTWFzc2lsbG9uIFB1YmxpYyBMaWJyYXJ5LCAyMDggTGluY29sbiBXYXkgRS4gTGVhcm4gdG8gd29yayB3aXRoIE1pY3Jvc29mdCBXb3JkLCBFeGNlbCwgYW5kIE91dGxvb2sgT25saW5lLCBwbHVzIHJlY2VpdmUgYW4gaW50cm9kdWN0aW9uIHRvIE1pY3Jvc29mdCYjODIxNztzIG9ubGluZSAmIzgyMjA7Y2xvdWQmIzgyMjE7IHN0b3JhZ2Ugc3lzdGVtLiBGcmVlLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiBvciB0byByZWdpc3RlciwgY2FsbCAzMzAtODMyLTk4MzEsIGV4dC4gMzI3LjwvcD4KPHA+QSBOZXcgQmVnaW5uaW5nOiBEaW5uZXIgYW5kIENvbnZlcnNhdGlvbiAmIzgyMTI7IDYgcC5tLiBXZWRuZXNkYXkuIEEgc29jaWFsIGdyb3VwIGZvciB3aWRvd3MgYW5kIHdpZG93ZXJzLiBGb3IgcmVzdGF1cmFudCBsb2NhdGlvbiBhbmQgaW5mb3JtYXRpb24sIDMzMC03NDUtNjIzOS48L3A+CjxwPlNlYXJjaCB3aXRoIEEgdG8gWiBEYXRhYmFzZSAmIzgyMTI7IDY6MzAgcC5tLiBXZWRuZXNkYXkgYXQgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgUHVibGljIExpYnJhcnksIDIwMTUgVGhpcmQgU3QuIExlYXJuIGhvdyB0byB1c2UgdGhpcyBsaWJyYXJ5IG9ubGluZSByZXNvdXJjZSBmb3IgZnJlZSBhbmQgcmVsaWFibGUgaW5mb3JtYXRpb24uIFRvIHJlZ2lzdGVyLCBjYWxsIDMzMC05MjgtMjExNy48L3A+CjxwPk1pbGVzIEouIFVuZ2VyICYjODIxMjsgNyBwLm0uIFdlZG5lc2RheSBhdCB0aGUgSHVkc29uIExpYnJhcnkgJmFtcDsgSGlzdG9yaWNhbCBTb2NpZXR5LCA5NiBMaWJyYXJ5IFN0LiBNaWxlcyBKLiBVbmdlciB3aWxsIGRpc2N1c3MgaGlzIGxhdGVzdCBib29rLCA8ZW0+UGljYXNzbyBhbmQgdGhlIFBhaW50aW5nIFRoYXQgU2hvY2tlZCB0aGUgV29ybGQ8L2VtPi4gRnJlZS4gVG8gcmVnaXN0ZXIsIGNhbGwgMzMwLTY1My02NjU4LCBleHQuIDEwMTAsIG9yIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuaHVkc29ubGlicmFyeS5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lmh1ZHNvbmxpYnJhcnkub3JnPC9hPi4gPC9wPgo8cD5SZWJlY2NhIFRyYWlzdGVyICYjODIxMjsgNyBwLm0uIFdlZG5lc2RheSBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBTdHVkZW50IFVuaW9uIEJhbGxyb29tLCAzMDMgQ2Fycm9sbCBTdC4sIEFrcm9uLiBSZWJlY2NhIFRyYWlzdGVyIHdpbGwgcHJlc2VudCA8ZW0+QWxsIHRoZSBTaW5nbGUgTGFkaWVzOiBBIEhpc3Rvcnkgb2YgU2luZ2xlIFdvbWVuIGFuZCBTb2NpYWwgQ2hhbmdlIGluIEFtZXJpY2E8L2VtPi4gRnJlZS4gQm9vayBzaWduaW5nIGFuZCByZWNlcHRpb24gd2lsbCBmb2xsb3cgaW4gU3R1ZGVudCBVbmlvbiBSb29tIDMwNS4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudWFrcm9uLmVkdS9iY2FzLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudWFrcm9uLmVkdS9iY2FzIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnVha3Jvbi5lZHUvYmNhczwvYT4uPC9hPiAgPC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Cedar Point raises gate ticket price; it will cost $72 for a daily adult ticket
Lawsuit filed in death of 16-year-old Akron boy who died of heroin overdose
Man faces felonious assault charge related to shooting of 27-year-old man on Sunday
Cavaliers report: With two weeks to win starting job, Larry Nance Jr.’s mid-range game could give him an edge
Cedar Point raises gate ticket price; it will cost $72 for a daily adult ticket
Jackson school shooters pastor offers insights
Jackson boy, 13, who shot himself had eight-point plan to shoot others at school; his death is ruled suicide
From China to Akron: 9 people accused of bringing large amounts of fentanyl, carfentanil into U.S., selling drugs in Akron, Lorain
Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
Local theaters within 15 miles in Akron.