Ohio.com / Entertainment / Fun Stuff / ETC: Writing Workshop, Swing-A-Lings Square Dance,
Published: January 9, 2018 - 5:05 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Ba3JvbiBBcnQgTXVzZXVtIEZyZWUgVGh1cnNkYXlzICYjODIxMjsgMTEgYS5tLiB0byA5IHAubS4gVGh1cnNkYXkgYXQgdGhlIEFrcm9uIEFydCBNdXNldW0sIDEgUy4gSGlnaCBTdC4gRnJlZSBhZG1pc3Npb24gYW5kIHNwZWNpYWwgcHJvZ3JhbW1pbmcuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWtyb25hcnRtdXNldW0ub3JnIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5ha3JvbmFydG11c2V1bS5vcmc8L2E+LiA8L3A+CjxwPkxpYnJhcnkgUmVhZGVycyBCb29rIENsdWIgJiM4MjEyOyAyIHAubS4gVGh1cnNkYXkgYXQgdGhlIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIFB1YmxpYyBMaWJyYXJ5LCAyMDE1IFRoaXJkIFN0LiA8ZW0+U3dlZXQgUG90YXRvIFF1ZWVucyYjODIxNzsgQm9vayBvZiBMb3ZlPC9lbT4gYnkgSmlsbCBDb25uZXIgQnJvd25lLiAzMzAtOTI4LTIxMTcuPC9wPgo8cD5JdGFsaWFuIENlbnRlciBTcGFnaGV0dGkgRGlubmVyICYjODIxMjsgNC03IHAubS4gVGh1cnNkYXkgYXQgdGhlIEl0YWxpYW4gQ2VudGVyLCAxMzQgRS4gVGFsbG1hZGdlIEF2ZS4sIEFrcm9uLiAkNy0kOC4gMzMwLTUzNS0zOTE5LiA8L3A+CjxwPlB1dHQtaW5nIFRocm91Z2ggdGhlIEFnZXMgJiM4MjEyOyBub29uIHRvIDQgcC5tLiBGcmlkYXksIG5vb24gdG8gNyBwLm0uIFNhdHVyZGF5IGFuZCBub29uIHRvIDQgcC5tLiBTdW5kYXkgYXQgTWVkaW5hIENvdW50eSBQYXJrIERpc3RyaWN0JiM4MjE3O3MgQnVmZmFsbyBDcmVlayBSZXRyZWF0LCA4NzA4IEh1YmJhcmQgVmFsbGV5IFJvYWQsIEd1aWxmb3JkIFRvd25zaGlwLiBJbmRvb3IgbWluaS1nb2xmIGFkdmVudHVyZSB0aGF0IHRha2VzIHBsYXllcnMgdGhyb3VnaCBPaGlvJiM4MjE3O3MgZ2VvbG9naWMgaGlzdG9yeS4gRnJlZS4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuTWVkaW5hQ291bnR5UGFya3MuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5NZWRpbmFDb3VudHlQYXJrcy5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPlBvbGlzaCBBbWVyaWNhbiBDbHViIEZpc2ggRnJ5ICYjODIxMjsgNDozMC04IHAubS4gRnJpZGF5IGF0IHRoZSBQb2xpc2ggQW1lcmljYW4gQ2x1YiwgNDcyIEUuIEdsZW53b29kIEF2ZS4sIEFrcm9uLiBTdGFydGluZyBhdCAkNy45NS4gMzMwLTI1My0wNDk2LjwvcD4KPHA+QSBOZXcgQWR2ZW50dXJlIFdpZG93cyAmYW1wOyBXaWRvd2VycyBzb2NpYWwgZ3JvdXAgJiM4MjEyOyA3OjMwIGEubS4gU2F0dXJkYXkgYXQgQm9iIEV2YW5zLCAxNzUgSG93ZSBBdmUuLCBDdXlhaG9nYSBGYWxscy4gMzMwLTkyOS01NDMwIG9yIDMzMC02MzAtOTI3NS48L3A+CjxwPkEgTmV3IEJlZ2lubmluZyBTb2NpYWwgR3JvdXAgZm9yIFdpZG93cyBhbmQgV2lkb3dlcnMgJiM4MjEyOyA5IGEubS4gU2F0dXJkYXkgYXQgVGhhbm8mIzgyMTc7cyBSZXN0YXVyYW50LCA3MSBGaWZ0aCBTdC4gU0UsIEJhcmJlcnRvbi4gMzMwLTc0NS02MjM5LjwvcD4KPHA+V2lkb3dzIGFuZCBXaWRvd2VycyBTdGFydGluZyBPdmVyIFNvY2lhbGx5IEJydW5jaCAmYW1wOyBEb21pbm9lcyAmIzgyMTI7IDEwIGEubS4gU2F0dXJkYXkgYXQgUGVya2luJiM4MjE3O3MsIDQ4OTYgRXZlcmhhcmQgUm9hZCwgTm9ydGggQ2FudG9uLiBKYWNraWUgYXQgMzMwLTgwMi01NjQ4IG9yIFN1ZSBhdCAzMzAtNDk5LTg3MjcuPC9wPgo8cD5NYWtlcnMgQ2x1YiAmIzgyMTI7IDEwOjMwIGEubS4gdG8gMTI6MzAgcC5tLiBTYXR1cmRheSBhdCBDYWZlIE8mIzgyMTc7UGxheSwgOTExIEdyYWhhbSBSb2FkLCBTdG93LiBKb2luIExlaWxhIEdyaWZmaXRocyBpbiB0aGUgQ2FmZSBmb3IgYSB3aW50ZXIgdGhlbWVkIGNhbnZhcyBwYWludGluZyBwcm9qZWN0LiAkMTAgcGVyIGNhbnZhcy4gMzMwLTkyOC03NTE3IG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2FmZW9wbGF5LmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuY2FmZW9wbGF5LmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+QWtyb24gWm9vIERvbGxhciBEYXlzICYjODIxMjsgMTEgYS5tLiB0byA0IHAubS4gU2F0dXJkYXkgYW5kIFN1bmRheSBhdCB0aGUgQWtyb24gWm9vLCA1MDAgRWRnZXdvb2QgQXZlLiwgQWtyb24uIFRoZSBkb2xsYXIgc3BlY2lhbHMgbWF5IGluY2x1ZGUgZm9vZCwgZXhwZXJpZW5jZXMgYXQgdGhlIHpvbyBybyBldmVuIGFkbWlzc2lvbi4gRmluZCBvdXQgdGhlIGRpc2NvdW50cyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmFrcm9uem9vLm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuYWtyb256b28ub3JnPC9hPi4gPC9wPgo8cD5Hcm9zcy1PdXQgR291cm1ldCAmIzgyMTI7IDExIGEubS4gU2F0dXJkYXkgYXQgdGhlIE1hc3NpbGxvbiBQdWJsaWMgTGlicmFyeSwgMjA4IExpbmNvbG4gV2F5IEUuIENoaWxkcmVuIGZyb20gZ3JhZGVzIEstNiBhcmUgaW52aXRlZCB0byBsZWFybiBob3cgdG8gbWFrZSB0cmVhdHMgdGhhdCBzb3VuZCBkaXNndXN0aW5nLCBpLmUgS2l0dHkgTGl0dGVyIENha2UsIGJ1dCB0YXN0ZSBkZWxpY2lvdXMuIFJlZ2lzdHJhdGlvbiBpcyByZXF1aXJlZCwgY2FsbCAzMzAtODMyLTUwMzcgb3IgZ28gdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5tYXNzaWxsb25saWJyYXJ5Lm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cubWFzc2lsbG9ubGlicmFyeS5vcmc8L2E+LiA8L3A+CjxwPkhvb3Zlci1QcmljZSBQbGFuZXRhcml1bSBTaG93ICYjODIyMDtUaGUgVW5pdmVyc2UgYXQgTGFyZ2UmIzgyMjE7ICYjODIxMjsgMSBwLm0uIFNhdHVyZGF5IGF0IHRoZSBNY0tpbmxleSBQcmVzaWRlbnRpYWwgTGlicmFyeSAmYW1wOyBNdXNldW0sIDgwMCBNY0tpbmxleSBNb251bWVudCBEcml2ZSBOVywgQ2FudG9uLiAzMzAtNDU1LTcwNDMuPC9wPgo8cD5Xcml0aW5nIFdvcmtzaG9wOiBNb3JlIFRoYW4gSnVzdCBUaGUgRmFjdHMuIE1ha2luZyBOb25maWN0aW9uIEZ1biEgJiM4MjEyOyAyLTM6MzAgcC5tLiBTYXR1cmRheSBhdCBBa3Jvbi1TdW1taXQgQ291bnRyeSBQdWJsaWMgTGlicmFyeSwgR3JlZW4gYnJhbmNoLCA0MDQ2IE1hc3NpbGxvbiBSb2FkLCBHcmVlbi4gQ29ucmFkIEouIFN0b3JhZCBwcm92aWRlcyBoaXMgdW5pcXVlIHBlcnNwZWN0aXZlIG9uIHdyaXRpbmcgYW5kIHByZXNlbnRpbmcgbm9uZmljdGlvbiBtYXRlcmlhbCB0byBzdHVkZW50cyBhZ2VzIDUgdG8gMTIuIDMzMC04OTYtOTA3NC48L3A+CjxwPlNjcmliYmxlcyEgJiM4MjEyOyAyIHAubS4gU2F0dXJkYXkgYXQgdGhlIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIFB1YmxpYyBMaWJyYXJ5LCAyMDE1IFRoaXJkIFN0LiBHcmFkZXMgNC03LiBDYWxsaW5nIGFzcGlyaW5nIGF1dGhvcnMgYW5kIGFydGlzdHMsIGludGVyZXN0ZWQgaW4gaG9uaW5nIHRoZWlyIHdyaXRpbmcgb3IgYXJ0aXN0aWMgc2tpbGxzLiBGcmVlLiBUbyByZWdpc3RlciwgY2FsbCAzMzAtOTI4LTIxMTcuPC9wPgo8cD5NYXNzaWxsb24gUHVibGljIExpYnJhcnkgMm5kIFNhdHVyZGF5IEV2ZW50ICYjODIyMDtNYWtlIFlvdXIgT3duIENhcmRzJiM4MjIxOyAmIzgyMTI7IDItNCBwLm0uIFNhdHVyZGF5IGF0IHRoZSBNYXNzaWxsb24gUHVibGljIExpYnJhcnksIDIwOCBMaW5jb2xuIFdheSBFLiBDb21lIGFuZCB1c2UgdGhlIGxpYnJhcnkmIzgyMTc7cyBzdGFzaCBvZiBjYXJkLW1ha2luZyBhbmQgc2NyYXBib29raW5nIHN1cHBsaWVzIHRvIG1ha2UgY2FyZHMsIFZhbGVudGluZXMgb3Igc2NyYXBib29raW5nIHBhZ2VzLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCAzMzAtODMyLTUwMzcgb3IgZ28gdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5tYXNzaWxsb25saWJyYXJ5Lm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cubWFzc2lsbG9ubGlicmFyeS5vcmc8L2E+LiA8L3A+CjxwPkJsdWVncmFzcyBTYXR1cmRheSBOaWdodHMmIzgyMTI7IDctMTEgcC5tLiBTYXR1cmRheSBhdCBIb21lcnZpbGxlIENvbW11bml0eSBDZW50ZXIsIHN0YXRlIFJvdXRlIDMwMSwgSG9tZXJ2aWxsZS4gQWxsIHBpY2tlcnMgd2VsY29tZTsgb3BlbiBzdGFnZSBhbmQgamFtIHJvb21zLiAzMzAtNDE2LTIyMjIuPC9wPgo8cD5Td2luZy1BLUxpbmdzIFNxdWFyZSBEYW5jZSAmIzgyMTI7IDgtMTA6MzAgcC5tLiBTYXR1cmRheSBhdCBDaHVyY2ggb2YgdGhlIExha2VzLCA1OTQ0IEZ1bHRvbiBSb2FkIE5XLCBDYW50b24uIENhbGxlciBEYW4gQXVzdGVuIHdpdGggQ3VlciBBbXkgUmllaGwuIEZvciBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCBTaGFyb24gYXQgMzMwLTU3NS0wODU3LjwvcD4KPHA+VGhlIENsZXZlbGFuZCBNdXNldW0gb2YgQXJ0IFNlY29uZCBTdW5kYXlzICYjODIxMjsgMTEgYS5tLiB0byA0IHAubS4gU3VuZGF5IGF0IHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgTXVzZXVtIG9mIEFydCwgMTExNTAgRWFzdCBCbHZkLiBGYW1pbHktZnJpZW5kbHkgYWN0aXZpdGllcyBzdWNoIGFzIGFydC1tYWtpbmcsIHN0b3J5dGVsbGluZywgc2NhdmVuZ2VyIGh1bnRzIGFuZCBtb3ZlbWVudC1iYXNlZCBnYWxsZXJ5IHRhbGtzLiA4ODgtMjYyLTAwMzMgb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5jbGV2ZWxhbmRhcnQub3JnIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5jbGV2ZWxhbmRhcnQub3JnPC9hPi4gIDwvcD4KPHA+UGFpbnRpbmcgQ2xhc3Mgd2l0aCBJUGFpbnQgQWtyb24gJiM4MjEyOyAxMSBhLm0uIFN1bmRheSBhdCBDYWZlIE8mIzgyMTc7UGxheSwgOTExIEdyYWhhbSBSb2FkLCBTdG93LiBHZW9yZ2llIEQmIzgyMTc7S2F5IHByZXNlbnRzIGFuIGFsbCBhZ2VzIHBhaW50aW5nIHBhcnR5LiAkMzAgcGVyIHBlcnNvbi4gVG8gcmVnaXN0ZXIsIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9iaXQubHkvMm5HZVkzbiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly9iaXQubHkvMm5HZVkzbjwvYT4uIDwvcD4KPHA+U2NvdHRpc2ggQW1lcmljYW4gU29jaWV0eSAmIzgyMTI7IDMtNSBwLm0uIFN1bmRheSBhdCB0aGUgQWtyb24tU3VtbWl0IENvdW50cnkgUHVibGljIExpYnJhcnksIE1haW4gYnJhbmNoLCA2MCBTLiBIaWdoIFN0LiwgQWtyb24uIEFsZWMgTXVycmF5IHdpbGwgcHJlc2VudCB0aGUgcHJvZ3JhbS4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNhbGwgSmltIG9yIE1hcmdhcmV0IEZyb3N0IGF0IDMzMC04ODItMDM0MiBvciAzMzAtOTAzLTQ1NzMgb3IgRGF2ZSBvciBEaWFubmUgQWxsaXNvbiBhdCAzMzAtOTIzLTgzMzEgb3IgMzMwLTU3MS0zOTQ3LjwvcD4KPHA+Rm9sa05pdGUgJiM4MjEyOyA3OjMwLTEwIHAubS4gU3VuZGF5IGF0IHRoZSBQZW5pbnN1bGEgQXJ0IEFjYWRlbXksIDE2MDAgTWlsbCBTdC4gVy4sIFBlbmluc3VsYS4gQWNvdXN0aWMgb3BlbiBqYW0gd2l0aCBHcmVnIENhbmRhLiAzMzAtNjU3LTIyNDguICAgPC9wPgo8cD5BdXRob3IgVmlzaXQgJiM4MjEyOyA2OjMwIHAubS4gTW9uZGF5IGF0IHRoZSBCYXJiZXJ0b24gUHVibGljIExpYnJhcnksIDYwMiBXLiBQYXJrIEF2ZS4gRGF2aWQgR2lmZmVscyB3aWxsIHByZXNlbnRzIGhpcyBuZXdlc3QgYm9vaywgPGVtPkZ1cm5pc2hpbmcgRXRlcm5pdHk8L2VtPi4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNhbGwgMzMwLTc0NS0xMTk0IG9yIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFyYmVydG9ubGlicmFyeS5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmJhcmJlcnRvbmxpYnJhcnkub3JnPC9hPi4gPC9wPgo8cD5QaXhlbCBTdGl0Y2ggJiM4MjEyOyA3IHAubS4gTW9uZGF5IGF0IHRoZSBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBQdWJsaWMgTGlicmFyeSwgMjAxNSBUaGlyZCBTdC4gR3JhZGVzIDYtMTIuIExlYXJuIFBpeGVsIFN0aXRjaCwgdGFrZSBwZXJsZXIgYmVhZCBwYXR0ZXJucyBvZiB5b3VyIGZhdm9yaXRlIHRoaW5ncywgYW5kIG1ha2UgdGhlbSBjb21lIHRvIGxpZmUgd2l0aCBmYWJyaWMgYW5kIHRocmVhZCBUbyByZWdpc3RlciwgY2FsbCAzMzAtOTI4LTIxMTcuPC9wPgo8cD5IdWRzb24gU29jaWV0eSBvZiBBcnRpc3RzICYjODIxMjsgNzozMC05IHAubS4gTW9uZGF5IGF0IHRoZSBCYXJsb3cgQ2VudGVyLCA0MSBPdmlhdHQgU3QuLCBIdWRzb24uIEEgZGVtb25zdHJhdGlvbiBieSBpbnRlcnByZXRpdmUgYXJ0aXN0IEJldGggTmlsZ2VzLU5laGFta2luLiA8L3A+CjxwPkNhcm92aWxsZXNlIENsdWIgU3BhZ2hldHRpIERpbm5lciAmIzgyMTI7IDQtNzozMCBwLm0uIFR1ZXNkYXkgYXQgdGhlIENhcm92aWxsZXNlIENsdWIsIDU3MCBFLiBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBBdmUuLCBBa3Jvbi4gJDYgdG8gJDguMjUuIDMzMC05MjktNjc2Ny48L3A+CjxwPkxFR08gQ2x1YiAmIzgyMTI7IDYgcC5tLiBUdWVzZGF5IGF0IHRoZSBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBQdWJsaWMgTGlicmFyeSwgMjAxNSBUaGlyZCBTdC4gQWdlcyA1LTEyIGFyZSBpbnZpdGVkIHRvIGJlY29tZSBtYXN0ZXIgYnVpbGRlcnMuIFBsZWFzZSBhcnJpdmUgMTUgbWludXRlcyBiZWZvcmUgc3RhcnQgdGltZSB0byByZXNlcnZlIHlvdXIgc2VhdC4gMzMwLTkyOC0yMTE3LjwvcD4KPHA+V2lkb3dzIGFuZCBXaWRvd2VycyBTdGFydGluZyBPdmVyIFNvY2lhbGx5IERpbm5lciAmIzgyMTI7IDYgcC5tLiBUdWVzZGF5IGF0IEFycm93aGVhZCBCYW5xdWV0IENlbnRlciwgMTUwMCBSb2d3aW4gQ2lyY2xlLCBOb3J0aCBDYW50b24uIFJlc2VydmF0aW9ucyByZXF1aXJlZCBieSBKYW4uIDExLCBjYWxsIEphY2tpZSBhdCAzMzAtODAyLTU2NDggb3IgU3VlIGF0IDMzMC00OTktODcyNy48L3A+CjxwPkNvcGxleSAyMDE4IEhlcml0YWdlIERheSBDb21taXR0ZWUgTWVldGluZyAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiBUdWVzZGF5IGF0IENvcGxleSBUb3duc2hpcCBIYWxsLCAxNTQwIFMuIENsZXZlbGFuZC1NYXNzaWxsb24gUm9hZC4gTG9va2luZyBmb3IgaGFyZC13b3JraW5nIHBlb3BsZSB0byBoZWxwIHdpdGggYW5vdGhlciBzdWNjZXNzZnVsIEhlcml0YWdlIERheS4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNhbGwgS2F0aWUgRnVuZGFrIENvcmF0aGVycyBhdCAzMzAtNzUzLTE5MTMuPC9wPgo8cD5BZnRlciBTY2hvb2wgQWR2ZW50dXJlcyAmIzgyMTI7IDQgcC5tLiBXZWRuZXNkYXkgYXQgdGhlIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIFB1YmxpYyBMaWJyYXJ5LCAyMDE1IFRoaXJkIFN0LiBHcmFkZXMgMS0zIHdpbGwgZXhwbG9yZSBzY2llbmNlLCBwbGF5IGdhbWVzIGFuZCBjcmVhdGUgYXJ0LiBUbyByZWdpc3RlciwgY2FsbCAzMzAtOTI4LTIxMTcuPC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Lodi man shot in head at University of Akron off-campus house dies following night of drinking, gun play
Browns notebook: Cleveland declines to coach in Senior Bowl this year
Akron Mayor Dan Horrigan cuts three from Cabinet as city revenue falls short
Akron shut-in found frozen to death on his front porch in Middlebury
Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
Local theaters within 15 miles in Akron.