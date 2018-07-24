Pop: DEVOtional 2018, Atlanta Rhythm Section, Engelbert Humperdinck

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5USFVSU0RBWTwvcD4KPHA+Q3JlYXRlIFlvdXIgU3VtbWVyIFRvdXIgMjAxOCAmIzgyMTI7IGRvb3JzIG9wZW4gNSBwLm0uLCB3aXRoIEthcmluYSBHYXJjaWEsIFdlbmdpZSBhbmQgTmF0YWxpZXMgT3V0bGV0LCAkMzUgaW4gYWR2YW5jZSwgJDQwIGRheSBvZiBzaG93LiBDbGV2ZWxhbmQgQWdvcmEsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWdvcmFjbGV2ZWxhbmQuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5hZ29yYWNsZXZlbGFuZC5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPkVkZ2V3YXRlciBMSVZFOiBKb2huIEtpbmcgJiM4MjEyOyA2IHAubS4sIGZyZWUuIEVkZ2V3YXRlciBCZWFjaCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5jbGV2ZWxhbmRtZXRyb3BhcmtzLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuY2xldmVsYW5kbWV0cm9wYXJrcy5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPkRvd250b3duIEAgRHVzayBwcmVzZW50cyBTYW1teSBEZUxlb24gJiM4MjEyOyA2OjMwIHAubS4sIGZyZWUuIEFrcm9uIEFydCBNdXNldW0sIEJ1ZCBhbmQgU3VzaWUgUm9nZXJzIEdhcmRlbiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5ha3JvbmFydG11c2V1bS5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmFrcm9uYXJ0bXVzZXVtLm9yZzwvYT4uIDwvcD4KPHA+UmVuIFJleW5vbGRzICYjODIxMjsgNjozMCBwLm0uLCBmcmVlLiBHZXJ2YXNpIFZpbmV5YXJkLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmdlcnZhc2l2aW5leWFyZC5jb20vRXZlbnRzL0V2ZW50LUNhbGVuZGFyLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZ2VydmFzaXZpbmV5YXJkLmNvbS9FdmVudHMvRXZlbnQtQ2FsZW5kYXIiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuZ2VydmFzaXZpbmV5YXJkLmNvbS9FdmVudHMvRXZlbnQtQ2FsZW5kYXI8L2E+LjwvYT4gPC9wPgo8cD5TdGV2ZSBKb2huc29uJiM4MjE3O3MgNTB0aCBCLURheSBCYXNoIHdpdGggRnVua3lhcmRYICZhbXA7IEZyaWVuZHMgJiM4MjEyOyBkb29ycyBvcGVuIDcgcC5tLiwgd2l0aCBIVUJCUyBHcm9vdmUsIEZvcmVjYXN0LCBLZW5ueSBCZWxsIGFuZCB0aGUgRnJhbmNoaXplIEJhbmQgYW5kIFJlZCBIYW5kcywgJDE1IGluIGFkdmFuY2UsICQyMCBkYXkgb2Ygc2hvdy4gR3JvZyBTaG9wLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vZ3JvZ3Nob3AuZ3MiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vZ3JvZ3Nob3AuZ3M8L2E+LiA8L3A+CjxwPlNhd3llciBGcmVkZXJpY2tzIGFuZCBKRCBFaWNoZXIgJiM4MjEyOyA4IHAubS4sICQyMC4gVGhlIFJpYWx0byBUaGVhdHJlLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnRoZXJpYWx0b3RoZWF0cmUuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50aGVyaWFsdG90aGVhdHJlLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+RGF2ZSBIYXVzZSBhbmQgdGhlIE1lcm1haWQgJiM4MjEyOyA4IHAubS4sICQxMi0kMTUuIEJlYWNobGFuZCBCYWxscm9vbSBhbmQgVGF2ZXJuLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuYmVhY2hsYW5kYmFsbHJvb20uY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5Ob3J0aGVhc3QgT2hpbyBEcnVtICZhbXA7IE11c2ljIEphbSAmIzgyMTI7IDkgcC5tLiwgZnJlZS4gQmVhY2hsYW5kIEJhbGxyb29tIGFuZCBUYXZlcm4sIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYmVhY2hsYW5kYmFsbHJvb20uY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5iZWFjaGxhbmRiYWxscm9vbS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPkZyaWRheTwvcD4KPHA+VXB0b3duIFN1bW1lciBTZXJpZXM6IE9QVVMgMjE2ICYjODIxMjsgMTEgYS5tLiwgZnJlZS4gQ2FzZSBXZXN0ZXJuIFJlc2VydmUgVW5pdmVyc2l0eSwgVG9ieSYjODIxNztzIFBsYXphLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnVuaXZlcnNpdHljaXJjbGUub3JnL3VwdG93bi1zdW1tZXItZXZlbnRzLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudW5pdmVyc2l0eWNpcmNsZS5vcmcvdXB0b3duLXN1bW1lci1ldmVudHMiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cudW5pdmVyc2l0eWNpcmNsZS5vcmcvdXB0b3duLXN1bW1lci1ldmVudHM8L2E+LjwvYT4gIDwvcD4KPHA+Um9ja2luJiM4MjE3OyBvbiB0aGUgUml2ZXIgcHJlc2VudHMgQXBwZXRpdGUgZm9yIERlc3RydWN0aW9uICYjODIxMTsgR3VucyBOJiM4MjE3OyBSb3NlcyBUcmlidXRlICYjODIxMjsgNTozMCBwLm0uLCB3aXRoIEFybXN0cm9uZyBCZWFyY2F0ZSBCYW5kLCAkNS4gTG9yYWluIFBvcnQgQXV0aG9yaXR5LCBCbGFjayBSaXZlciBMYW5kaW5nLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnJvY2tpbm9udGhlcml2ZXIuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5yb2NraW5vbnRoZXJpdmVyLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+V09ORSBSb2NrIHRoZSBMb2NrIHdpdGggT25lICYjODIxMjsgZ2F0ZXMgb3BlbiA2IHAubS4sIHdpdGggR3J1bmdlIEROQSwgZnJlZS4gTG9jayAzLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmxvY2szbGl2ZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmxvY2szbGl2ZS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPkhpZ2hseSBTdXNwZWN0ICYjODIxMjsgZG9vcnMgb3BlbiA2IHAubS4sIHdpdGggREogUmVkYmVlcywgJDI5LjUwIGluIGFkdmFuY2UsICQzNSBkYXkgb2Ygc2hvdy4gQ2xldmVsYW5kIEFnb3JhLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmFnb3JhY2xldmVsYW5kLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuYWdvcmFjbGV2ZWxhbmQuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5FdWNsaWQgQmVhY2ggTElWRTogQ2VsZWJyYXRpb24gQmFuZCAmIzgyMTI7IDYgcC5tLiwgZnJlZS4gRXVjbGlkIEJlYWNoLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmNsZXZlbGFuZG1ldHJvcGFya3MuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5jbGV2ZWxhbmRtZXRyb3BhcmtzLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+T1RFUCAmIzgyMTI7IGRvb3JzIG9wZW4gNjozMCBwLm0uLCAkMTUuIFRoZSBPZGVvbiBDb25jZXJ0IENsdWIsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3BnL1RoZU9kZW9uQ29uY2VydENsdWIvZXZlbnRzLy4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wZy9UaGVPZGVvbkNvbmNlcnRDbHViL2V2ZW50cy8iIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3BnL1RoZU9kZW9uQ29uY2VydENsdWIvZXZlbnRzLzwvYT4uPC9hPiA8L3A+CjxwPlRyaXBsZSBQbGF5IEJhbmQgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIGZyZWUuIEdlcnZhc2kgVmluZXlhcmQsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZ2VydmFzaXZpbmV5YXJkLmNvbS9FdmVudHMvRXZlbnQtQ2FsZW5kYXIuIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5nZXJ2YXNpdmluZXlhcmQuY29tL0V2ZW50cy9FdmVudC1DYWxlbmRhciIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5nZXJ2YXNpdmluZXlhcmQuY29tL0V2ZW50cy9FdmVudC1DYWxlbmRhcjwvYT4uPC9hPiA8L3A+CjxwPkJyZXdncmFzcyBvbiB0aGUgQm91bGV2YXJkIGZlYXR1cmluZyBNb3VudGFpbiBSaWRlICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCAkMTAuIFRoZSBSaWFsdG8gVGhlYXRyZSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50aGVyaWFsdG90aGVhdHJlLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cudGhlcmlhbHRvdGhlYXRyZS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPkJhcmJlcnRvbiBTdW1tZXIgQ29uY2VydCBTZXJpZXM6IEpvZXkgVGhvbWFzIEJpZyBCYW5kICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBmcmVlLiBMYWtlIEFubmEgR2F6ZWJvLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9iYXJiZXJ0b25jb25jZXJ0cy4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9iYXJiZXJ0b25jb25jZXJ0cyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYmFyYmVydG9uY29uY2VydHM8L2E+LjwvYT4gPC9wPgo8cD5Mb3JkIEh1cm9uICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCAkMjYuNTAuIEhvdXNlIG9mIEJsdWVzIENsZXZlbGFuZCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50aWNrZXRtYXN0ZXIuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50aWNrZXRtYXN0ZXIuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5ERVZPdGlvbmFsIDIwMTggd2l0aCBUaGUgRmFudGFzdGljIFBsYXN0aWNzIGFuZCAzIE8mIzgyMTc7Q2xvY2sgUm9jayBTaG93Y2FzZSAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgcGF5IHdoYXQgeW91IGNhbi4gQmVhY2hsYW5kIEJhbGxyb29tIGFuZCBUYXZlcm4sIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYmVhY2hsYW5kYmFsbHJvb20uY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5iZWFjaGxhbmRiYWxscm9vbS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPkF0bGFudGEgUmh5dGhtIFNlY3Rpb24gJiM4MjEyOyA4IHAubS4sICQzMC0kNDAuIFRoZSBLZW50IFN0YWdlLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnRoZWtlbnRzdGFnZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnRoZWtlbnRzdGFnZS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPlRoZSBDbGFzaCBUcmlidXRlIGJ5IFRoZSBCb3lzIEZyb20gdGhlIENvdW50eSBIZWxsICYjODIxMjsgOCBwLm0uIE11c2ljIEJveCBTdXBwZXIgQ2x1YiBhbmQgQ29uY2VydCBIYWxsLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm11c2ljYm94Y2xlLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cubXVzaWNib3hjbGUuY29tPC9hPi48L3A+CjxwPiYjODIxNzs4MHMgTmlnaHQgd2l0aCBUaGUgU3VucmlzZSBKb25lcyAmIzgyMTI7IDggcC5tLiBNdXNpYyBCb3ggU3VwcGVyIENsdWIgYW5kIENvbmNlcnQgSGFsbCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5tdXNpY2JveGNsZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm11c2ljYm94Y2xlLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+Q2FzdGxlY29tZXIgJiM4MjEyOyA4IHAubS4sIHdpdGggVmluZHkmIzgyMTc7cywgJDEyLiBIb3VzZSBvZiBCbHVlcyBDbGV2ZWxhbmQsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGlja2V0bWFzdGVyLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cudGlja2V0bWFzdGVyLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+TWVkaW5hIENvbW11bml0eSBCYW5kICYjODIxMjsgODozMCBwLm0uLCBmcmVlLiBNZWRpbmEmIzgyMTc7cyBVcHRvd24gUGFyayBTcXVhcmUgR2F6ZWJvLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm1lZGluYWNvbW11bml0eWJhbmQub3JnIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5tZWRpbmFjb21tdW5pdHliYW5kLm9yZzwvYT4uICA8L3A+CjxwPkhleHVtICYjODIxMjsgOSBwLm0uLCB3aXRoIE5vcnRoQ29hc3QgU2hha2Vkb3duLCBWb2xsc3RpbiBhbmQgRGl2b3JjZSBIb3JzZSwgJDguIE11c2ljYSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5jZWxlYnJpdHlldGMuY29tL211c2ljYS8uIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5jZWxlYnJpdHlldGMuY29tL211c2ljYS8iIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuY2VsZWJyaXR5ZXRjLmNvbS9tdXNpY2EvPC9hPi48L2E+IDwvcD4KPHA+UGVsaWNhbiAmIzgyMTI7IDkgcC5tLiwgd2l0aCBDbG9ha3Jvb20gYW5kIEF4aW9tYSwgJDE0LiBHcm9nIFNob3AsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ncm9nc2hvcC5ncyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly9ncm9nc2hvcC5nczwvYT4uIDwvcD4KPHA+T3JlZ29uIFNwYWNlIFRyYWlsIG9mIERvb20gJiM4MjEyOyA5IHAubS4sIHdpdGggQXJtcyAmYW1wOyBBcm1vdXIgYW5kIElzdHZhbiBNZWRneWVzaSwgJDcuIEJlYWNobGFuZCBCYWxscm9vbSBhbmQgVGF2ZXJuLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuYmVhY2hsYW5kYmFsbHJvb20uY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheTwvcD4KPHA+REVWT3Rpb25hbCAyMDE4ICYjODIxMjsgMyBwLm0uLCB3aXRoIERFVm8tdGlvbiwgU3B1ZGJveXMsIEdlcmFsZCBWLiBDYXNhbGUsIERvdWJsZSBIZWxpeCB3aXRoIEZyYW5jaXMgTGF1LCBNZXJjaHVyb2Nocm9tZSBmZWF0dXJpbmcgQWwgTW90aGVyc2JhdWdoICZhbXA7IFBvb3B5IE5lY3JvcG9uZGUsICQzNS4gQmVhY2hsYW5kIEJhbGxyb29tIGFuZCBUYXZlcm4sIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYmVhY2hsYW5kYmFsbHJvb20uY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5iZWFjaGxhbmRiYWxscm9vbS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPk1vb24gUm9ja3MgJiM4MjEyOyA5IHAubS4sIHdpdGggSGF5ZGVuIEdpbGJlcnQgYW5kIHRoZSBSdWNrdXMsICQ1LiBCZWFjaGxhbmQgQmFsbHJvb20gYW5kIFRhdmVybiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5iZWFjaGxhbmRiYWxscm9vbS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+Um9jayBSaXZlciBhdCB0aGUgQW1wIDIwMTggcHJlc2VudHMgQWJzb2x1dGUgSm91cm5leSAmIzgyMTI7IDU6MzAgcC5tLiwgd2l0aCBIYXJ2ZXN0LCAkOC4gV2FycmVuIENvbW11bml0eSBBbXBwaGl0aGVhdHJlLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnJpdmVycm9ja2F0dGhlYW1wLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cucml2ZXJyb2NrYXR0aGVhbXAuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5HcmluZCAmIzgyMTI7IGRvb3JzIG9wZW4gNiBwLm0uLCB3aXRoIDMgVnVsdHVyZXMgYW5kIEhpZ2hsYW5kIFJvc2UsICQ4LiBUaGUgT3V0cG9zdCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vdXRwb3N0a2VudC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm91dHBvc3RrZW50LmNvbTwvYT4uICA8L3A+CjxwPkVuZ2VsYmVydCBIdW1wZXJkaW5jayAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgJDQ4LSQ3OC4gRS5KLiBUaG9tYXMgSGFsbCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy51YWV2ZW50cy5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnVhZXZlbnRzLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+U3RhbiBNaWxsZXIgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIGZyZWUuIEdlcnZhc2kgVmluZXlhcmQsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZ2VydmFzaXZpbmV5YXJkLmNvbS9FdmVudHMvRXZlbnQtQ2FsZW5kYXIuIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5nZXJ2YXNpdmluZXlhcmQuY29tL0V2ZW50cy9FdmVudC1DYWxlbmRhciIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5nZXJ2YXNpdmluZXlhcmQuY29tL0V2ZW50cy9FdmVudC1DYWxlbmRhcjwvYT4uPC9hPiA8L3A+CjxwPlRoZSBDbGV2ZWxhbmQgU2Vzc2lvbnM6IFNhbWZveCAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiBNdXNpYyBCb3ggU3VwcGVyIENsdWIgYW5kIENvbmNlcnQgSGFsbCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5tdXNpY2JveGNsZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm11c2ljYm94Y2xlLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+THVjeSBEYWN1cyAmIzgyMTI7IGRvb3JzIG9wZW4gOCBwLm0uLCAkMTUuIEdyb2cgU2hvcCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2dyb2dzaG9wLmdzIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL2dyb2dzaG9wLmdzPC9hPi4gPC9wPgo8cD5UaGUgSGktUmlzZXJzICYjODIxMjsgOCBwLm0uLCAkMTAuIEJlYWNobGFuZCBCYWxscm9vbSBhbmQgVGF2ZXJuLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuYmVhY2hsYW5kYmFsbHJvb20uY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5MdWN5IERhY3VzICYjODIxMjsgOSBwLm0uLCB3aXRoIERlYXUgRXllcywgJDE1LiBHcm9nIFNob3AsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ncm9nc2hvcC5ncyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly9ncm9nc2hvcC5nczwvYT4uIDwvcD4KPHA+VHJvcGljYWwgQ2xldmVsYW5kICYjODIxMjsgMTEgcC5tLiBNdXNpYyBCb3ggU3VwcGVyIENsdWIgYW5kIENvbmNlcnQgSGFsbCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5tdXNpY2JveGNsZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm11c2ljYm94Y2xlLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+U3VuZGF5PC9wPgo8cD5Dcm9zYnksIFN0aWxscywgTmFzaCAmYW1wOyBZb3VuZyBCcnVuY2ggd2l0aCBMb25nIFRpbWUgR29uZSAmIzgyMTI7IG5vb24uIE11c2ljIEJveCBTdXBwZXIgQ2x1YiBhbmQgQ29uY2VydCBIYWxsLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm11c2ljYm94Y2xlLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cubXVzaWNib3hjbGUuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5Ba3JvbiBDaGFwdGVyIE9oaW8gQ291bnRyeSAmYW1wOyBXZXN0ZXJuIE11c2ljIEFzc29jaWF0aW9uIHByZXNlbnRzIFZpbnRhZ2UgQ291bnRyeSBCYW5kICYjODIxMjsgMSBwLm0uLCAkMi4gNTU1IEVhZ2xlcywgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vY3dtYS5vcmcvY2hhcC1ha3Jvbi5waHAuIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vY3dtYS5vcmcvY2hhcC1ha3Jvbi5waHAiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cub2N3bWEub3JnL2NoYXAtYWtyb24ucGhwPC9hPi48L2E+IDwvcD4KPHA+UmVnZ2FlIFN1bmRheXM6IE9uZSBXb3JsZCBUcmliZSAmIzgyMTI7IDQgcC5tLiBNdXNpYyBCb3ggU3VwcGVyIENsdWIgYW5kIENvbmNlcnQgSGFsbCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5tdXNpY2JveGNsZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm11c2ljYm94Y2xlLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+UnlhbiBIdW1iZXJ0ICYjODIxMjsgNSBwLm0uLCBmcmVlLiBHZXJ2YXNpIFZpbmV5YXJkLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmdlcnZhc2l2aW5leWFyZC5jb20vRXZlbnRzL0V2ZW50LUNhbGVuZGFyLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZ2VydmFzaXZpbmV5YXJkLmNvbS9FdmVudHMvRXZlbnQtQ2FsZW5kYXIiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuZ2VydmFzaXZpbmV5YXJkLmNvbS9FdmVudHMvRXZlbnQtQ2FsZW5kYXI8L2E+LjwvYT4gPC9wPgo8cD5LZXlzICZhbXA7IENvcnJpZG9ycyAmIzgyMTI7IDYgcC5tLiwgd2l0aCBBcnRpY2EsIEdvbGRsZWFmIGFuZCBDb21wbGV4aW9ucywgJDEwLiBNdXNpY2EsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2VsZWJyaXR5ZXRjLmNvbS9tdXNpY2EvLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2VsZWJyaXR5ZXRjLmNvbS9tdXNpY2EvIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmNlbGVicml0eWV0Yy5jb20vbXVzaWNhLzwvYT4uPC9hPiA8L3A+CjxwPkFsbGVnYWVvbiAmIzgyMTI7IGRvb3JzIG9wZW4gNiBwLm0uLCAsIHdpdGggU29yZXB0aW9uLCBFbnRoZSYjODIxNztzIGFuZCBGYWxsZW4gQ2FwdGl2ZSwgJDEyLSQxNS4gVGhlIE91dHBvc3QsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub3V0cG9zdGtlbnQuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5vdXRwb3N0a2VudC5jb208L2E+LiAgPC9wPgo8cD5UaGUgQWxhcm0gZmVhdHVyaW5nIE1pa2UgUGV0ZXJzICYjODIxMjsgOCBwLm0uIE11c2ljIEJveCBTdXBwZXIgQ2x1YiBhbmQgQ29uY2VydCBIYWxsLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm11c2ljYm94Y2xlLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cubXVzaWNib3hjbGUuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5TbmFpbCBNYWlsICYjODIxMjsgODozMCBwLm0uLCB3aXRoIExvbmcgQmVhcmQsICQxNC4gQmVhY2hsYW5kIEJhbGxyb29tIGFuZCBUYXZlcm4sIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYmVhY2hsYW5kYmFsbHJvb20uY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5iZWFjaGxhbmRiYWxscm9vbS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPkNhbGxpb3BlIE11c2ljYWxzICYjODIxMjsgOSBwLm0uLCAkMTAtJDEyLiBCZWFjaGxhbmQgQmFsbHJvb20gYW5kIFRhdmVybiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5iZWFjaGxhbmRiYWxscm9vbS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+bW9uZGF5PC9wPgo8cD5Nb25kYXkgTmlnaHQgQ29uY2VydDogSGFyZCBUbyBIYW5kbGUgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIGZyZWUuIEhhcmRlc3R5IFBhcmssIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWtyb25vaGlvLmdvdi9jbXMvc3VtbWVyY29uY2VydHNlcmllcy9pbmRleC5odG1sLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWtyb25vaGlvLmdvdi9jbXMvc3VtbWVyY29uY2VydHNlcmllcy9pbmRleC5odG1sIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmFrcm9ub2hpby5nb3YvY21zL3N1bW1lcmNvbmNlcnRzZXJpZXMvaW5kZXguaHRtbDwvYT4uPC9hPiA8L3A+CjxwPlR1ZXNkYXk8L3A+CjxwPkJhcmJlcnRvbiBUdWVzZGF5IE5pZ2h0IFBhcmsgQ29uY2VydHM6IEpvZXkgTGVvbmUmIzgyMTc7cyBDaG9wIFNob3AgJiM4MjEyOyA2IHAubS4sIGZyZWUuIEVkZ2V3b29kIFBhcmssIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2JhcmJlcnRvbmNvbmNlcnRzLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2JhcmJlcnRvbmNvbmNlcnRzIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9iYXJiZXJ0b25jb25jZXJ0czwvYT4uPC9hPiA8L3A+CjxwPlR1ZXNkYXkgTmlnaHQgQ29uY2VydDogSnVrZSBIb3VuZHMgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIGZyZWUuIEZpcmVzdG9uZSBQYXJrLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmFrcm9ub2hpby5nb3YvY21zL3N1bW1lcmNvbmNlcnRzZXJpZXMvaW5kZXguaHRtbC4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmFrcm9ub2hpby5nb3YvY21zL3N1bW1lcmNvbmNlcnRzZXJpZXMvaW5kZXguaHRtbCIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5ha3Jvbm9oaW8uZ292L2Ntcy9zdW1tZXJjb25jZXJ0c2VyaWVzL2luZGV4Lmh0bWw8L2E+LjwvYT4gPC9wPgo8cD5HcmV0dGEgVmFuIEZsZWV0ICYjODIxMjsgZG9vcnMgb3BlbiA3IHAubS4sICQzNy41MCBpbiBhZHZhbmNlLCAkNDAgZGF5IG9mIHNob3cuIENsZXZlbGFuZCBBZ29yYSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5hZ29yYWNsZXZlbGFuZC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmFnb3JhY2xldmVsYW5kLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+RGFubnkgRHVuY2FuOiBWaXJnaW5pdHkgUm9ja3MgV29ybGQgVG91ciAmIzgyMTI7IDc6MzAgcC5tLiwgJDI1LSQ5OS4gQmVhY2hsYW5kIEJhbGxyb29tIGFuZCBUYXZlcm4sIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYmVhY2hsYW5kYmFsbHJvb20uY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5iZWFjaGxhbmRiYWxscm9vbS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPlRvbmkgUm9taXRpICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCAkMTUuIEhvdXNlIG9mIEJsdWVzIENsZXZlbGFuZCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50aWNrZXRtYXN0ZXIuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50aWNrZXRtYXN0ZXIuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5DdXJ0aXMgSGFyZGluZyAmIzgyMTI7IDg6MzAgcC5tLiwgJDE1IGluIGFkdmFuY2UsICQxNyBkYXkgb2Ygc2hvdy4gR3JvZyBTaG9wLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vZ3JvZ3Nob3AuZ3MiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vZ3JvZ3Nob3AuZ3M8L2E+LiA8L3A+CjxwPndlZG5lc2RheTwvcD4KPHA+UmFjaGVsIEJyb3duICYjODIxMjsgNiBwLm0uIE11c2ljIEJveCBTdXBwZXIgQ2x1YiBhbmQgQ29uY2VydCBIYWxsLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm11c2ljYm94Y2xlLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cubXVzaWNib3hjbGUuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5DaHJpcyBBbGxlbiBhbmQgdGhlIExvbmVzb21lIFN0YXJzICYjODIxMjsgNjozMCBwLm0uLCBmcmVlLiBIb3dlIE1lYWRvdywgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5ucHMuZ292L2N1dmEuIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5ucHMuZ292L2N1dmEiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cubnBzLmdvdi9jdXZhPC9hPi48L2E+IDwvcD4KPHA+UGVnZ3kgJmFtcDsgQnJhZCAmIzgyMTI7IDY6MzAgcC5tLiwgZnJlZS4gR2VydmFzaSBWaW5leWFyZCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5nZXJ2YXNpdmluZXlhcmQuY29tL0V2ZW50cy9FdmVudC1DYWxlbmRhci4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmdlcnZhc2l2aW5leWFyZC5jb20vRXZlbnRzL0V2ZW50LUNhbGVuZGFyIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmdlcnZhc2l2aW5leWFyZC5jb20vRXZlbnRzL0V2ZW50LUNhbGVuZGFyPC9hPi48L2E+IDwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5IE5pZ2h0IENvbmNlcnQ6IEpEIEVpY2hlciAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgZnJlZS4gU2hhZHlzaWRlIFBhcmssIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWtyb25vaGlvLmdvdi9jbXMvc3VtbWVyY29uY2VydHNlcmllcy9pbmRleC5odG1sLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWtyb25vaGlvLmdvdi9jbXMvc3VtbWVyY29uY2VydHNlcmllcy9pbmRleC5odG1sIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmFrcm9ub2hpby5nb3YvY21zL3N1bW1lcmNvbmNlcnRzZXJpZXMvaW5kZXguaHRtbDwvYT4uPC9hPiA8L3A+CjxwPlN1bW1lciBpbiB0aGUgQ2l0eTogQnVsbHkgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIHdpdGggUHVuY2ggRHJ1bmsgVGFnYWxvbmdzLCBmcmVlLiBSb2NrIGFuZCBSb2xsICBIYWxsIG9mIEZhbWUgUGxhemEsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cucm9ja2hhbGwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5yb2NraGFsbC5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPm5vdGhpbmcubm93aGVyZS4gJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIHdpdGggTGlsIFdlc3QsIEJvaHVlcyBhbmQgSmF5IFZlZXMsICQxNy0kMjAuIEJlYWNobGFuZCBCYWxscm9vbSBhbmQgVGF2ZXJuLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuYmVhY2hsYW5kYmFsbHJvb20uY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5MYXVyZW4gU2FuZGVyc29uJiM4MjE3O3MgVHJ1c3QgdGhlIFVuaXZlcnNlIFRvdXIgJiM4MjEyOyA4IHAubS4sIHdpdGggU2l6enkgUm9ja2V0IGFuZCBDYXNzaWR5IEtpbmcsICQxMC0kNTUuIEJlYWNobGFuZCBCYWxscm9vbSBhbmQgVGF2ZXJuLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuYmVhY2hsYW5kYmFsbHJvb20uY29tPC9hPi4gPC9wPgo=