Pop: Slayer, Poison and Cheap Trick, Laurel Live Music Festival

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5USFVSU0RBWTwvcD4KPHA+U2xheWVyICYjODIxMjsgNSBwLm0uLCB3aXRoIExhbWIgb2YgR29kLCBUZXN0YW1lbnQsIEJlaGVtb3RoIGFuZCBBbnRocmF4Liwgc3RhcnRpbmcgYXQgJDI0LiBCbG9zc29tIE11c2ljIENlbnRlciwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50aWNrZXRtYXN0ZXIuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50aWNrZXRtYXN0ZXIuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5FZGdld2F0ZXIgTElWRTogT2xkIFNrb29sICYjODIxMjsgNiBwLm0uLCBmcmVlLiBFZGdld2F0ZXIgQmVhY2gsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2xldmVsYW5kbWV0cm9wYXJrcy5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmNsZXZlbGFuZG1ldHJvcGFya3MuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5UZWNoIE45bmUgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIHdpdGggS3JpenogS2FsaWtvLCBKdXN0IEp1aWNlLCBKb2V5IENvb2wgYW5kIEtpbmcgSXNvLCAkMzAuIEhvdXNlIG9mIEJsdWVzIENsZXZlbGFuZCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50aWNrZXRtYXN0ZXIuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50aWNrZXRtYXN0ZXIuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5TdGVwaGVuIE1hbGttdXMgJmFtcDsgVGhlIEppY2tzICYjODIxMjsgZG9vcnMgb3BlbiA3OjMwIHAubS4sIHdpdGggTGl0aGljcywgJDIyLSQyNS4gR3JvZyBTaG9wLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vZ3JvZ3Nob3AuZ3MiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vZ3JvZ3Nob3AuZ3M8L2E+LiA8L3A+CjxwPlNhbW15IE1pbGxlciAmYW1wOyBUaGUgQ29uZ3JlZ2F0aW9uICYjODIxMjsgOCBwLm0uIE11c2ljIEJveCBTdXBwZXIgQ2x1YiBhbmQgQ29uY2VydCBIYWxsLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm11c2ljYm94Y2xlLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cubXVzaWNib3hjbGUuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5BbWVyaWNhbiBBcXVhcml1bSAmIzgyMTI7IDggcC5tLiwgd2l0aCBDb3J5IEJyYW5hbiwgJDE1LiBCZWFjaGxhbmQgQmFsbHJvb20gYW5kIFRhdmVybiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5iZWFjaGxhbmRiYWxscm9vbS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+U2hhdW4gTWFydGluICYjODIxMjsgODozMCBwLm0uLCB3aXRoIEFjaWQgQ2F0cywgJDEzLSQxNS4gQmVhY2hsYW5kIEJhbGxyb29tIGFuZCBUYXZlcm4sIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYmVhY2hsYW5kYmFsbHJvb20uY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5iZWFjaGxhbmRiYWxscm9vbS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPkZyaWRheTwvcD4KPHA+QmFkZmlzaDogU3VibGltZSBUcmlidXRlICYjODIxMjsgMyBwLm0uLCAkMjAtJDgwLiBOZWxzb24gTGVkZ2VzIFF1YXJyeSBQYXJrLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm5scXAuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5ubHFwLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+Um9ja2luJiM4MjE3OyBvbiB0aGUgUml2ZXIgcHJlc2VudHMgWk9TTyAmIzgyMTE7IFRoZSBVbHRpbWF0ZSBMZWQgWmVwcGVsaW4gRXhwZXJpZW5jZSAmIzgyMTI7IDU6MzAgcC5tLiwgd2l0aCBQYXVsIEZheXJld2V0aGVyLCAkNS4gTG9yYWluIFBvcnQgQXV0aG9yaXR5LCBCbGFjayBSaXZlciBMYW5kaW5nLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnJvY2tpbm9udGhlcml2ZXIuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5yb2NraW5vbnRoZXJpdmVyLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+V09ORSBSb2NrIHRoZSBMb2NrIHdpdGggRmxlZXR3b29kIE1hYyBNYW5pYSAmIzgyMTI7IGdhdGVzIG9wZW4gNiBwLm0uLCB3aXRoIE1vbmljYSBSb2JpbnMsIGZyZWUuIExvY2sgMywgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5sb2NrM2xpdmUuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5sb2NrM2xpdmUuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5FdWNsaWQgQmVhY2ggTElWRTogU3Bpcml0IFBsdXMgQmFuZCAmIzgyMTI7IDYgcC5tLiwgZnJlZS4gRXVjbGlkIEJlYWNoLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmNsZXZlbGFuZG1ldHJvcGFya3MuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5jbGV2ZWxhbmRtZXRyb3BhcmtzLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+Q2FudG9uIEJsdWVzIEZlc3QgcHJlc2VudHMgU2Vsd3luIEJpcmNod29vZCAmIzgyMTI7IDY6MzAgcC5tLiwgZnJlZS4gTWFya2V0IFNxdWFyZSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5DYW50b25CbHVlc0Zlc3QuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5DYW50b25CbHVlc0Zlc3QuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5MZWRpc2kgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sICQ0NS4gSG91c2Ugb2YgQmx1ZXMsIENsZXZlbGFuZCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5ob3VzZW9mYmx1ZXMuY29tL2NsZXZlbGFuZC4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmhvdXNlb2ZibHVlcy5jb20vY2xldmVsYW5kIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmhvdXNlb2ZibHVlcy5jb20vY2xldmVsYW5kPC9hPi48L2E+IDwvcD4KPHA+UGV0ZXIgTXVsdmV5ICYjODIxMjsgNzozMCBwLm0uLCB3aXRoIERhdmlkIE1heWZpZWxkLCAkMTUuIFJpYWx0byBUaGVhdHJlLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnRoZXJpYWx0b3RoZWF0cmUuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50aGVyaWFsdG90aGVhdHJlLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+VGhlIENsdWIgYXQgdGhlIENpdmljIHByZXNlbnRzIFRoZSBHZW9yZ2UgTWFydGlucyAmIzgyMTI7IDggcC5tLiwgJDIwLCAyIGZvciAkMzUuIEFrcm9uIENpdmljIFRoZWF0cmUsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWtyb25jaXZpYy5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmFrcm9uY2l2aWMuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5UaGUgU3VucmlzZSBKb25lcyAmYW1wOyBVcHRpZ2h0IFN1Z2FyICYjODIxMjsgOCBwLm0uIE11c2ljIEJveCBTdXBwZXIgQ2x1YiBhbmQgQ29uY2VydCBIYWxsLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm11c2ljYm94Y2xlLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cubXVzaWNib3hjbGUuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5KdXNzaWUgU21vbGxldHQgJiM4MjEyOyBkb29ycyBvcGVuIDggcC5tLiwgd2l0aCBKdW5lJiM4MjE3O3MgRGlhcnksICQxOCBpbiBhZHZhbmNlLCAkMjAgZGF5IG9mIHNob3cuIEdyb2cgU2hvcCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2dyb2dzaG9wLmdzIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL2dyb2dzaG9wLmdzPC9hPi4gPC9wPgo8cD5NZWRpbmEgQ29tbXVuaXR5IEJhbmQgJiM4MjEyOyA4OjMwIHAubS4sIGZyZWUuIE1lZGluYSYjODIxNztzIFVwdG93biBQYXJrIFNxdWFyZSBHYXplYm8sIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cubWVkaW5hY29tbXVuaXR5YmFuZC5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm1lZGluYWNvbW11bml0eWJhbmQub3JnPC9hPi4gIDwvcD4KPHA+Q2FudG9uIEJsdWVzIEZlc3QgcHJlc2VudHMgVG9yb256byBDYW5ub24gJiM4MjEyOyA4OjMwIHAubS4sIGZyZWUuIE1hcmtldCBTcXVhcmUsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuQ2FudG9uQmx1ZXNGZXN0LmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuQ2FudG9uQmx1ZXNGZXN0LmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+U2NvdHQgSGVsbWFuICYjODIxMjsgODozMCBwLm0uLCAkMTAuIEJlYWNobGFuZCBCYWxscm9vbSBhbmQgVGF2ZXJuLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuYmVhY2hsYW5kYmFsbHJvb20uY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5Db21wYW55IG9mIE90aGVycyAmIzgyMTI7IDkgcC5tLiwgd2l0aCBUaGUgT3V0c2lkZSBWb2ljZXMgYW5kIE9naW5hbGlpLCAkMTAuIE11c2ljYSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5jZWxlYnJpdHlldGMuY29tL211c2ljYS8uIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5jZWxlYnJpdHlldGMuY29tL211c2ljYS8iIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuY2VsZWJyaXR5ZXRjLmNvbS9tdXNpY2EvPC9hPi48L2E+IDwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXk8L3A+CjxwPkxhdXJlbCBMaXZlIE11c2ljIEZlc3RpdmFsICYjODIxMjsgZ2F0ZXMgb3BlbiAxMSBhLm0uIExhdXJlbCBTY2hvb2wsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cubGF1cmVsaXZlLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cubGF1cmVsaXZlLmNvbTwvYT4uICA8L3A+CjxwPkxpYnJhcmllcyBSb2NrISBwcmVzZW50cyBPcGVuIFNwYWNlcyBUcmlvICYjODIxMjsgMiBwLm0uLCBmcmVlLiBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBQdWJsaWMgTGlicmFyeSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9jdXlhaG9nYWZhbGxzbGlicmFyeS5vcmcvIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cHM6Ly9jdXlhaG9nYWZhbGxzbGlicmFyeS5vcmcvPC9hPi4gPC9wPgo8cD5CYWRmaXNoOiBTdWJsaW1lIFRyaWJ1dGUgJiM4MjEyOyAzIHAubS4sICQyMC0kODAuIE5lbHNvbiBMZWRnZXMgUXVhcnJ5IFBhcmssIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cubmxxcC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm5scXAuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5UaGUgQmxhY2sgRGFobGlhIE11cmRlciAmYW1wOyBXaGl0ZWNoYXBlbCAmIzgyMTI7IGRvb3JzIG9wZW4gNSBwLm0uLCB3aXRoIEZsZXNoZ29vZCBBcG9jYWx5cHNlLCBBdmVyc2lvbnMgQ3Jvd24sIFNoYWRvdyBvZiBJbnRlbnQsIENob2xlcmEsIERlbW9ucyBXaXRoaW4sIEVkb3JyYSwgQXJteSBvZiBBdGhlbnMsIERlZnkgUmVhbGl0eSBhbmQgVGhlIFBhcnR5LCAkMTUgaW4gYWR2YW5jZSwgJDIwIGRheSBvZiBzaG93LiBDbGV2ZWxhbmQgQWdvcmEsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWdvcmFjbGV2ZWxhbmQuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5hZ29yYWNsZXZlbGFuZC5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPlJvY2sgUml2ZXIgYXQgdGhlIEFtcCAyMDE4IHByZXNlbnRzIFpPU08gJiM4MjEyOyA1OjMwIHAubS4sIHdpdGggSHVja2luIEZpbGxiaWxseSYjODIxNztzLCAkOC4gV2FycmVuIENvbW11bml0eSBBbXBwaGl0aGVhdHJlLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnJpdmVycm9ja2F0dGhlYW1wLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cucml2ZXJyb2NrYXR0aGVhbXAuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5TbWVsbHMgTGlrZSBOaXJ2YW5hICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCB3aXRoIEdydW5nZSBETkEsICQxMi4gSG91c2Ugb2YgQmx1ZXMsIENsZXZlbGFuZCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5ob3VzZW9mYmx1ZXMuY29tL2NsZXZlbGFuZC4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmhvdXNlb2ZibHVlcy5jb20vY2xldmVsYW5kIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmhvdXNlb2ZibHVlcy5jb20vY2xldmVsYW5kPC9hPi48L2E+IDwvcD4KPHA+RGVjYWRlcyBSZXdpbmQgJiM4MjEyOyA3OjMwIHAubS4sICQyNy0kNDcuIEFrcm9uIENpdmljIFRoZWF0cmUsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWtyb25jaXZpYy5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmFrcm9uY2l2aWMuY29tPC9hPi4gIDwvcD4KPHA+SGFyZCBEYXkmIzgyMTc7cyBOaWdodCAmIzgyMTI7IDc6MzAgcC5tLiwgJDE1LSQyNS4gTGlvbnMgTGluY29sbiBUaGVhdHJlLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lmxpb25zbGluY29sbnRoZWF0cmUub3JnIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5saW9uc2xpbmNvbG50aGVhdHJlLm9yZzwvYT4uIDwvcD4KPHA+Sm9obiBXYWl0ZSAmIzgyMTI7IDggcC5tLiwgJDMzLSQ0My4gVGhlIEtlbnQgU3RhZ2UsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cua2VudHN0YWdlLm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cua2VudHN0YWdlLm9yZzwvYT4uIDwvcD4KPHA+TWF1cmEgUm9nZXJzICZhbXA7IFRoZSBCZWxsb3dzIGFuZCBNYWRkaWUgRmlubmUgJiM4MjEyOyA4IHAubS4gTXVzaWMgQm94IFN1cHBlciBDbHViIGFuZCBDb25jZXJ0IEhhbGwsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cubXVzaWNib3hjbGUuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5tdXNpY2JveGNsZS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPlRoZSBEaWNraWVzIDQwdGggQW5uaXZlcnNhcnkgVG91ciAmIzgyMTI7IGRvb3JzIG9wZW4gOCBwLm0uLCB3aXRoIFRoZSBRdWVlcnMsIFB1YmxpYyBTcXVhcmVzIGFuZCBUaGUgVHVmdGVkIFB1ZmZpbnMsICQxNy0kMjAuIEdyb2cgU2hvcCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2dyb2dzaG9wLmdzIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL2dyb2dzaG9wLmdzPC9hPi4gPC9wPgo8cD5QdW5jaCBEcnVuayBUYWdhbG9uZ3MgJiM4MjEyOyA4OjMwIHAubS4sIHdpdGggVGhlIENvcmRpYWwgU2lucywgVGltZSBDYXQgYW5kIE1pc3RlciBNb29uLCAkNS4gTXVzaWNhLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmNlbGVicml0eWV0Yy5jb20vbXVzaWNhLy4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmNlbGVicml0eWV0Yy5jb20vbXVzaWNhLyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5jZWxlYnJpdHlldGMuY29tL211c2ljYS88L2E+LjwvYT4gPC9wPgo8cD5UaGUgU2Nod2FydHogQnJvdGhlcnMgJiM4MjEyOyA4OjMwIHAubS4sICQxMC4gQmVhY2hsYW5kIEJhbGxyb29tIGFuZCBUYXZlcm4sIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYmVhY2hsYW5kYmFsbHJvb20uY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5iZWFjaGxhbmRiYWxscm9vbS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPlN1bmRheTwvcD4KPHA+TGF1cmVsIExpdmUgTXVzaWMgRmVzdGl2YWwgJiM4MjEyOyBnYXRlcyBvcGVuIG5vb24uIExhdXJlbCBTY2hvb2wsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cubGF1cmVsaXZlLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cubGF1cmVsaXZlLmNvbTwvYT4uICA8L3A+CjxwPkxpbmRhIFJvbnN0YWR0IEJydW5jaCB3aXRoIFJhY2hlbCAmYW1wOyBUaGUgQmVhdG5payBQbGF5Ym95cyAmIzgyMTI7IG5vb24uIE11c2ljIEJveCBTdXBwZXIgQ2x1YiBhbmQgQ29uY2VydCBIYWxsLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm11c2ljYm94Y2xlLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cubXVzaWNib3hjbGUuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5Ib21lcnZpbGxlIEFsbCBTdHJpbmcgQmFuZCAmIzgyMTI7IDIgcC5tLiwgZnJlZS4gV2Fkc3dvcnRoIFB1YmxpYyBMaWJyYXJ5LCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9ybWFjby5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm9ybWFjby5vcmc8L2E+LiAgPC9wPgo8cD5XYXJyZW4gRyAmIzgyMTI7IGRvb3JzIG9wZW4gNyBwLm0uLCAkMjUgaW4gYWR2YW5jZSwgJDMwIGRheSBvZiBzaG93LiBDbGV2ZWxhbmQgQWdvcmEsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWdvcmFjbGV2ZWxhbmQuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5hZ29yYWNsZXZlbGFuZC5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPkJlc3Qgb2YgRGFtbmF0aW9uIG9mIEFkYW0gQmxlc3NpbmcgJiM4MjEyOyA3IHAubS4gTXVzaWMgQm94IFN1cHBlciBDbHViIGFuZCBDb25jZXJ0IEhhbGwsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cubXVzaWNib3hjbGUuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5tdXNpY2JveGNsZS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPkd1aXRhciBBcm15ICYjODIxMjsgNzozMCBwLm0uLCBmZWF0dXJpbmcgSm9obiBKb3JnZW5zb24sIExlZSBSb3kgUGFybmVsbCBhbmQgSm9lIFJvYmluc29uLCAkMzAuIFRoZSBLZW50IFN0YWdlLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnRoZWtlbnRzdGFnZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnRoZWtlbnRzdGFnZS5jb208L2E+LiAgPC9wPgo8cD5Wb24gU3dhZ2dlciAmIzgyMTI7IGRvb3JzIG9wZW4gNzozMCBwLm0uLCB3aXRoIEJsYWNrIFN1cGFmbHksIEFpciBKYWNrICwgSmF5IEtpY2tzIGFuZCBCbGF2bmNvLCAkMTAgaW4gYWR2YW5jZSwgJDE1IGRheSBvZiBzaG93LiBHcm9nIFNob3AsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ncm9nc2hvcC5ncyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly9ncm9nc2hvcC5nczwvYT4uIDwvcD4KPHA+TW9uZGF5PC9wPgo8cD5Nb25kYXkgTmlnaHQgQ29uY2VydDogRnVua29sb2d5ICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBmcmVlLiBIYXJkZXN0eSBQYXJrLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmFrcm9ub2hpby5nb3YvY21zL3N1bW1lcmNvbmNlcnRzZXJpZXMvaW5kZXguaHRtbC4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmFrcm9ub2hpby5nb3YvY21zL3N1bW1lcmNvbmNlcnRzZXJpZXMvaW5kZXguaHRtbCIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5ha3Jvbm9oaW8uZ292L2Ntcy9zdW1tZXJjb25jZXJ0c2VyaWVzL2luZGV4Lmh0bWw8L2E+LjwvYT4gPC9wPgo8cD5TaW1vbiBKb3luZXIgJiM4MjEyOyA4IHAubS4sIHdpdGggUm9nZXIgSG9vdmVyLCAkMTAtJDEyLiBCZWFjaGxhbmQgQmFsbHJvb20gYW5kIFRhdmVybiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5iZWFjaGxhbmRiYWxscm9vbS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+VHVlc2RheTwvcD4KPHA+Q2hvbiAmIzgyMTI7IDYgcC5tLiwgd2l0aCBQb2x5cGhpYSwgVFRORyBhbmQgVHJpY290LCAkMjAuIEhvdXNlIG9mIEJsdWVzIENsZXZlbGFuZCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50aWNrZXRtYXN0ZXIuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50aWNrZXRtYXN0ZXIuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5NdXNpYyBCeSBUaGUgTGFrZSBwcmVzZW50cyB0aGUgTWV0cm8gUGFya3MgRW5zZW1ibGUgJiM4MjEyOyA2OjMwIHAubS4sIGZyZWUuIFNpbHZlciBDcmVlayBNZXRybyBQYXJrLCBCYXRoaG91c2UsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuc3VtbWl0bWV0cm9wYXJrcy5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnN1bW1pdG1ldHJvcGFya3Mub3JnPC9hPi4gPC9wPgo8cD5UdWVzZGF5IE5pZ2h0IENvbmNlcnQ6IENvbGluIER1c3NhdWx0ICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBmcmVlLiBGaXJlc3RvbmUgUGFyaywgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5ha3Jvbm9oaW8uZ292L2Ntcy9zdW1tZXJjb25jZXJ0c2VyaWVzL2luZGV4Lmh0bWwuIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5ha3Jvbm9oaW8uZ292L2Ntcy9zdW1tZXJjb25jZXJ0c2VyaWVzL2luZGV4Lmh0bWwiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuYWtyb25vaGlvLmdvdi9jbXMvc3VtbWVyY29uY2VydHNlcmllcy9pbmRleC5odG1sPC9hPi48L2E+IDwvcD4KPHA+UG9pc29uIGFuZCBDaGVhcCBUcmljayAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgc3RhcnRpbmcgYXQgJDE4LiBCbG9zc29tIE11c2ljIENlbnRlciwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50aWNrZXRtYXN0ZXIuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50aWNrZXRtYXN0ZXIuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5UeXBob29uICYjODIxMjsgOCBwLm0uLCB3aXRoIFRoZSBGb3VydGggV2FsbCwgJDE4LSQyMC4gQmVhY2hsYW5kIEJhbGxyb29tIGFuZCBUYXZlcm4sIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYmVhY2hsYW5kYmFsbHJvb20uY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5iZWFjaGxhbmRiYWxscm9vbS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPlF1aWV0IFNsYW5nICYjODIxMjsgODozMCBwLm0uLCB3aXRoIEFiaSBSZWltb2xkLCAkMTMtJDE1LiBCZWFjaGxhbmQgQmFsbHJvb20gYW5kIFRhdmVybiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5iZWFjaGxhbmRiYWxscm9vbS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5PC9wPgo8cD5UaGUgSmFjayBGb3JkcyAmIzgyMTI7IDYgcC5tLiBNdXNpYyBCb3ggU3VwcGVyIENsdWIgYW5kIENvbmNlcnQgSGFsbCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5tdXNpY2JveGNsZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm11c2ljYm94Y2xlLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+U2lyaXVzWE0gcHJlc2VudHMgU3VtbWVybGFuZCBUb3VyIDIwMTggJiM4MjEyOyA2IHAubS4sIHdpdGggRXZlcmNsZWFyLCBNYXJjeSBQbGF5Z3JvdW5kIGFuZCBMb2NhbCBILCAkMzUuIEhvdXNlIG9mIEJsdWVzIENsZXZlbGFuZCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50aWNrZXRtYXN0ZXIuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50aWNrZXRtYXN0ZXIuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXkgTmlnaHQgQ29uY2VydDogVGhlIEtpbmdiZWVzICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBmcmVlLiBTaGFkeXNpZGUgUGFyaywgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5ha3Jvbm9oaW8uZ292L2Ntcy9zdW1tZXJjb25jZXJ0c2VyaWVzL2luZGV4Lmh0bWwuIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5ha3Jvbm9oaW8uZ292L2Ntcy9zdW1tZXJjb25jZXJ0c2VyaWVzL2luZGV4Lmh0bWwiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuYWtyb25vaGlvLmdvdi9jbXMvc3VtbWVyY29uY2VydHNlcmllcy9pbmRleC5odG1sPC9hPi48L2E+IDwvcD4KPHA+RGFuY2UgR2F2aW4gRGFuY2UgJiM4MjEyOyBkb29ycyBvcGVuIDcgcC5tLiwgd2l0aCBJIFNlZSBTdGFycywgRVJSQSBhbmQgU2lhbnZhciwgJDIyIGluIGFkdmFuY2UsICQyOC41MCBkYXkgb2Ygc2hvdy4gQ2xldmVsYW5kIEFnb3JhLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmFnb3JhY2xldmVsYW5kLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuYWdvcmFjbGV2ZWxhbmQuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5Ta2F0aW5nIFBvbGx5ICYjODIxMjsgZG9vcnMgb3BlbiA3OjMwIHAubS4sIHdpdGggUG90dHkgTW91dGggYW5kIFNoaXNobywgJDEyLiBHcm9nIFNob3AsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ncm9nc2hvcC5ncyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly9ncm9nc2hvcC5nczwvYT4uIDwvcD4KPHA+QW5pbWFsIFllYXJzICYjODIxMjsgODozMCBwLm0uLCB3aXRoIFRoZSBWaW5keXMsICQxMC0kMTIuIEJlYWNobGFuZCBCYWxscm9vbSBhbmQgVGF2ZXJuLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuYmVhY2hsYW5kYmFsbHJvb20uY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5SZWFsIEVzdGF0ZSAmIzgyMTI7IDg6MzAgcC5tLiwgd2l0aCBIYWJpYmksICQyMi0kMjUuIEJlYWNobGFuZCBCYWxscm9vbSBhbmQgVGF2ZXJuLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuYmVhY2hsYW5kYmFsbHJvb20uY29tPC9hPi4gPC9wPgo=