Home / Entertainment / Fun Stuff / Popular music: Ann Wilson, Daughtry, symphonic Led Zeppelin
Published: April 4, 2018 - 7:50 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1ib3gtd3JhcHBlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1ib3gtaGVhZGVyIj48aDI+RGV0YWlscy4uLjwvaDI+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1pdGVtcyI+PGh0bWw+PGhlYWQ+PG1ldGEgaHR0cC1lcXVpdj0iQ29udGVudC1UeXBlIiBjb250ZW50PSJ0ZXh0L2h0bWwiIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiAvPjwvaGVhZD48Ym9keT48IS0tUFNUWUxFPUVuam95JTNhUFRYVF9FbmpveUxpc3RIZWQtLT48cD5USFVSU0RBWTwvcD48IS0tUFNUWUxFPUVuam95JTNhUFRYVF9FbmpveUxpc3RHcmFwaHMtLT48cD5KYWtlIFJpY2hhcmRzb24g4oCUIDYtODozMCBwLm0uLCBmcmVlLiBTYXJhaOKAmXMgVmluZXlhcmQsIHd3dy5zYXJhaHN2aW5leWFyZHdpbmVyeS5jb20uPC9wPjxwPk1hdHQgR2FycmV0dCAmIHRoZSBDb250aW5lbnRhbCBKYXp6IEJhbmQg4oCUIDcgcC5tLiwgJDUtJDEwLiBMaXZlIE11c2ljIE5vdyEsIHd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vS2VubW9yZUxpdmVNdXNpY05vdy4gPC9wPjxwPkhvdCBEaGFuZyEg4oCUIDcgcC5tLiBNdXNpYyBCb3ggU3VwcGVyIENsdWIgYW5kIENvbmNlcnQgSGFsbCwgd3d3Lm11c2ljYm94Y2xlLmNvbS48L3A+PHA+UmhldHQgTWlsbGVyIOKAlCA3OjMwIHAubS4gTXVzaWMgQm94IFN1cHBlciBDbHViIGFuZCBDb25jZXJ0IEhhbGwsIHd3dy5tdXNpY2JveGNsZS5jb20uPC9wPjxwPlRpbSBDb3luZSBRdWFydGV0IOKAlCA4IHAubS4gSmlsbHnigJlzIE11c2ljIFJvb20sIGh0dHA6Ly9qaWxseXNtdXNpY3Jvb20uY29tLy4gPC9wPjxwPlRoZSBNdXNpYyBvZiBMZWQgWmVwcGVsaW4g4oCUIDggcC5tLiwgd2l0aCB0aGUgQ2FudG9uIFN5bXBob255IE9yY2hlc3RyYSBhbmQgSmVhbnMg4oCYbiBDbGFzc2ljcywgJDIwLSQzMC4gVW1zdGF0dGQgUGVyZm9ybWluZyBBcnRzIEhhbGwsIHd3dy5jYW50b25zeW1waG9ueS5vcmcvZXZlbnQvdGhlLW11c2ljLW9mLWxlZC16ZXBwZWxpbi8uIDwvcD48cD5Ud2luIFBlYWtzIOKAlCA5IHAubS4sIHdpdGggdGhlIERpc3RyaWN0cywgJDE2LSQxOC4gQmVhY2hsYW5kIEJhbGxyb29tIGFuZCBUYXZlcm4sIHd3dy5iZWFjaGxhbmRiYWxscm9vbS5jb20uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9RW5qb3klM2FQVFhUX0Vuam95TGlzdEhlZC0tPjxwPkZyaWRheTwvcD48IS0tUFNUWUxFPUVuam95JTNhUFRYVF9FbmpveUxpc3RHcmFwaHMtLT48cD5CZXR3ZWVuIHRoZSBCdXJpZWQgYW5kIE1lIOKAlCBEb29ycyBvcGVuIDYgcC5tLiwgd2l0aCB0aGUgRGVhciBIdW50ZXIgYW5kIExlcHJvdXMsICQyNSBpbiBhZHZhbmNlLCAkMzAgZGF5IG9mIHNob3cuIENsZXZlbGFuZCBBZ29yYSwgd3d3LmFnb3JhY2xldmVsYW5kLmNvbS4gPC9wPjxwPlJob2RlcyBTdHJlZXQgUnVkZSBCb3lzIOKAlCA3IHAubS4sICQ1LSQxMC4gTGl2ZSBNdXNpYyBOb3chLCB3d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0tlbm1vcmVMaXZlTXVzaWNOb3cuIDwvcD48cD5Gb2xrZmFjZXMg4oCUIDc6MzAgcC5tLiBKaWxseeKAmXMgTXVzaWMgUm9vbSwgaHR0cDovL2ppbGx5c211c2ljcm9vbS5jb20vLiA8L3A+PHA+V2hv4oCZcyBCYWQ6IE1pY2hhZWwgSmFja3NvbiB0cmlidXRlIOKAlCA4IHAubS4sICQxOSBnZW5lcmFsIGFkbWlzc2lvbiBvciAkMjUgcmVzZXJ2ZWQuIEFrcm9uIENpdmljIFRoZWF0cmUsIHd3dy5ha3JvbmNpdmljLmNvbS4gIDwvcD48cD5LYXJsYSBCb25vZmYg4oCUIDggcC5tLiwgJDI1LSQzNS4gVGhlIEtlbnQgU3RhZ2UsIHd3dy5rZW50c3RhZ2Uub3JnLiA8L3A+PHA+Um9iaW4gVHJvd2VyIOKAlCA4IHAubS4sICQyNS0kNDkuNTAuIEhhcmQgUm9jayBSb2Nrc2lubyBOb3J0aGZpZWxkIFBhcmssIHd3dy50aWNrZXRtYXN0ZXIuY29tLiA8L3A+PHA+R3JpbmdvIFN0ZXc6IE1lcmxlIEhhZ2dhcmQgdHJpYnV0ZSDigJQgOCBwLm0uIE11c2ljIEJveCBTdXBwZXIgQ2x1YiBhbmQgQ29uY2VydCBIYWxsLCB3d3cubXVzaWNib3hjbGUuY29tLiA8L3A+PHA+QnJpYW4gTWNLbmlnaHQg4oCUIDggcC5tLiwgJDQwLiBIb3VzZSBvZiBCbHVlcywgQ2xldmVsYW5kLCB3d3cuaG91c2VvZmJsdWVzLmNvbS9jbGV2ZWxhbmQuIDwvcD48cD5UaGUgQm9uZXMgb2YgSi5SLiBKb25lcyDigJQgODozMCBwLm0uLCB3aXRoIE1vcmdhbiBNZWNhc2tleSwgJDEwLSQxMy4gQmVhY2hsYW5kIEJhbGxyb29tIGFuZCBUYXZlcm4sIHd3dy5iZWFjaGxhbmRiYWxscm9vbS5jb20uIDwvcD48cD5DbHVtc3kgV29yZHMg4oCUIDkgcC5tLiwgd2l0aCBQSUcsIEpvcmRhbiBTbWFydCBhbmQgQ2VpbGluZyBGYW4sICQ1LiBNdXNpY2EsIHd3dy5jZWxlYnJpdHlldGMuY29tL211c2ljYS8uIDwvcD48cD5CdW1waW4gVWdsaWVzIOKAlCA5IHAubS4sIHdpdGggSm9leSBIYXJrdW0gQmFuZCBhbmQgU3RpbXB54oCZcyBSZXZlbmdlLCAkMTAtJDEyLiBCZWFjaGxhbmQgQmFsbHJvb20gYW5kIFRhdmVybiwgd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbS4gPC9wPjxwPlRoZSBUZW5hbnRzIOKAlCAxMCBwLm0uIEppbGx54oCZcyBNdXNpYyBSb29tLCBodHRwOi8vamlsbHlzbXVzaWNyb29tLmNvbS8uIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPUVuam95JTNhUFRYVF9FbmpveUxpc3RIZWQtLT48cD5TYXR1cmRheTwvcD48IS0tUFNUWUxFPUVuam95JTNhUFRYVF9FbmpveUxpc3RHcmFwaHMtLT48cD5GaXJlICYgSWNlIGZlYXR1cmluZyBBdXN0aW4gSmFtZXMg4oCUIERvb3JzIG9wZW4gNyBwLm0uLCAkMzUgZmlyc3QgNTAgcGVvcGxlLCAkNDAgbmV4dCAxMDUwIHBlb3BsZSwgJDQ1IGZvciByZW1haW5pbmcgdGlja2V0cy4gQ2xldmVsYW5kIEFnb3JhLCB3d3cuYWdvcmFjbGV2ZWxhbmQuY29tLiA8L3A+PHA+VGhlIE1vb25saWdodCBTZXJlbmFkZXJzIEJpZyBCYW5kIOKAlCA3OjMwIHAubS4sICQxMC0kMTUuIExpb25zIExpbmNvbG4gVGhlYXRyZSwgd3d3Lmxpb25zbGluY29sbnRoZWF0cmUub3JnLiA8L3A+PHA+VGhlIE51bWJlcnMgQmFuZCDigJQgOCBwLm0uIEppbGx54oCZcyBNdXNpYyBSb29tLCBodHRwOi8vamlsbHlzbXVzaWNyb29tLmNvbS8uIDwvcD48cD5UaG9tcHNvbiBTcXVhcmUg4oCUIDggcC5tLiwgJDMyLjUwLSQzOS41MC4gVGhlIEtlbnQgU3RhZ2UsIHd3dy5rZW50c3RhZ2Uub3JnLiA8L3A+PHA+QW5uIFdpbHNvbiBvZiBIZWFydCDigJQgOCBwLm0uLCAkNDIuNTAtJDYyLjUwLiBIYXJkIFJvY2sgUm9ja3Npbm8gTm9ydGhmaWVsZCBQYXJrLCB3d3cudGlja2V0bWFzdGVyLmNvbS4gPC9wPjxwPlRoZSBIaXRtZW4gVWx0aW1hdGUgUm9jayBUcmlidXRlIOKAlCA4IHAubS4gV2FsdGhlcuKAmXMgVHdpbiBUYXZlcm4sIHd3dy53YWx0aGVyc3R3aW50YXZlcm4uY29tLiA8L3A+PHA+VGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gU3RlZWwgRHJ1bSBCYW5kIOKAlCA4IHAubS4sIHdpdGggTGlhbSBUZWFndWUsIHBpYW5vLCBhbmQgdGhlIE1pYW1pIFVuaXZlcnNpdHkgU3RlZWwgRHJ1bSBCYW5kLCAkMjIsICQyMCBzZW5pb3JzIGFuZCBVQSBGYWN1bHR5L1N0YWZmLCAkMTEgc3R1ZGVudHMuIEUuSi4gVGhvbWFzIEhhbGwsIHd3dy51YWV2ZW50cy5jb20uIDwvcD48cD5FNUM0UDM6IEpvdXJuZXkgdHJpYnV0ZSDigJQgOCBwLm0uIE11c2ljIEJveCBTdXBwZXIgQ2x1YiBhbmQgQ29uY2VydCBIYWxsLCB3d3cubXVzaWNib3hjbGUuY29tLiA8L3A+PHA+QmlsbCBUb21zICYgSGFyZCBSYWluIOKAlCA4IHAubS4gTXVzaWMgQm94IFN1cHBlciBDbHViIGFuZCBDb25jZXJ0IEhhbGwsIHd3dy5tdXNpY2JveGNsZS5jb20uIDwvcD48cD5JZGxld2lsZDogTXVzaWMgb2YgdGhlIEFsbG1hbiBCcm90aGVycyBCYW5kIOKAlCA4IHAubS4gU291dGhlYXN0IEdlYXJzIGFuZCBDaGVlcnMgUmVzdGF1cmFudCAmIEJhciwgd3d3LnNlZ2VhcnNhbmRjaGVlcnMuY29tLiA8L3A+PHA+TG92ZSBGZXN0IE1pbmkgQ29uY2VydCBTZXJpZXMgZmVhdHVyaW5nIEJlYW1zIOKAlCA4IHAubS4sIHdpdGggdGhlIE1hc29uIERpc3RyaWN0IGFuZCBNaW1pIEFyZGVuLCAkMTAuIEJlYWNobGFuZCBCYWxscm9vbSBhbmQgVGF2ZXJuLCB3d3cuYmVhY2hsYW5kYmFsbHJvb20uY29tLiA8L3A+PHA+VGhlIENyeXN0YWwgTWV0aG9kIOKAlCA5IHAubS4sIHdpdGggQnlwYXNzIENpcmN1aXQsIFN0b3V0IFhUQywgQ2hyaXMvVHVja2VyIGFuZCBKYWNvYiBCZW5uZXR0LCAkMTctJDIyLiBCZWFjaGxhbmQgQmFsbHJvb20gYW5kIFRhdmVybiwgd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbS4gPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9RW5qb3klM2FQVFhUX0Vuam95TGlzdEhlZC0tPjxwPlN1bmRheTwvcD48IS0tUFNUWUxFPUVuam95JTNhUFRYVF9FbmpveUxpc3RHcmFwaHMtLT48cD5TaW5hdHJhIEJydW5jaCDigJQgTm9vbiwgd2l0aCBNaWNoYWVsIFNvbmF0YS4gTXVzaWMgQm94IFN1cHBlciBDbHViIGFuZCBDb25jZXJ0IEhhbGwsIHd3dy5tdXNpY2JveGNsZS5jb20uIDwvcD48cD5KZW4gTWF1cmVyIOKAlCAyIHAubS4sIGZyZWUuIFdhZHN3b3J0aCBQdWJsaWMgTGlicmFyeSwgd3d3LndhZHN3b3J0aGxpYnJhcnkuY29tLiA8L3A+PHA+VGhlIE1vdW50YWluIFJvc2UgcHJlc2VudHMgVHkgYW5kIExhdXJlbiDigJQgNjozMCBwLm0uLCAkNy4gUm95IFNtaXRoIFNoZWx0ZXIgSG91c2Ugb2YgRnJlZCBGdWxsZXIgUGFyaywgd3d3Lm1vdW50YWlucm9zZWNvbmNlcnRzLm9yZy4gPC9wPjxwPkJyaWFuIEN1bGJlcnRzb24g4oCUIDcgcC5tLiwgJDMxLjUwLSQ1MS41MC4gQWtyb24gQ2l2aWMgVGhlYXRyZSwgd3d3LmFrcm9uY2l2aWMuY29tLjwvcD48cD5TYW4gRSAmIE1hZCBDbG93biDigJQgRG9vcnMgb3BlbiA3IHAubS4sIHdpdGggU29iYWUgYW5kIEtK4oCZcyBLIFBvcCBQbGFuZXQsICQzMC4gR3JvZyBTaG9wLCBodHRwOi8vZ3JvZ3Nob3AuZ3MuPC9wPjxwPkNvbW1vbiBEZWVyIOKAlCA5IHAubS4sIHdpdGggSGF6YXJkIEFkYW1zLCAkOC0kMTAuIEJlYWNobGFuZCBCYWxscm9vbSBhbmQgVGF2ZXJuLCB3d3cuYmVhY2hsYW5kYmFsbHJvb20uY29tLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPUVuam95JTNhUFRYVF9FbmpveUxpc3RIZWQtLT48cD5Nb25kYXk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1FbmpveSUzYVBUWFRfRW5qb3lMaXN0R3JhcGhzLS0+PHA+VHVybnN0aWxlIOKAlCBEb29ycyBvcGVuIDY6MzAgcC5tLiwgd2l0aCBUb3VjaGUgQW1vcmUsIEN1bHR1cmUgQWJ1c2UgYW5kIFJhem9yYnVtcHMsICQxOCBpbiBhZHZhbmNlLCAkMjAgZGF5IG9mIHNob3cuIENsZXZlbGFuZCBBZ29yYSwgd3d3LmFnb3JhY2xldmVsYW5kLmNvbS4gPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9RW5qb3klM2FQVFhUX0Vuam95TGlzdEhlZC0tPjxwPlR1ZXNkYXk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1FbmpveSUzYVBUWFRfRW5qb3lMaXN0R3JhcGhzLS0+PHA+VGhlIExhd3JlbmNlIEFybXMg4oCUIERvb3JzIG9wZW4gNzozMCBwLm0uLCB3aXRoIFJlZCBDaXR5IFJhZGlvIGFuZCBTaW5jZXJlciBFbmdpbmVlciwgJDE4IGluIGFkdmFuY2UsICQyMCBkYXkgb2Ygc2hvdy4gR3JvZyBTaG9wLCBodHRwOi8vZ3JvZ3Nob3AuZ3MuIDwvcD48cD5TdGFtYmF1Z2ggWW91dGggQ29uY2VydCBCYW5kIOKAlCA3OjMwIHAubS4sICQ1LCAkMiBzZW5pb3JzIGFuZCBzdHVkZW50cy4gU3RhbWJhdWdoIEF1ZGl0b3JpdW0sIHd3dy5zdGFtYmF1Z2hhdWRpdG9yaXVtLmNvbS4gPC9wPjxwPlBoaWxsaXAgUGhpbGxpcHM6IFRoZSBNYWduZXRpYyBUb3VyIOKAlCA4IHAubS4sIHdpdGggdGhlIEJhbGxyb29tIFRoaWV2ZXMsICQyOS41MC0kOTkuIEJlYWNobGFuZCBCYWxscm9vbSBhbmQgVGF2ZXJuLCB3d3cuYmVhY2hsYW5kYmFsbHJvb20uY29tLiA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1FbmpveSUzYVBUWFRfRW5qb3lMaXN0SGVkLS0+PHA+V2VkbmVzZGF5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9RW5qb3klM2FQVFhUX0Vuam95TGlzdEdyYXBocy0tPjxwPkJyaWFuIEtlaXRoIFdhbGxlbiDigJQgNyBwLm0uLCBmcmVlLiBTYXJhaOKAmXMgVmluZXlhcmQsIHd3dy5zYXJhaHN2aW5leWFyZHdpbmVyeS5jb20vc29sby1hdC1zYXJhaHMtdmluZXlhcmQvLiA8L3A+PHA+RGF1Z2h0cnkg4oCUIDc6MzAgcC5tLiwgJDQ3LSQ5OS4gSGFyZCBSb2NrIFJvY2tzaW5vLCB3d3cudGlja2V0bWFzdGVyLmNvbS4gPC9wPjxwPk5lYWwgTW9yc2Ug4oCUIDggcC5tLiwgJDI1LiBCZWFjaGxhbmQgQmFsbHJvb20gYW5kIFRhdmVybiwgd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbS4gPC9wPjwvYm9keT48L2h0bWw+PC9kaXY+PC9kaXY+
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5USFVSU0RBWTwvcD4KPHA+SmFrZSBSaWNoYXJkc29uICYjODIxMjsgNi04OjMwIHAubS4sIGZyZWUuIFNhcmFoJiM4MjE3O3MgVmluZXlhcmQsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuc2FyYWhzdmluZXlhcmR3aW5lcnkuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5zYXJhaHN2aW5leWFyZHdpbmVyeS5jb208L2E+LjwvcD4KPHA+TWF0dCBHYXJyZXR0ICZhbXA7IHRoZSBDb250aW5lbnRhbCBKYXp6IEJhbmQgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sICQ1LSQxMC4gTGl2ZSBNdXNpYyBOb3chLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9LZW5tb3JlTGl2ZU11c2ljTm93LiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0tlbm1vcmVMaXZlTXVzaWNOb3ciIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0tlbm1vcmVMaXZlTXVzaWNOb3c8L2E+LjwvYT48L3A+CjxwPlRpbSBDb3luZSBRdWFydGV0ICYjODIxMjsgOCBwLm0uIEppbGx5JiM4MjE3O3MgTXVzaWMgUm9vbSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2ppbGx5c211c2ljcm9vbS5jb20vIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL2ppbGx5c211c2ljcm9vbS5jb20vPC9hPi4gPC9wPgo8cD5UaGUgTXVzaWMgb2YgTGVkIFplcHBlbGluICYjODIxMjsgOCBwLm0uLCB3aXRoIHRoZSBDYW50b24gU3ltcGhvbnkgT3JjaGVzdHJhIGFuZCBKZWFucyAmIzgyMTY7biBDbGFzc2ljcywgJDIwLSQzMC4gVW1zdGF0dGQgUGVyZm9ybWluZyBBcnRzIEhhbGwsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2FudG9uc3ltcGhvbnkub3JnL2V2ZW50L3RoZS1tdXNpYy1vZi1sZWQtemVwcGVsaW4vLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2FudG9uc3ltcGhvbnkub3JnL2V2ZW50L3RoZS1tdXNpYy1vZi1sZWQtemVwcGVsaW4vIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmNhbnRvbnN5bXBob255Lm9yZy9ldmVudC90aGUtbXVzaWMtb2YtbGVkLXplcHBlbGluLzwvYT4uPC9hPiA8L3A+CjxwPkZyaWRheTwvcD4KPHA+QmV0d2VlbiB0aGUgQnVyaWVkIGFuZCBNZSAmIzgyMTI7IERvb3JzIG9wZW4gNiBwLm0uLCB3aXRoIHRoZSBEZWFyIEh1bnRlciBhbmQgTGVwcm91cywgJDI1IGluIGFkdmFuY2UsICQzMCBkYXkgb2Ygc2hvdy4gQ2xldmVsYW5kIEFnb3JhLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmFnb3JhY2xldmVsYW5kLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuYWdvcmFjbGV2ZWxhbmQuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5SaG9kZXMgU3RyZWV0IFJ1ZGUgQm95cyAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgJDUtJDEwLiBMaXZlIE11c2ljIE5vdyEsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0tlbm1vcmVMaXZlTXVzaWNOb3cuIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vS2VubW9yZUxpdmVNdXNpY05vdyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vS2VubW9yZUxpdmVNdXNpY05vdzwvYT4uPC9hPiA8L3A+CjxwPkZvbGtmYWNlcyAmIzgyMTI7IDc6MzAgcC5tLiBKaWxseSYjODIxNztzIE11c2ljIFJvb20sIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9qaWxseXNtdXNpY3Jvb20uY29tLyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly9qaWxseXNtdXNpY3Jvb20uY29tLzwvYT4uIDwvcD4KPHA+V2hvJiM4MjE3O3MgQmFkOiBNaWNoYWVsIEphY2tzb24gdHJpYnV0ZTogJiM4MjEyOyA4IHAubS4sICQxOSBnZW5lcmFsIGFkbWlzc2lvbiBvciAkMjUgcmVzZXJ2ZWQuIEFrcm9uIENpdmljIFRoZWF0cmUsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWtyb25jaXZpYy5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmFrcm9uY2l2aWMuY29tPC9hPi4gIDwvcD4KPHA+S2FybGEgQm9ub2ZmICYjODIxMjsgOCBwLm0uLCAkMjUtJDM1LiBUaGUgS2VudCBTdGFnZSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5rZW50c3RhZ2Uub3JnIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5rZW50c3RhZ2Uub3JnPC9hPi4gPC9wPgo8cD5Sb2JpbiBUcm93ZXIgJiM4MjEyOyA4IHAubS4sICQyNS0kNDkuNTAuIEhhcmQgUm9jayBSb2Nrc2lubyBOb3J0aGZpZWxkIFBhcmssIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGlja2V0bWFzdGVyLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cudGlja2V0bWFzdGVyLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+QnJpYW4gTWNLbmlnaHQgJiM4MjEyOyA4IHAubS4sICQ0MC4gSG91c2Ugb2YgQmx1ZXMsIENsZXZlbGFuZCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5ob3VzZW9mYmx1ZXMuY29tL2NsZXZlbGFuZC4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmhvdXNlb2ZibHVlcy5jb20vY2xldmVsYW5kIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmhvdXNlb2ZibHVlcy5jb20vY2xldmVsYW5kPC9hPi48L2E+IDwvcD4KPHA+Q2x1bXN5IFdvcmRzICYjODIxMjsgOSBwLm0uLCB3aXRoIFBJRywgSm9yZGFuIFNtYXJ0IGFuZCBDZWlsaW5nIEZhbiwgJDUuIE11c2ljYSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5jZWxlYnJpdHlldGMuY29tL211c2ljYS8uIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5jZWxlYnJpdHlldGMuY29tL211c2ljYS8iIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuY2VsZWJyaXR5ZXRjLmNvbS9tdXNpY2EvPC9hPi48L2E+IDwvcD4KPHA+VGhlIFRlbmFudHMgJiM4MjEyOyAxMCBwLm0uIEppbGx5JiM4MjE3O3MgTXVzaWMgUm9vbSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2ppbGx5c211c2ljcm9vbS5jb20vIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL2ppbGx5c211c2ljcm9vbS5jb20vPC9hPi4gPC9wPgo8cD5TYXR1cmRheTwvcD4KPHA+RmlyZSAmYW1wOyBJY2UgZmVhdHVyaW5nIEF1c3RpbiBKYW1lcyAmIzgyMTI7IERvb3JzIG9wZW4gNyBwLm0uLCAkMzUgZmlyc3QgNTAgcGVvcGxlLCAkNDAgbmV4dCAxMDUwIHBlb3BsZSwgJDQ1IGZvciByZW1haW5pbmcgdGlja2V0cy4gQ2xldmVsYW5kIEFnb3JhLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmFnb3JhY2xldmVsYW5kLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuYWdvcmFjbGV2ZWxhbmQuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5UaGUgTW9vbmxpZ2h0IFNlcmVuYWRlcnMgQmlnIEJhbmQgJiM4MjEyOyA3OjMwIHAubS4sICQxMC0kMTUuIExpb25zIExpbmNvbG4gVGhlYXRyZSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5saW9uc2xpbmNvbG50aGVhdHJlLm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cubGlvbnNsaW5jb2xudGhlYXRyZS5vcmc8L2E+LiA8L3A+CjxwPlRoZSBOdW1iZXJzIEJhbmQgJiM4MjEyOyA4IHAubS4gSmlsbHkmIzgyMTc7cyBNdXNpYyBSb29tLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vamlsbHlzbXVzaWNyb29tLmNvbS8iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vamlsbHlzbXVzaWNyb29tLmNvbS88L2E+LiA8L3A+CjxwPlRob21wc29uIFNxdWFyZSAmIzgyMTI7IDggcC5tLiwgJDMyLjUwLSQzOS41MC4gVGhlIEtlbnQgU3RhZ2UsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cua2VudHN0YWdlLm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cua2VudHN0YWdlLm9yZzwvYT4uIDwvcD4KPHA+QW5uIFdpbHNvbiBvZiBIZWFydCAmIzgyMTI7IDggcC5tLiwgJDQyLjUwLSQ2Mi41MC4gSGFyZCBSb2NrIFJvY2tzaW5vIE5vcnRoZmllbGQgUGFyaywgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50aWNrZXRtYXN0ZXIuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50aWNrZXRtYXN0ZXIuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5UaGUgSGl0bWVuIFVsdGltYXRlIFJvY2sgVHJpYnV0ZSAmIzgyMTI7IDggcC5tLiBXYWx0aGVyJiM4MjE3O3MgVHdpbiBUYXZlcm4sIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cud2FsdGhlcnN0d2ludGF2ZXJuLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cud2FsdGhlcnN0d2ludGF2ZXJuLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+VGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gU3RlZWwgRHJ1bSBCYW5kICYjODIxMjsgOCBwLm0uLCB3aXRoIExpYW0gVGVhZ3VlLCBwaWFubywgYW5kIHRoZSBNaWFtaSBVbml2ZXJzaXR5IFN0ZWVsIERydW0gQmFuZCwgJDIyLCAkMjAgc2VuaW9ycyBhbmQgVUEgRmFjdWx0eS9TdGFmZiwgJDExIHN0dWRlbnRzLiBFLkouIFRob21hcyBIYWxsLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnVhZXZlbnRzLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cudWFldmVudHMuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5TdW5kYXk8L3A+CjxwPkplbiBNYXVyZXIgJiM4MjEyOyAyIHAubS4sIGZyZWUuIFdhZHN3b3J0aCBQdWJsaWMgTGlicmFyeSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy53YWRzd29ydGhsaWJyYXJ5LmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cud2Fkc3dvcnRobGlicmFyeS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPlRoZSBNb3VudGFpbiBSb3NlIHByZXNlbnRzIFR5IGFuZCBMYXVyZW4gJiM4MjEyOyA2OjMwIHAubS4sICQ3LiBSb3kgU21pdGggU2hlbHRlciBIb3VzZSBvZiBGcmVkIEZ1bGxlciBQYXJrLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm1vdW50YWlucm9zZWNvbmNlcnRzLm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cubW91bnRhaW5yb3NlY29uY2VydHMub3JnPC9hPi4gPC9wPgo8cD5CcmlhbiBDdWxiZXJ0c29uICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCAkMzEuNTAtJDUxLjUwLiBBa3JvbiBDaXZpYyBUaGVhdHJlLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmFrcm9uY2l2aWMuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5ha3JvbmNpdmljLmNvbTwvYT4uPC9wPgo8cD5UdWVzZGF5PC9wPgo8cD5QaGlsbGlwIFBoaWxsaXBzICYjODIxMjsgOCBwLm0uLCB3aXRoIHRoZSBCYWxscm9vbSBUaGlldmVzLCAkMjkuNTAtJDk5LiBCZWFjaGxhbmQgQmFsbHJvb20gYW5kIFRhdmVybiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5iZWFjaGxhbmRiYWxscm9vbS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+V2VkbmVzZGF5PC9wPgo8cD5CcmlhbiBLZWl0aCBXYWxsZW4gJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIGZyZWUuIFNhcmFoJiM4MjE3O3MgVmluZXlhcmQsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuc2FyYWhzdmluZXlhcmR3aW5lcnkuY29tL3NvbG8tYXQtc2FyYWhzLXZpbmV5YXJkLy4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnNhcmFoc3ZpbmV5YXJkd2luZXJ5LmNvbS9zb2xvLWF0LXNhcmFocy12aW5leWFyZC8iIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuc2FyYWhzdmluZXlhcmR3aW5lcnkuY29tL3NvbG8tYXQtc2FyYWhzLXZpbmV5YXJkLzwvYT4uPC9hPiA8L3A+CjxwPkRhdWdodHJ5ICYjODIxMjsgNzozMCBwLm0uLCAkNDctJDk5LiBIYXJkIFJvY2sgUm9ja3Npbm8sIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGlja2V0bWFzdGVyLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cudGlja2V0bWFzdGVyLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+TmVhbCBNb3JzZSAmIzgyMTI7IDggcC5tLiwgJDI1LiBCZWFjaGxhbmQgQmFsbHJvb20gYW5kIFRhdmVybiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5iZWFjaGxhbmRiYWxscm9vbS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbTwvYT4uIDwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Savannah James makes prom possible for girls at Akrons East and Buchtel high schools
Boston Heights: Authorities bust trio in what may be largest meth bust ever in Ohio
Akron Dish: Opening dates for City Barbeque, Picks at PLX; tastes of Portland; West African, German dinners
Wheelchair-bound Akron man dies in house fire
Akron police make four arrests after following signal of stolen mobile phone from Goodyear Heights store robbery
Chelsea Schobert takes witness stand at trial of former boyfriend, Shawn Ford Jr., charged with killing her parents
Akron-area Afghanistan War veteran dies at 30
18-year-old man shot dead in Akron
Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
Local theaters within 15 miles in Akron.