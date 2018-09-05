Popular: Red Rose Panic, Trace Adkins, Alison Krauss, Ani DeFranco

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5USFVSU0RBWTwvcD4KPHA+Q29saW4gSm9obiAmIzgyMTI7IDU6MzAgcC5tLiwgZnJlZS4gR2VydmFzaSBWaW5leWFyZCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5nZXJ2YXNpdmluZXlhcmQuY29tL0V2ZW50cy9FdmVudC1DYWxlbmRhci4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmdlcnZhc2l2aW5leWFyZC5jb20vRXZlbnRzL0V2ZW50LUNhbGVuZGFyIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmdlcnZhc2l2aW5leWFyZC5jb20vRXZlbnRzL0V2ZW50LUNhbGVuZGFyPC9hPi48L2E+IDwvcD4KPHA+UGFya3dheSBEcml2ZSAmIzgyMTI7IERvb3JzIG9wZW4gNiBwLm0uLCB3aXRoIEF1Z3VzdCBCdXJucyBSZWQsIHRoZSBEZXZpbCBXZWFycyBQcmFkYSBhbmQgUG9sYXJpcywgJDI3LjUwIGluIGFkdmFuY2UsICQzMiBkYXkgb2Ygc2hvdy4gQ2xldmVsYW5kIEFnb3JhLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmFnb3JhY2xldmVsYW5kLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuYWdvcmFjbGV2ZWxhbmQuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5MSUdIVE5JR0hUUyB3aXRoIEJlbiBHYWdlICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCAkMTggYWR1bHRzLCAkOSBhZ2VzIDYtMTcuIFN0YW4gSHl3ZXQgSGFsbCAmYW1wOyBHYXJkZW5zLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnN0YW5oeXdldC5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnN0YW5oeXdldC5vcmc8L2E+LiA8L3A+CjxwPlJlZCBSb3NlIFBhbmljICYjODIxMjsgRG9vcnMgb3BlbiA3OjMwIHAubS4sIHdpdGggV3JlY2tpbmcgQ3JldyBSZWQgUGFuZGEgQmVhcnMgYW5kIE1FTExPVy1YWkFDS1QsICQ4IGluIGFkdmFuY2UsICQxMCBkYXkgb2Ygc2hvdy4gR3JvZyBTaG9wLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vZ3JvZ3Nob3AuZ3MiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vZ3JvZ3Nob3AuZ3M8L2E+LiA8L3A+CjxwPlp2YWRhICYjODIxMjsgOCBwLm0uLCB3aXRoIFRvd24gTWVldGluZyBhbmQgVGhpZXZlcyBvZiBKb3ksICQxMC4gTXVzaWNhLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmNlbGVicml0eWV0Yy5jb20vbXVzaWNhLy4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmNlbGVicml0eWV0Yy5jb20vbXVzaWNhLyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5jZWxlYnJpdHlldGMuY29tL211c2ljYS88L2E+LjwvYT4gPC9wPgo8cD5UaGUgTWFncGllIFNhbHV0ZSAmIzgyMTI7IDggcC5tLiwgJDMwLSQzMy4gVGhlIEtlbnQgU3RhZ2UsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGhla2VudHN0YWdlLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cudGhla2VudHN0YWdlLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+QmlyZHMgb2YgQ2hpY2FnbyAmIzgyMTI7IDggcC5tLiBNdXNpYyBCb3ggU3VwcGVyIENsdWIgYW5kIENvbmNlcnQgSGFsbCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5tdXNpY2JveGNsZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm11c2ljYm94Y2xlLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+S29lIFdldHplbCAmIzgyMTI7IDggcC5tLiwgd2l0aCBDaHJpcyBDb2xzdG9uLCAkMTMtJDE1LiBCZWFjaGxhbmQgQmFsbHJvb20gYW5kIFRhdmVybiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5iZWFjaGxhbmRiYWxscm9vbS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+S2l0Y2hlbiBEd2VsbGVycyAmIzgyMTI7IDkgcC5tLiwgJDEwLSQxMi4gQmVhY2hsYW5kIEJhbGxyb29tIGFuZCBUYXZlcm4sIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYmVhY2hsYW5kYmFsbHJvb20uY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5iZWFjaGxhbmRiYWxscm9vbS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPkZyaWRheTwvcD4KPHA+VXB0b3duIFN1bW1lciBTZXJpZXM6IFNoYXduICZhbXA7IFNoZWxieSAmIzgyMTI7IDExIGEubS4sIGZyZWUuIENhc2UgV2VzdGVybiBSZXNlcnZlIFVuaXZlcnNpdHksIFRvYnkmIzgyMTc7cyBQbGF6YSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy51bml2ZXJzaXR5Y2lyY2xlLm9yZy91cHRvd24tc3VtbWVyLWV2ZW50cy4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnVuaXZlcnNpdHljaXJjbGUub3JnL3VwdG93bi1zdW1tZXItZXZlbnRzIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnVuaXZlcnNpdHljaXJjbGUub3JnL3VwdG93bi1zdW1tZXItZXZlbnRzPC9hPi48L2E+ICA8L3A+CjxwPldPTkUgUm9jayB0aGUgTG9jayB3aXRoIFpPU08gJiM4MjEyOyBHYXRlcyBvcGVuIDYgcC5tLiwgd2l0aCBPdXRzaWRlIFZvaWNlcywgJDUuIExvY2sgMywgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5sb2NrM2xpdmUuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5sb2NrM2xpdmUuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5TdGFuIE1pbGxlciAmIzgyMTI7IDYgcC5tLiwgZnJlZS4gR2VydmFzaSBWaW5leWFyZCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5nZXJ2YXNpdmluZXlhcmQuY29tL0V2ZW50cy9FdmVudC1DYWxlbmRhci4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmdlcnZhc2l2aW5leWFyZC5jb20vRXZlbnRzL0V2ZW50LUNhbGVuZGFyIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmdlcnZhc2l2aW5leWFyZC5jb20vRXZlbnRzL0V2ZW50LUNhbGVuZGFyPC9hPi48L2E+IDwvcD4KPHA+TElHSFROSUdIVFMgd2l0aCBIdW1hbiBOYXR1cmUgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sICQxOCBhZHVsdHMsICQ5IGFnZXMgNi0xNy4gU3RhbiBIeXdldCBIYWxsICZhbXA7IEdhcmRlbnMsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuc3Rhbmh5d2V0Lm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuc3Rhbmh5d2V0Lm9yZzwvYT4uIDwvcD4KPHA+VGhlIENsdWIgYXQgdGhlIENpdmljIHByZXNlbnRzIEVsaW90IExld2lzICYjODIxMjsgOCBwLm0uLCAkMjAuIEFrcm9uIENpdmljIFRoZWF0cmUsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWtyb25jaXZpYy5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmFrcm9uY2l2aWMuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5UaGUgVGlsbGVycyAmIzgyMTI7IDggcC5tLiwgJDEyLiBUaGUgUmlhbHRvIFRoZWF0cmUsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGhlcmlhbHRvdGhlYXRyZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnRoZXJpYWx0b3RoZWF0cmUuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5WYW4gTW9ycmlzb24gVHJpYnV0ZSBieSBOaXRlYnJpZGdlIHdpdGggQ29saW4gRHVzc2F1bHQgJiM4MjEyOyA4IHAubS4gTXVzaWMgQm94IFN1cHBlciBDbHViIGFuZCBDb25jZXJ0IEhhbGwsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cubXVzaWNib3hjbGUuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5tdXNpY2JveGNsZS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPlNhdHVyZGF5PC9wPgo8cD5NYXJjIExlZSBTaGFubm9uICYjODIxMjsgNiBwLm0uLCBmcmVlLiBHZXJ2YXNpIFZpbmV5YXJkLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmdlcnZhc2l2aW5leWFyZC5jb20vRXZlbnRzL0V2ZW50LUNhbGVuZGFyLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZ2VydmFzaXZpbmV5YXJkLmNvbS9FdmVudHMvRXZlbnQtQ2FsZW5kYXIiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuZ2VydmFzaXZpbmV5YXJkLmNvbS9FdmVudHMvRXZlbnQtQ2FsZW5kYXI8L2E+LjwvYT4gPC9wPgo8cD5UaGUgQ3JvcGR1c3RlcnMgJiM4MjEyOyA2IHAubS4gTXVzaWMgQm94IFN1cHBlciBDbHViIGFuZCBDb25jZXJ0IEhhbGwsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cubXVzaWNib3hjbGUuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5tdXNpY2JveGNsZS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPk5vdGhpbmcgJiM4MjEyOyBEb29ycyBvcGVuIDcgcC5tLiwgd2l0aCBDdWx0dXJlIEFidXNlIGFuZCBTbXV0LCAkMTYtJDE4LiBHcm9nIFNob3AsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ncm9nc2hvcC5ncyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly9ncm9nc2hvcC5nczwvYT4uIDwvcD4KPHA+Rm9sa25ldCBwcmVzZW50cyBNYXR0IFdhdHJvYmEgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sICQxMiBmb3IgbWVtYmVycywgJDE1IGZvciBub25tZW1iZXJzLiBDaHVyY2ggb2YgdGhlIEdvb2QgU2hlcGhlcmQsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZm9sa25ldC5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmZvbGtuZXQub3JnPC9hPi4gPC9wPgo8cD5NdWRob3VzZSBHYW5nICYjODIxMjsgOCBwLm0uLCB3aXRoIFRoZSBTdGlycyBhbmQgTWlrZSBHb29kLCAkMTAuIFRoZSBSaWFsdG8gVGhlYXRyZSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50aGVyaWFsdG90aGVhdHJlLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cudGhlcmlhbHRvdGhlYXRyZS5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPlllcyBmZWF0dXJpbmcgQW5kZXJzb24sIFJhYmluLCBXYWtlbWFuICYjODIxMjsgOCBwLm0uLCAkNzUtJDEyOS41MC4gSGFyZCBSb2NrIFJvY2tzaW5vIE5vcnRoZmllbGQgUGFyaywgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50aWNrZXRtYXN0ZXIuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50aWNrZXRtYXN0ZXIuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5GYWNlIDIgRmFjZSwgdGhlIHRyaWJ1dGUgdG8gRWx0b24gSm9obiBhbmQgQmlsbHkgSm9lbCAmIzgyMTI7IDg6MzAgcC5tLiwgJDI1LiBBa3JvbiBDaXZpYyBUaGVhdHJlLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmFrcm9uY2l2aWMuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5ha3JvbmNpdmljLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+VHJvcGljYWwgQ2xldmVsYW5kICYjODIxMjsgMTEgcC5tLiBNdXNpYyBCb3ggU3VwcGVyIENsdWIgYW5kIENvbmNlcnQgSGFsbCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5tdXNpY2JveGNsZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm11c2ljYm94Y2xlLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+U3VuZGF5PC9wPgo8cD5CZWF0bGVzIEJydW5jaCB3aXRoIHRoZSBTdW5yaXNlIEpvbmVzICYjODIxMjsgMTEgYS5tLiBNdXNpYyBCb3ggU3VwcGVyIENsdWIgYW5kIENvbmNlcnQgSGFsbCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5tdXNpY2JveGNsZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm11c2ljYm94Y2xlLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+SHViYiYjODIxNztzIEdyb292ZSAmIzgyMTI7IDQgcC5tLiwgZnJlZS4gTGFrZSBWaWV3IENlbWV0ZXJ5LCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lmxha2V2aWV3Y2VtZXRlcnkuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5sYWtldmlld2NlbWV0ZXJ5LmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+QnJhZCBGdWxsZXIgJiM4MjEyOyA1IHAubS4sIGZyZWUuIEdlcnZhc2kgVmluZXlhcmQsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZ2VydmFzaXZpbmV5YXJkLmNvbS9FdmVudHMvRXZlbnQtQ2FsZW5kYXIuIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5nZXJ2YXNpdmluZXlhcmQuY29tL0V2ZW50cy9FdmVudC1DYWxlbmRhciIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5nZXJ2YXNpdmluZXlhcmQuY29tL0V2ZW50cy9FdmVudC1DYWxlbmRhcjwvYT4uPC9hPiA8L3A+CjxwPkxJR0hUTklHSFRTIHdpdGggSm9obiBNYXJrb3ZpYyAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgJDE4IGFkdWx0cywgJDkgYWdlcyA2LTE3LiBTdGFuIEh5d2V0IEhhbGwgJmFtcDsgR2FyZGVucywgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5zdGFuaHl3ZXQub3JnIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5zdGFuaHl3ZXQub3JnPC9hPi4gPC9wPgo8cD5NYXNvbiBKZW5uaW5ncyAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiBNdXNpYyBCb3ggU3VwcGVyIENsdWIgYW5kIENvbmNlcnQgSGFsbCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5tdXNpY2JveGNsZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm11c2ljYm94Y2xlLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+VGhlIFJhc2NhbHMgZmVhdHVyaW5nIEZlbGl4IENhdmFsaWVyZSAmYW1wOyBHZW5lIENvcm5pc2ggJiM4MjEyOyA3OjMwIHAubS4sIHdpdGggUm9ubmllIFNwZWN0b3IgJmFtcDsgVGhlIFJvbm5ldHRlcywgJDQ4LjUwLSQ5My41MC4gSGFyZCBSb2NrIFJvY2tzaW5vIE5vcnRoZmllbGQgUGFyaywgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50aWNrZXRtYXN0ZXIuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50aWNrZXRtYXN0ZXIuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5GYW50YXN0aWMgTmVncml0byAmIzgyMTI7IERvb3JzIG9wZW4gNzozMCBwLm0uLCB3aXRoIFBlYWNoY3VybHMgYW5kIFRpbWUgQ2F0LCAkMTIgaW4gYWR2YW5jZSwgJDE0IGRheSBvZiBzaG93LiBHcm9nIFNob3AsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ncm9nc2hvcC5ncyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly9ncm9nc2hvcC5nczwvYT4uIDwvcD4KPHA+Q29jbyBNb250b3lhICYjODIxMjsgNzozMCBwLm0uLCB3aXRoIHRoZSBBbGFuIEdyZWVuZSBCYW5kLCAkMTgtJDIwLiBCZWFjaGxhbmQgQmFsbHJvb20gYW5kIFRhdmVybiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5iZWFjaGxhbmRiYWxscm9vbS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+Sm9uYXRoYW4gTWNSZXlub2xkcyAmIzgyMTI7IDggcC5tLiwgJDE1LiBIb3VzZSBvZiBCbHVlcyBDbGV2ZWxhbmQsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGlja2V0bWFzdGVyLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cudGlja2V0bWFzdGVyLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+V2F5bmUgSGFuY29jayAmIzgyMTI7IDg6MzAgcC5tLiwgJDE1LiBCZWFjaGxhbmQgQmFsbHJvb20gYW5kIFRhdmVybiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5iZWFjaGxhbmRiYWxscm9vbS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+TW9uZGF5PC9wPgo8cD5UcmFjZSBBZGtpbnMgJiM4MjEyOyBXYXluZSBDb3VudHkgRmFpciwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3dheW5lY291bnR5ZmFpcm9oaW8uY29tLyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93YXluZWNvdW50eWZhaXJvaGlvLmNvbS88L2E+LjwvcD4KPHA+QW4gRXZlbmluZyB3aXRoIHRoZSBTdGFubGV5IENsYXJrZSBCYW5kICYjODIxMjsgOCBwLm0uLCAkNDAtJDY1LiBCZWFjaGxhbmQgQmFsbHJvb20gYW5kIFRhdmVybiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5iZWFjaGxhbmRiYWxscm9vbS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+VHVlc2RheTwvcD4KPHA+U3ViaHVtYW5zICYjODIxMjsgRG9vcnMgb3BlbiA3OjMwIHAubS4sIHdpdGggV2FyIE9uIFdvbWVuLCAkMTYgaW4gYWR2YW5jZSwgJDE4IGRheSBvZiBzaG93LiBHcm9nIFNob3AsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ncm9nc2hvcC5ncyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly9ncm9nc2hvcC5nczwvYT4uIDwvcD4KPHA+TG9jYWwgSCBQYWNrIFVwIHRoZSBDYXRzIFRvdXIgJiM4MjEyOyBEb29ycyBvcGVuIDc6MzAgcC5tLiwgJDE1IGluIGFkdmFuY2UsICQxOCBkYXkgb2Ygc2hvdy4gR3JvZyBTaG9wLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vZ3JvZ3Nob3AuZ3MiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vZ3JvZ3Nob3AuZ3M8L2E+LiA8L3A+CjxwPkFsaXNvbiBLcmF1c3MgJiM4MjEyOyA4IHAubS4sICQ2NS0kOTUuIEFrcm9uIENpdmljIFRoZWF0cmUsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWtyb25jaXZpYy5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmFrcm9uY2l2aWMuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5BbmkgRGVGcmFuY28gJiM4MjEyOyA4IHAubS4sIHdpdGggUGV0ZXIgTXVsdmV5LCAkNDUtJDY1LiBUaGUgS2VudCBTdGFnZSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50aGVrZW50c3RhZ2UuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50aGVrZW50c3RhZ2UuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5XZWRuZXNkYXk8L3A+CjxwPkNvbGluIEpvaG4gJiM4MjEyOyA1OjMwIHAubS4sIGZyZWUuIEdlcnZhc2kgVmluZXlhcmQsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZ2VydmFzaXZpbmV5YXJkLmNvbS9FdmVudHMvRXZlbnQtQ2FsZW5kYXIuIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5nZXJ2YXNpdmluZXlhcmQuY29tL0V2ZW50cy9FdmVudC1DYWxlbmRhciIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5nZXJ2YXNpdmluZXlhcmQuY29tL0V2ZW50cy9FdmVudC1DYWxlbmRhcjwvYT4uPC9hPiA8L3A+CjxwPlRoZSBBcXVhYmF0cyAmIzgyMTI7IDYgcC5tLiwgJDIzLiBIb3VzZSBvZiBCbHVlcyBDbGV2ZWxhbmQsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGlja2V0bWFzdGVyLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cudGlja2V0bWFzdGVyLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+TWFzdG9kb24gJiM4MjEyOyBEb29ycyBvcGVuIDY6MzAgcC5tLiwgd2l0aCBEaW5vc2F1ciBKci4gYW5kIE5ldGhlcmxhbmRzLCAkMzUgaW4gYWR2YW5jZSwgJDQwIGRheSBvZiBzaG93LiBDbGV2ZWxhbmQgQWdvcmEsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWdvcmFjbGV2ZWxhbmQuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5hZ29yYWNsZXZlbGFuZC5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPk1pY2hhZWwgTWNEb25hbGQgJiM4MjEyOyA3OjMwIHAubS4sICQ0NS0kNzkuNTAuIEhhcmQgUm9jayBSb2Nrc2lubyBOb3J0aGZpZWxkIFBhcmssIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGlja2V0bWFzdGVyLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cudGlja2V0bWFzdGVyLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+THVjeSBXYWlud3JpZ2h0IFJvY2hlICYjODIxMjsgOCBwLm0uLCAkMTUgaW4gYWR2YW5jZSwgJDIwIGF0IHRoZSBkb29yLiBUaGUgUmlhbHRvIFRoZWF0cmUsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGhlcmlhbHRvdGhlYXRyZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnRoZXJpYWx0b3RoZWF0cmUuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5Db3J5IEhlbnJ5ICZhbXA7IHRoZSBGdW5rIEFwb3N0bGVzICYjODIxMjsgOCBwLm0uLCAkMjUtJDc5LiBCZWFjaGxhbmQgQmFsbHJvb20gYW5kIFRhdmVybiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5iZWFjaGxhbmRiYWxscm9vbS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+U2xpbSBDZXNzbmEmIzgyMTc7cyBBdXRvIENsdWIgJiM4MjEyOyA4OjMwIHAubS4sIHdpdGggRGFyayBXYXRlciBSZWJlbGxpb24sICQxMC0kMTIuIEJlYWNobGFuZCBCYWxscm9vbSBhbmQgVGF2ZXJuLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmJlYWNobGFuZGJhbGxyb29tLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuYmVhY2hsYW5kYmFsbHJvb20uY29tPC9hPi4gPC9wPgo=