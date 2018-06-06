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Movie review: ‘Hotel Artemis’ is a snappy, clever action flick
Published: June 6, 2018 - 11:14 AM
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By George M. Thomas

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