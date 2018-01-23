Ohio.com / Entertainment / Movies / Del Toro’s ’Shape of Water’ lands a leading 13 Oscar nominations
Published: January 23, 2018 - 8:54 AM | Updated: January 23, 2018 - 12:03 PM
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Jake Coyle
Associated Press
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