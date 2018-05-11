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A look at women directors at the summer box office the year after Patty Jenkins’ ‘Wonder Woman’
Published: May 11, 2018 - 3:55 PM
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By Tre’vell Anderson
Los Angeles Times
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