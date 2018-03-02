Ohio.com / Entertainment / Movies / Academy Awards 2018: Jimmy Kimmel hosts the 90th Oscars. A night for groundbreaking firsts?
Published: March 2, 2018 - 2:18 PM | Updated: March 2, 2018 - 3:16 PM
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Jackson boy, 13, who shot himself had eight-point plan to shoot others at school; his death is ruled suicide
Two sisters, ages 2 and 3, overdose at same Akron home two days apart — one survives, the other doesn’t
From China to Akron: 9 people accused of bringing large amounts of fentanyl, carfentanil into U.S., selling drugs in Akron, Lorain
Canton suspends longtime police officer
Jackson Township police investigate shooting deaths of two Northwest High School students
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Cavaliers investigating racial taunt of Spurs guard Patty Mills
Akron Dish: New restaurant will replace The Office in Cuyahoga Falls; Raising Canes arrives in Jackson; St. Patricks events