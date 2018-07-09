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Actor Tab Hunter, star of ‘Damn Yankees!’ movie, dies age 86
Published: July 9, 2018 - 11:46 AM | Updated: July 9, 2018 - 12:36 PM
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By Shawn Marsh

Associated Press

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