Ohio.com / Entertainment / Movies / Anticipation runs high for trailblazing ‘Black Panther’ film
Published: February 9, 2018 - 11:09 AM | Updated: February 9, 2018 - 12:34 PM
-
Image 1 of 4
-
Image 2 of 4
-
Image 3 of 4
-
Image 4 of 4
Image 1 of 4
View Gallery
By George M. Thomas
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1ib3gtd3JhcHBlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1ib3gtaGVhZGVyIj48aDI+RGV0YWlscy4uLjwvaDI+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1pdGVtcyI+PGh0bWw+PGhlYWQ+PG1ldGEgaHR0cC1lcXVpdj0iQ29udGVudC1UeXBlIiBjb250ZW50PSJ0ZXh0L2h0bWwiIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiAvPjwvaGVhZD48Ym9keT48IS0tUFNUWUxFPVBEVExfSGVkLS0+PHA+TW9yZSDigJhCbGFjayBQYW50aGVy4oCZIC4uLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBEVExfQm9keVR4dC0tPjxwPjxlbT5CbGFjayBQYW50aGVyPC9lbT4gb3BlbnMgaW4gbG9jYWwgdGhlYXRlcnMgb24gRnJpZGF5LiBDb21lIGJhY2sgdG8gdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsL09oaW8uY29tIG9uIFRodXJzZGF5IHRvIHJlYWQgb3VyIHJldmlldyBhbmQgc2VlIHdoYXQgZmFucyB0aG91Z2h0LjwvcD48L2JvZHk+PC9odG1sPjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Bc2sgYW55IGZhbiBvZiB0aGUgY29taWMgYm9vayBjaGFyYWN0ZXIgQmxhY2sgUGFudGhlciwgd2hvIG1hZGUgaGlzIGNpbmVtYXRpYyBkZWJ1dCBpbiA8ZW0+Q2FwdGFpbiBBbWVyaWNhOiBDaXZpbCBXYXIsPC9lbT4gaG93IHRoZXkgZmVlbCBhYm91dCB0aGUgRmViLiAxNiByZWxlYXNlIG9mIGEgZmlsbSBkZXZvdGVkIHNvbGVseSB0byB0aGF0IGNoYXJhY3RlciwgYW5kIGZhbWlsaWFyIHdvcmRzIGxpa2VseSB0dW1ibGUgZm9yd2FyZC48L3A+CjxwPuKAnEZpbmFsbHks4oCdIHNhaWQgMzQteWVhci1vbGQgVG9ueSBNaWxsZXIsIGFuIGFydGlzdCBhbmQgZW1wbG95ZWUgb2YgdGhlIEZhaXJsYXduIENvdW50cnkgQ2x1YiwgZHVyaW5nIGEgcmVjZW50IGRpc2N1c3Npb24gd2l0aCBhIGdyb3VwIG9mIGZyaWVuZHMgYXQgUnViYmVyIENpdHkgQ29taWNzIGluIGRvd250b3duIEFrcm9uLiDigJxIZSBmaW5hbGx5IGdvdCBhIG1vdmllLiBPdXIgcmVnYXJkIG1heSBiZSBkaWZmZXJlbnQgZnJvbSBvdGhlciBwZW9wbGUuIEhl4oCZcyBhbHdheXMgYmVlbiBhcm91bmQg4oCUIGxpa2UgQ2FwdGFpbiBBbWVyaWNhIOKAlCBidXQgaGUgbmV2ZXIgaGFkIGFueSByZWNvZ25pdGlvbi4gSSBmZWVsIGxpa2UgaGUgc2hvdWxkIGhhdmUgaGFkIHNvbWUgcmVjb2duaXRpb24uIE5vdyBoZeKAmXMgYmVpbmcgYnJvdWdodCB0byB0aGUgZm9yZWZyb250OyBwZW9wbGUgZ2V0IHRvIHVuZGVyc3RhbmQgd2hvIGhlIGlzLuKAnTwvcD4KPHA+SGUgaXMgS2luZyBU4oCZQ2hhbGxhLCBwb3J0cmF5ZWQgYnkgQ2hhZHdpY2sgQm9zZW1hbiwgdGhlIG1vbmFyY2ggb2YgdGhlIG15dGhpY2FsIGFuZCB0ZWNobm9sb2dpY2FsbHkgYWR2YW5jZWQgY291bnRyeSBvZiBXYWthbmRhLiBXaGF0IGhlIHJlcHJlc2VudHMgaXMgc29tZXRoaW5nIGV2ZW4gYmlnZ2VyLCBmb3IgcGVvcGxlIG9mIEFmcmljYW4gZGVzY2VudCBpbiBwYXJ0aWN1bGFyLjwvcD4KPHA+VGhlIGJ1enogb24gc29jaWFsIG1lZGlhIGluIHJlY2VudCB3ZWVrcyBoYXMgcmVhY2hlZCBkZWFmZW5pbmcgbGV2ZWxzIGFzIDxlbT5CbGFjayBQYW50aGVy4oCZczwvZW0+IHJlbGVhc2UgZGF0ZSBkcmF3cyBuZWFyLiBBZHZhbmNlIHRpY2tldCBzYWxlcyBhcmUgbWF0Y2hpbmcgdGhhdCBjaGF0dGVyLiBJbiBBZnJpY2FuLUFtZXJpY2FuIGNvbW11bml0aWVzIGFjcm9zcyB0aGUgY291bnRyeSwgI0JsYWNrUGFudGhlckNoYWxsZW5nZSBmdW5kcmFpc2VycyBzcHJvdXRlZCB1cCBvbiBzaXRlcyBzdWNoIGFzIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9Hb0Z1bmRNZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5Hb0Z1bmRNZS5jb208L2E+IHRvIHJhaXNlIG1vbmV5IHRvIHNlbmQgY2hpbGRyZW4gdG8gdGhlYXRlcnMuIFRoZSBleGNpdGVtZW50IGlzIHVubWlzdGFrYWJsZSBhbmQgdW5kZW5pYWJsZS48L3A+CjxwPlF1ZW50b24gT3dlbnMsIDM1LCBhIHJlZ2lzdGVyZWQgbnVyc2UgZnJvbSBBa3Jvbiwgc2F0IHdpdGggaGlzIHNvbiwgRWxpamFoLCBhcyB0aGUgZ3V5cyBhcm91bmQgaGltIHRhbGtlZCBhYm91dCB0aGUgc2lnbmlmaWNhbmNlIG9mIDxlbT5CbGFjayBQYW50aGVyPC9lbT4gYXQgUnViYmVyIENpdHkuIE93ZW5zLCB3aG8gaXMgYmlyYWNpYWwsIGdyZXcgdXAgaW4gYSBwcmVkb21pbmFudGx5IEFmcmljYW4tQW1lcmljYW4gbmVpZ2hib3Job29kIGFuZCBpcyB0aHJpbGxlZCB0aGF0IGhpcyBzb24gd2lsbCBiZSBhYmxlIHRvIHNlZSBhIGZpbG0gZGlyZWN0ZWQgYnkgYSBibGFjayBmaWxtbWFrZXIgKFJ5YW4gQ29vZ2xlciwgPGVtPkNyZWVkPC9lbT4pLCBzdGFycmluZyBhIHByaW1hcmlseSBjYXN0IG9mIGNvbG9yIHRoYXQgZG9lc27igJl0IGludm9sdmUgc29tZSBvZiB0aGUgZmFtaWxpYXIgdHJvcGVzIGFzc29jaWF0ZWQgd2l0aCBibGFjayBjdWx0dXJlIGFuZCBoaXN0b3J54oCZcyBwcmVzZW50YXRpb24gaW4gZmlsbS48L3A+CjxwPuKAnEhl4oCZcyBhY3R1YWxseSBhYmxlIHRvIHNlZSBzb21ldGhpbmcgcG9ydHJheWVkIGluIGEgcG9zaXRpdmUgbWFubmVyLCBzbyBJIHRoaW5rIGl04oCZcyByZWFsbHkgYmlnLOKAnSBoZSBzYWlkLiDigJxUaGlzIGlzIG9wZW5pbmcgZG9vcnMgdXAgZG93biB0aGUgcm9hZCBmb3IgaGltLiBIZSBoYXMgdGhlIHBvdGVudGlhbCB0byBkbyBzb21ldGhpbmcgbGlrZSB0aGlzIG9uZSBkYXkgaWYgaGUgY2hvc2Uu4oCdPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkJyZWFraW5nIHN0ZXJlb3R5cGVzPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5ZZXMsIFTigJlDaGFsbGEgaXMgQWZyaWNhbiByb3lhbHR5LCBidXQgdGhlIGNoYXJhY3RlciByZXByZXNlbnRzIGEgbWlsZXN0b25lIGluIHRoZSBjb21pYyBib29rIGdlbnJlIGJlY2F1c2UgaXQgYWRkcmVzc2VzIHRoZSBzdGVyZW90eXBlcy4gSGXigJlzIGFuIGVkdWNhdGVkIG1hbiB3aG8gaGFwcGVucyB0byBiZSBhIHNjaWVudGlzdCBhbmQgb25lIG9mIHRoZSByaWNoZXN0LCBtb3N0IHBvd2VyZnVsIHBlb3BsZSBvbiB0aGUgcGxhbmV0LjwvcD4KPHA+SXTigJlzIG5vdCBleGFjdGx5IGEgcG9ydHJheWFsIEFmcmljYW4tQW1lcmljYW4gYXVkaWVuY2VzIGFyZSBhY2N1c3RvbWVkIHRvIHNlZWluZyBvbiBzY3JlZW4uPC9wPgo8cD5TdGFjeSBNb3JnYW4sIGFuIGFzc29jaWF0ZSBwcm9mZXNzb3Igd2hvIGxlY3R1cmVzIG9uIGFuZCByZXNlYXJjaGVzIHBvcHVsYXIgY3VsdHVyZSBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBbGFiYW1hLCBzYWlkIGluIHRlcm1zIG9mIGRpdmVyc2l0eSBpbiBjYXN0aW5nIGFuZCBzdG9yeXRlbGxpbmcsIEhvbGx5d29vZCBzdGlsbCBsYWdzLCBkaXNhcHBvaW50aW5nbHkuIFRoZXJlZm9yZSwgaGXigJlzIG5vdCBzdXJwcmlzZWQgYnkgdGhlIGVudGh1c2lhc20gdGhlIGZpbG0gaXMgZ2VuZXJhdGluZyBhbW9uZyBibGFja3MuPC9wPgo8cD7igJxUbyBoYXZlIGEgZmlsbSB3aGVyZSBibGFjayBjaGFyYWN0ZXJzIGZlYXR1cmUgbm90IG9ubHkgaW4gb25lIHRva2VuIHJvbGUs4oCdIGhlIHNhaWQsIOKAnGJ1dCBhY3Jvc3MgdGhlIGNhc3QgW3doaWNoIGluY2x1ZGVzIE9zY2FyIHdpbm5lciBGb3Jlc3QgV2hpdGFrZXIgYW5kIE9zY2FyIG5vbWluZWUgQW5nZWxhIEJhc3NldHRdIGNyZWF0ZXMgcm9vbSBmb3IgYSB3aWRlIGFycmF5IG9mIGJsYWNrIGlkZW50aXRpZXMgYW5kIHBlcnNvbmFsaXRpZXMgb24gdGhlIGJpZyBzY3JlZW4gaW4gYSB3YXkgdGhhdCBzaW1wbHkgaGFzbuKAmXQgYmVlbiBvZmZlcmVkIGluIHRoZSBzdXBlcmhlcm8gZ2VucmUgYmVmb3JlLuKAnTwvcD4KPHA+SW4gdGhhdCByZXNwZWN0LCBpdCBjb3VsZCBzZXJ2ZSBhcyBhIHN0YXJ0aW5nIHBvaW50LiBPd2VucyBpcyB0YWtpbmcgaGlzIHNvbiB0byBzZWUgdGhlIGZpbG0gYmVjYXVzZSBvZiB0aGUgb3ZlcnRseSBwb3NpdGl2ZSBtZXNzYWdlIGFuZCBpbWFnZSBpdCBwcmVzZW50cyBvZiB0aGUgcGVvcGxlIGFuZCBhbHNvIHRoZSBjb250aW5lbnQgb2YgQWZyaWNhLiBEci4gWmFjaGVyeSBXaWxsaWFtcywgd2hvIHJlc2VhcmNoZXMgcG9wIGN1bHR1cmUgYW5kIHRlYWNoZXMgQWZyaWNhbi1BbWVyaWNhbiBoaXN0b3J5IGF0IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uLCBhZ3JlZWQuPC9wPgo8cD7igJxJIHRoaW5rIHdpdGggPGVtPkJsYWNrIFBhbnRoZXI8L2VtPiwgSSB0aGluayB0aGUgcG9zc2liaWxpdGllcyBhcmUgbGltaXRsZXNzIGluIHRlcm1zIG9mIHdoYXQgaXQgbWlnaHQgcHJvdm9rZSB3aXRoaW4geW91bmcgcGVvcGxlIGluIGEgcG9zaXRpdmUgd2F5LCBwYXJ0aWN1bGFybHkgdGhvc2Ugd2hvIGhhdmUgYmVlbiB0eXBlY2FzdCBhbmQgc3RlcmVvdHlwZWQs4oCdIGhlIHNhaWQuIOKAnEV2ZW4gaW4gdGVybXMgb2YgaG93IHBvcCBjdWx0dXJlIGNvdWxkIHByb3ZpZGUgc29tZSBzb3J0IG9mIGluZnVzaW9uIG9mIGNyZWF0aXZpdHkgaW50byB0aGUgY3VycmljdWx1bXMgb2YgSy0xMiBzY2hvb2xzLuKAnTwvcD4KPHA+S2VudCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR54oCZcyBEci4gQ2hlcnlsIExhbWJlcnQsIGFuIGFzc2lzdGFudCBwcm9mZXNzb3IgaW4gdGhlIFNjaG9vbCBvZiBKb3VybmFsaXNtIGFuZCBNYXNzIENvbW11bmljYXRpb24sIGFncmVlZC48L3A+CjxwPuKAnFRoaXMgaXMgdGhlIGZpcnN0IGhpZ2gtcHJvZmlsZSBzdXBlcmhlcm8gVS5TLiBmaWxtIGluIHdoaWNoIHRoZSBtYWpvcml0eSBvZiB0aGUgY2FzdCBpcyBibGFjayzigJ0gc2hlIHNhaWQuIOKAnFJlcHJlc2VudGF0aW9uIG1hdHRlcnMgYmVjYXVzZSBwZW9wbGUgd2hvIGFyZSBpbnRlcmVzdGVkIGluIHNldCBkZXNpZ24sIHdhcmRyb2JlLCBldmVuIGNvbWljIGJvb2sgaWRlYXMgd2lsbCBiZSBhYmxlIHRvIGVudmlzaW9uIHRoZSBwb3NzaWJpbGl0aWVzIG9mIGFjY2VzcyB0byBhbiBpbmR1c3RyeSB0aGF0IGhhcyBiZWVuIHVud2VsY29taW5nLuKAnTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5SZWNsYWltaW5nIEFmcmljYTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+V2lsbGlhbXMgc2VlcyBhbm90aGVyIHN0ZXJlb3R5cGUgYmVpbmcgY2hhbGxlbmdlZC48L3A+CjxwPlRoZSBjb3VudHJ5IG9mIFdha2FuZGEsIFTigJlDaGFsbGHigJlzIGZpY3Rpb25hbCBob21lbGFuZCwgZnVuY3Rpb25zIGFzIGEgY2hhcmFjdGVyLCB0b28uIEdpdmVuIHRoZSBwZXJjZXB0aW9ucyB0aGF0IGV4aXN0IGFtb25nIHNvbWUgcmVnYXJkaW5nIEFmcmljYW4gbmF0aW9ucywgc2VlaW5nIGEgdGVjaG5vbG9naWNhbGx5IGFkdmFuY2VkLCBlY29ub21pY2FsbHkgdGhyaXZpbmcgY291bnRyeSByZXByZXNlbnRzIGEgc2hpZnQgdGhhdCBiZWxpZXMgdGhlIHJlY2VudCDigJxzKioqaG9sZeKAnSBjb21tZW50IG1hZGUgYnkgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBzZXZlcmFsIHdlZWtzIGFnby48L3A+CjxwPuKAnEkgdGhpbmsgaXQgaGVscHMgdXMgdG8gZW5nYWdlIHdpdGggdGhlIGNvbXBsZXggd29ya2luZ3Mgb2YgaGlzdG9yeSBhbmQgZXZlbiBzb2NpYWwgbW92ZW1lbnQs4oCdIFdpbGxpYW1zIHNhaWQuIOKAnOKApiBFdmVuIHRoZSB3aG9sZSBub3Rpb24gb2YgQWZyaWNhIGFzIGhhdmluZyB2YWx1ZSBhbmQgaGF2aW5nIGhpc3RvcnkgYW5kIGhhdmluZyB3b3J0aCBhbmQgaGF2aW5nIGhpZGRlbiBwb3RlbnRpYWwgdGhhdCBtYXkgbm90IGJlIGFwcHJlY2lhdGVkIGJ5IHRoZSBsYXJnZXIgc29jaWV0eS4gQnV0IGludGVybmFsbHksIHRoZXJl4oCZcyBhbiBhd2FyZW5lc3Mgb2Ygd2hhdCB2YWx1ZeKAmXMgdGhlcmUu4oCdPC9wPgo8cD5Ob25lIG9mIHRoaXMgbWVhbnMgdGhhdCA8ZW0+QmxhY2sgUGFudGhlcjwvZW0+IHNob3VsZCBiZSBjb25zaWRlcmVkIGp1c3QgYSDigJxibGFjayBmaWxtLuKAnSBJdOKAmXMgYSBtb3ZpZSB0aGF0IHByZXNlbnRzIGEgZGlmZmVyZW50IHBlcnNwZWN0aXZlLCBvbmUgdGhhdCBoYXMgYmVlbiB1bmRlcnJlcHJlc2VudGVkIGluIGZpbG0gYW5kIHRlbGV2aXNpb24uIEJlaW5nIGEgTWFydmVsIGZpbG0sIGhvd2V2ZXIsIGdpdmVzIGl0IGEgYm9vc3QsIGFuZCB0aGF04oCZcyBldmlkZW50IGluIHRoZSBydW4tdXAgdG8gaXRzIHJlbGVhc2UuPC9wPgo8cD5BZHZhbmNlIHRpY2tldCBzYWxlcyBhbmQgZWFybHkgcmV2aWV3cyBzdWdnZXN0IHRoZSBmaWxtIHdpbGwgdHJhbnNjZW5kIGFueSBsYWJlbHMgYXNjcmliZWQgdG8gaXQuIFRodXMgZmFyLCA8ZW0+QmxhY2sgUGFudGhlciA8L2VtPmhhcyBvdXRzb2xkIGFueSBwcmlvciBtb3ZpZSByZWxlYXNlZCBpbiB0aGUgZmlyc3QgdGhyZWUgbW9udGhzIG9mIGEgeWVhciBzaW5jZSB0aWNrZXRpbmcgc2VydmljZSBGYW5kYW5nbyBlbnRlcmVkIHRoZSBhZHZhbmNlIHNhbGVzIGJ1c2luZXNzLiBJdCBiZWNhbWUgdGhlIHRvcC1zZWxsaW5nIGNvbWljIGJvb2sgZmlsbSBpbiB0aGF0IHJlZ2FyZCBzZXZlcmFsIHdlZWtzIGFnby48L3A+CjxwPlBhdWwgRGVyZ2FyYWJlZGlhbiwgc2VuaW9yIGFuYWx5c3QgZm9yIG1lZGlhIHRyYWNraW5nIGZpcm0gY29tU2NvcmUsIHdobyBoYXMgc2VlbiB0aGUgZmlsbSwgYmVsaWV2ZXMgdGhlIEZlYnJ1YXJ5IHdlZWtlbmQgYm94IG9mZmljZSByZWNvcmQgc2V0IGJ5IDxlbT5EZWFkcG9vbDwvZW0+IHR3byB5ZWFycyBhZ28gd2lsbCBmYWxsLCBleHBlY3RpbmcgdGhlIG1vdmllIHRvIGVhcm4gaW4gdGhlICQxNDAgdG8gJDE1MCBtaWxsaW9uIHJhbmdlLjwvcD4KPHA+4oCcWW91IGRvbuKAmXQgZXZlbiB3YW50IHRvIGRlZmluZSBpdCBhcyBhIHN1cGVyaGVybyBtb3ZpZSBiZWNhdXNlIGl04oCZcyBzbyBtdWNoIG1vcmUgdGhhbiB0aGF0LOKAnSBoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+SGUgZXhwZWN0cyA8ZW0+QmxhY2sgUGFudGhlcjwvZW0+IHRvIGVuam95IGFuIGV4dGVuZGVkIHJ1biBpbiB0aGVhdGVycyBiZWNhdXNlIGl0IHBvc3Nlc3NlcyBtYXNzIGFwcGVhbCwgYnV0IGhlIGFsc28gdW5kZXJzdGFuZHMgaXRzIGltcG9ydGFuY2UuPC9wPgo8cD7igJxJdCBpcyBhIHdhdGVyc2hlZCBtb3ZpZSzigJ0gaGUgc2FpZC4g4oCcSXQgaXMgYSBncmVhdCBtb21lbnQgZm9yIHRoZSBjdWx0dXJlIGFuZCBmb3IgbW92aWVnb2VycyB3aG8gb2Z0ZW4gZmVlbCB0aGV5IGFyZW7igJl0IHJlcHJlc2VudGVkIG9uIHRoZSBzY3JlZW4uIEl0IGp1c3Qga2lja3MgZG93biBhIGRvb3Iga2luZCBvZiBpbiB0aGUgc2FtZSB3YXkgYXMgPGVtPldvbmRlciBXb21hbjwvZW0+IGRpZCB3aXRoaW4gdGhlIHN1cGVyaGVybyBnZW5yZS7igJ08L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U3RheWluZyBwb3dlcj88L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlRoZSByZWFsaXR5IGlzIHRoYXQgaXTigJlzIGltcG9ydGFudCBmb3IgPGVtPkJsYWNrIFBhbnRoZXI8L2VtPiB0byBzdWNjZWVkLiBEZXJnYXJhYmVkaWFuIHNhaWQgdGhlc2UgbWlsZXN0b25lcyBoZWxwIHRvIHNob3cgY3luaWNhbCBIb2xseXdvb2QgdHlwZXMgZGl2ZXJzaXR5IGluIHN0b3J5dGVsbGluZyByZXByZXNlbnRzIHByb2dyZXNzIGFuZCBvcHBvcnR1bml0eS48L3A+CjxwPuKAnEluIHRoaXMgdGltZSBmcmFtZSwgaXTigJlzIGJpZyBmb3IgcGVvcGxlIG9mIGNvbG9yIHRvIGhhdmUgaGVyb2VzIG9mIGNvbG9yLOKAnSBNaWxsZXIgc2FpZC4g4oCcQmFjayBpbiB0aGUgZGF5LCB5b3Ugd291bGRu4oCZdCBzZWUgc29tZXRoaW5nIGxpa2UgdGhpcy7igJ08L3A+CjxwPlRoZXJl4oCZdmUgYmVlbiBmYWxzZSBzdGFydHMuIFRoaW5rIDxlbT5TcGF3bjwvZW0+LCBhYm91dCBhIHN1cGVyaGVybyBkZW1vbiB3aG8gd2FzIGEgYmxhY2sgbWFuLiBUaGVuIHRoZXJlIHdlcmUgV2VzbGV5IFNuaXBlc+KAmSA8ZW0+QmxhZGU8L2VtPiBmaWxtcy4gVGhleSBkaWRu4oCZdCBnZW5lcmF0ZSB0aGlzIG1hZ25pdHVkZSBvZiBidXp6LjwvcD4KPHA+VGhlIGFycml2YWwgb2YgPGVtPkJsYWNrIFBhbnRoZXI8L2VtPiwgd2hpY2ggaW4gYWxsIGZhaXJuZXNzIGNvbWVzIGFmdGVyIHRoZSBzdWNjZXNzIG9mIGFub3RoZXIgQWZyaWNhbi1BbWVyaWNhbiBNYXJ2ZWwgaGVybywgPGVtPkx1a2UgQ2FnZTwvZW0+LCBvbiBOZXRmbGl4IGFuZCBtb3JlIHJlY2VudGx5IDxlbT5CbGFjayBMaWdodG5pbmc8L2VtPiBvbiB0aGUgQ1cgKGNyZWF0ZWQgYnkgTWVkaW5hIG5hdGl2ZSBUb255IElzYWJlbGxhKSwgaGFzIGEgZGlmZmVyZW50IHZpYmUgdG8gaXQuPC9wPgo8cD5JcyBhIGNoYW5nZSBnb25uYSBjb21lPyBUaW1lIHdpbGwgaGF2ZSB0byB0ZWxsLjwvcD4KPHA+R2VvcmdlIE0uIFRob21hcyBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86Z210aG9tYXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5nbXRob21hc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uPC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)