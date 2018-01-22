AP Exclusive: New rules to prevent Oscars envelope gaffe

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5MT1MgQU5HRUxFUzogQWZ0ZXIgdGFraW5nIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5IGZvciB0aGUgZXBpYyBiZXN0IHBpY3R1cmUgZmx1YiBhdCB0aGUgT3NjYXJzIGxhc3QgeWVhciwgVGltIFJ5YW4gb2YgUHdDIGdvdCBkb3duIHRvIGJ1c2luZXNzLjwvcD4KPHA+SGUgZ3JpbGxlZCB0aGUgcGFydG5lcnMgd2hvIG1hZGUgdGhlIGdhZmZlLCB0aGVuIHBlcnNvbmFsbHkgcmVhY2hlZCBvdXQgdG8gdGhlIGRvemVucyBvZiBwZW9wbGUgYWZmZWN0ZWQgYnkgaXQ6IFRoZSBzaG93JiM4MjE3O3MgcHJvZHVjZXJzLCBwcmVzZW50ZXJzIGFuZCBzdGFnZSBtYW5hZ2VycywgYXMgd2VsbCBhcyB0aGUgZmlsbW1ha2VycyBiZWhpbmQgJiM4MjIwO0xhIExhIExhbmQmIzgyMjE7IGFuZCAmIzgyMjA7TW9vbmxpZ2h0LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkluIHRoZSBtb250aHMgdGhhdCBmb2xsb3dlZCwgUHdDIG1ldCB3aXRoIHRoZSBhY2FkZW15IG1hbnkgdGltZXMgdG8gY29tZSB1cCB3aXRoIG5ldyBwcm90b2NvbHMgYW5kIHNhZmVndWFyZHMgdG8gcHJldmVudCBzdWNoIGEgYmx1bmRlciBpbiB0aGUgZnV0dXJlLiBSeWFuIHJldmVhbGVkIHNpeCBuZXcgcmVmb3JtcyB0byBUaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcy4gVGhleSBpbmNsdWRlIGEgbmV3IHByb2Nlc3MgaW4gd2hpY2ggdGhlIGNlbGVicml0eSBwcmVzZW50ZXIgd2lsbCBjb25maXJtIHRoZXkgaGF2ZSB0aGUgY29ycmVjdCBlbnZlbG9wZSBiZWZvcmUgc3RlcHBpbmcgb25zdGFnZSwgUHdDIHBhcnRuZXJzIGF0dGVuZGluZyByZWhlYXJzYWxzLCBhcyB3ZWxsIGFzIG1lYXN1cmVzIHRvIHF1aWNrbHkgY29ycmVjdCBhbnkgbWlzdGFrZS48L3A+CjxwPkxhc3QgeWVhciYjODIxNztzIG1pc3Rha2UgaGFwcGVuZWQgd2hlbiBhIFB3QyBwYXJ0bmVyIG1pc3Rha2VubHkgaGFuZGVkIGFuIGVudmVsb3BlIGZvciB0aGUgYmVzdCBhY3RyZXNzIHdpbm5lciBjYXRlZ29yeSwgd2hpY2ggd2VudCB0byBFbW1hIFN0b25lIGluICYjODIyMDtMYSBMYSBMYW5kLCYjODIyMTsgdG8gdGhlIHByZXNlbnRlcnMgb2YgdGhlIGJlc3QgcGljdHVyZSBjYXRlZ29yeSwgV2FycmVuIEJlYXR0eSBhbmQgRmF5ZSBEdW5hd2F5LiBUaGF0IHJlc3VsdGVkIGluICYjODIyMDtMYSBMYSBMYW5kJiM4MjIxOyBiZWluZyBicmllZmx5IG5hbWVkIGJlc3QgcGljdHVyZSwgYmVmb3JlIG9uZSBvZiB0aGF0IGZpbG0mIzgyMTc7cyBwcm9kdWNlcnMgcmV2ZWFsZWQgdGhlIGVycm9yIGFuZCB0aGF0ICYjODIyMDtNb29ubGlnaHQmIzgyMjE7IGhhZCBpbiBmYWN0IHdvbi48L3A+CjxwPiYjODIyMDtPbmUgb2YgdGhlIG1vc3QgZGlzYXBwb2ludGluZyB0aGluZ3MgdG8gbWUgd2FzIGFsbCB0aGUgZ3JlYXQgd29yayB0aGF0IGhhZCBiZWVuIGRvbmUsIG5vdCBvbmx5IGxhc3QgeWVhciBidXQgb3ZlciB0aGUgbGFzdCA4MyB5ZWFycywgYXJvdW5kIGFjY3VyYWN5LCBjb25maWRlbnRpYWxpdHkgaW50ZWdyaXR5IG9mIHRoYXQgcHJvY2VzcywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtBbmQgd2hlcmUgd2UgZ290IGl0IHdyb25nIHdhcyBvbiB0aGUgaGFuZGluZyBvdmVyIG9mIHRoZSBlbnZlbG9wZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5SeWFuIHNhaWQgT3NjYXIgdm90aW5nIHByb2NlZHVyZXMgYW5kIHRoZSB0YWJ1bGF0aW9uIG9mIG5vbWluZWVzIGFuZCB3aW5uZXJzIHdvbiYjODIxNzt0IGNoYW5nZS4gSW5zdGVhZCwgcmVmb3JtcyBmb2N1cyBvbiBlbnZlbG9wZSByaXR1YWxzLjwvcD4KPHA+UnlhbiBzYWlkIGhlIHdpbGwgYmUgcGVyc29uYWxseSBpbnZvbHZlZCB3aXRoIE9zY2FyIG9wZXJhdGlvbnMgdGhpcyB5ZWFyIGFzIFB3QyYjODIxNztzIFUuUy4gY2hhaXJtYW4gYW5kIHNlbmlvciBwYXJ0bmVyLjwvcD4KPHA+T3RoZXIgY2hhbmdlcyBpbmNsdWRlOjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyBUaGUgYWRkaXRpb24gb2YgYSB0aGlyZCBiYWxsb3RpbmcgcGFydG5lciwgd2hvIHdpbGwgc2l0IHdpdGggT3NjYXIgcHJvZHVjZXJzIGluIHRoZSBzaG93JiM4MjE3O3MgY29udHJvbCByb29tLiBKdXN0IGxpa2UgdGhlIGJhbGxvdGluZyBwYXJ0bmVycyBzdGF0aW9uZWQgb24gZWl0aGVyIHNpZGUgb2YgdGhlIERvbGJ5IFRoZWF0cmUgc3RhZ2UsIHRoaXMgcGVyc29uIHdpbGwgaGF2ZSBhIGNvbXBsZXRlIHNldCBvZiB3aW5uZXJzJiM4MjE3OyBlbnZlbG9wZXMgYW5kIGNvbW1pdCB0aGUgd2lubmVycyB0byBtZW1vcnkuICYjODIyMDtUaGluayBvZiBpdCBhcyBhIHNhZmV0eSBjb250cm9sLCYjODIyMTsgUnlhbiBzYWlkLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyBUaGUgdHdvIHBhcnRuZXJzIHdobyB3b3JrZWQgb24gbGFzdCB5ZWFyJiM4MjE3O3MgQWNhZGVteSBBd2FyZHMgaGF2ZSBiZWVuIHJlcGxhY2VkLCB0aG91Z2ggUnlhbiBjb25maXJtcyB0aGF0IGJvdGggc3RpbGwgd29yayBmb3IgUHdDLiBUaGUgbmV3IHN0YWdlLXNpZGUgcGFydG5lcnMgb3ZlcnNlZWluZyB0aGUgZW52ZWxvcGVzIHdpbGwgaW5jbHVkZSBSaWNrIFJvc2FzLCB3aG8gcHJldmlvdXNseSB3b3JrZWQgaW4gdGhhdCBwb3N0IGZvciAxNCB5ZWFycywgYW5kIGNvbGxlYWd1ZSBLaW1iZXJseSBCb3VyZG9uIGZyb20gdGhlIGNvbXBhbnkmIzgyMTc7cyBMb3MgQW5nZWxlcyBvZmZpY2UuPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7IEEgbmV3IGZvcm1hbCBwcm9jZWR1cmUgaXMgaW4gcGxhY2UgZm9yIHdoZW4gZW52ZWxvcGVzIGFyZSBoYW5kZWQgb3Zlci4gQm90aCB0aGUgY2VsZWJyaXR5IHByZXNlbnRlciBhbmQgYSBzdGFnZSBtYW5hZ2VyIHdpbGwgY29uZmlybSB0aGF0IHRoZXkmIzgyMTc7dmUgYmVlbiBnaXZlbiB0aGUgY29ycmVjdCBlbnZlbG9wZSBmb3IgdGhlIGNhdGVnb3J5IHRoZXkgYXJlIGFib3V0IHRvIHByZXNlbnQuIChMYXN0IHllYXImIzgyMTc7cyBnYWZmZSBvY2N1cnJlZCB3aGVuIHRoZSBQd0MgcmVwcmVzZW50YXRpdmUgYWNjaWRlbnRhbGx5IGdhdmUgcHJlc2VudGVycyB0aGUgZW52ZWxvcGUgZm9yIGJlc3QgYWN0cmVzcyByYXRoZXIgdGhhbiBiZXN0IHBpY3R1cmUuKTwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyBBbGwgdGhyZWUgYmFsbG90aW5nIHBhcnRuZXJzIHdpbGwgYXR0ZW5kIHNob3cgcmVoZWFyc2FscyBhbmQgcHJhY3RpY2Ugd2hhdCB0byBkbyBpZiBzb21ldGhpbmcgZ29lcyB3cm9uZy4gJiM4MjIwO0JlY2F1c2UsIGFzIHlvdSYjODIxNztyZSB3ZWxsIGF3YXJlLCBpdCB0b29rIGEgbG9uZyB0aW1lIHRvIHJlc3BvbmQgbGFzdCB5ZWFyIHdoZW4gdGhlcmUgd2FzIGEgbWlzdGFrZSB0aGF0IHdlIG1hZGUsJiM4MjIxOyBSeWFuIHNhaWQuICYjODIyMDtTbyB3ZSYjODIxNztyZSBmb3JtYWxseSBwcmFjdGljaW5nIHRoZSB3aGF0LWlmcy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5UaGUgZmluYWwgY2hhbmdlIGlzIG9uZSB0aGUgYWNhZGVteSBpbW1lZGlhdGVseSBpbnN0aXR1dGVkIGxhc3QgeWVhcjogUHdDIHBhcnRuZXJzIGFyZSBwcm9oaWJpdGVkIGZyb20gdXNpbmcgY2VsbHBob25lcyBvciBzb2NpYWwgbWVkaWEgZHVyaW5nIHRoZSBzaG93LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO091ciBzaW5ndWxhciBmb2N1cyB3aWxsIGJlIG9uIHRoZSBzaG93IGFuZCBkZWxpdmVyaW5nIHRoZSBjb3JyZWN0IGVudmVsb3BlcywmIzgyMjE7IFJ5YW4gc2FpZC48L3A+CjxwPkJlc2lkZXMgdGFidWxhdGluZyB2b3RlcyBmb3IgT3NjYXIgbm9taW5lZXMgYW5kIHdpbm5lcnMsIFB3QyBoYW5kbGVzIG11Y2ggb2YgdGhlIEFjYWRlbXkgb2YgTW90aW9uIFBpY3R1cmUgQXJ0cyBhbmQgU2NpZW5jZXMmIzgyMTc7IGFjY291bnRpbmcsIGluY2x1ZGluZyBhdWRpdHMgYW5kIHRheGVzLjwvcD4KPHA+RmlsbSBhY2FkZW15IGNoaWVmIERhd24gSHVkc29uIHNhaWQgdGhhdCBhZnRlciByZXZpZXdpbmcgdGhlIHJlbGF0aW9uc2hpcCBiZXR3ZWVuIHRoZSB0d28gb3JnYW5pemF0aW9ucywgYW5kIGdpdmVuIHRoYXQgdGhlIHZvdGluZyBhbmQgc2VjcmVjeSBhcm91bmQgdGhlIEFjYWRlbXkgQXdhcmRzIHdlcmUgbmV2ZXIgY29tcHJvbWlzZWQsIHRoZSBhY2FkZW15IGNoYWxrZWQgdXAgdGhlIGVudmVsb3BlIG1pc3Rha2UgdG8gc2ltcGxlIGh1bWFuIGVycm9yLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1N0aWxsLCBpdCB3YXMgYSBiaWcgaHVtYW4gZXJyb3IsIGFuZCBpdCB3YXMgYSB2ZXJ5IHB1YmxpYyBodW1hbiBlcnJvciwmIzgyMjE7IEh1ZHNvbiBzYWlkLjwvcD4KPHA+VWx0aW1hdGVseSwgYWNhZGVteSBvZmZpY2lhbHMgYW5kIGJvYXJkIG1lbWJlcnMgZGVjaWRlZCBub3QgdG8gJiM4MjIwO3Rocm93IG91dCA4MyB5ZWFycyBvZiBmbGF3bGVzcyBwYXJ0bmVyc2hpcCBvdmVyIHRoaXMsIHdoaWxlIGh1Z2UsIG9uZSBodW1hbiBlcnJvciwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLCBhZGRpbmcgdGhhdCBQd0MgaGVscGVkIGJ1aWxkIHRoZSBkaWdpdGFsIHZvdGluZyBzeXN0ZW0gdGhlIGFjYWRlbXkgaGFzIGJlZW4gdXNpbmcgZm9yIHRoZSBPc2NhcnMgaW4gcmVjZW50IHllYXJzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0xldCBtZSB0ZWxsIHlvdSwgSSBkb24mIzgyMTc7dCB0aGluayB0aGlzIGVycm9yIHdpbGwgZXZlciBoYXBwZW4gYWdhaW4gb3Igd291bGQgaGFwcGVuIGFnYWluLCYjODIyMTsgc2FpZCBIdWRzb24sIHdobyB3YXMgd2F0Y2hpbmcgZnJvbSB0aGUgYXVkaWVuY2UgYXMgdGhlIGZsdWIgc2VlbWVkIHRvIG9jY3VyIGluIHNsb3cgbW90aW9uIG9uc3RhZ2UuICYjODIyMDtXZSBwdXQgaW4gYSBsb3Qgb2YgcHJvdG9jb2xzIHRvIG1ha2Ugc3VyZSBpdCB3b24mIzgyMTc7dCwgYnV0IEkgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgaXQgd2lsbCBhbnl3YXkuIEkgdGhpbmsgZXZlcnlvbmUgd2lsbCBiZSB2ZXJ5IGZvY3VzZWQgb24gZ2V0dGluZyB0aGF0IHJpZ2h0LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlJ5YW4gaXMgc2ltaWxhcmx5IGNvbmZpZGVudC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtNeSBuYXR1cmUsIGp1c3QgYXMgYSBwZXJzb24sIGlzIGhlYWx0aHkgcGFyYW5vaWEuIEJ1dCBJIGFsc28ga25vdyBpbiBteSBoZWFkIHRoYXQgd2UgaGF2ZW4mIzgyMTc7dCBsZWZ0IGFueSBzdGVwIHVuZG9uZS4gV2Ugb3dlIHRoYXQgdG8gdGhlIGFjYWRlbXksJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2hpbGUgSSBmZWVsIHZlcnksIHZlcnkgZ29vZCBhYm91dCBhbGwgdGhlIHdvcmsgdGhhdCYjODIxNztzIGJlZW4gZG9uZSBhbmQgdGhlIGF0dGVudGlvbiB0byBkZXRhaWwgdGhhdCYjODIxNztzIGluIHBsYWNlLCBvdXIgam9iIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgZW5kIHVudGlsIHRoYXQgY3VydGFpbiBjbG9zZXMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+Tm9taW5hdGlvbnMgZm9yIHRoZSA5MHRoIEFjYWRlbXkgQXdhcmRzIHdpbGwgYmUgYW5ub3VuY2VkIFR1ZXNkYXkuIFdpbm5lcnMgd2lsbCBiZSByZXZlYWxlZCBhdCB0aGUgY2VyZW1vbnkgb24gTWFyY2ggNC48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+Rm9sbG93IEFQIEVudGVydGFpbm1lbnQgV3JpdGVyIFNhbmR5IENvaGVuIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vU2FuZHlDb2hlbjc1IiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9TYW5keUNvaGVuNzU8L2E+IC48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+Rm9yIGZ1bGwgY292ZXJhZ2Ugb2YgYXdhcmRzIHNlYXNvbiwgdmlzaXQ6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vYXBuZXdzLmNvbS90YWcvQXdhcmRzU2Vhc29uIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cHM6Ly9hcG5ld3MuY29tL3RhZy9Bd2FyZHNTZWFzb248L2E+PC9wPgo=