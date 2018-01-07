Ohio.com / Entertainment / Movies / ‘Handmaid’s Tale,’ Kidman win early Golden Globes
Published: January 7, 2018 - 5:05 PM | Updated: January 7, 2018 - 9:11 PM
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By Jake Coyle
Associated Press
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