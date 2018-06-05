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Harvey Weinstein pleads not guilty to rape, sex charges
Published: June 5, 2018 - 10:32 AM
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Tom Hays

Associated Press

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