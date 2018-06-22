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Monsters, aliens and creatures: Filmmaker finds unusual niche
Published: June 22, 2018 - 8:21 PM
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By Ed Balint

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