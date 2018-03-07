Movie Openings: ‘A Wrinkle in Time,’ ‘Gringo,’ ‘The Hurricane Heist’

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BIFdyaW5rbGUgSW4gVGltZSAmIzgyMTI7IEgmIzE4OTs8L3A+CjxwPihQRyBmb3Igc29tZSB0aGVtYXRpYyBlbGVtZW50cyBhbmQgcGVyaWwpIEFmdGVyIHRoZSBkaXNhcHBlYXJhbmNlIG9mIGhlciBzY2llbnRpc3QgZmF0aGVyLCB0aHJlZSBwZWN1bGlhciBiZWluZ3Mgc2VuZCBNZWcsIGhlciBicm90aGVyLCBhbmQgaGVyIGZyaWVuZCB0byBzcGFjZSBpbiBvcmRlciB0byBmaW5kIGhpbS4gV2l0aCBSZWVzZSBXaXRoZXJzcG9vbiwgT3ByYWggV2luZnJleSwgQ2hyaXMgUGluZS4gMSBob3VyLCA0OSBtaW51dGVzLiBTZWUgb3VyIHJldmlldyBvbiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbTwvYT46IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9iaXQubHkvMkZ2cDhMWiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly9iaXQubHkvMkZ2cDhMWjwvYT48L3A+CjxwPkNhcGl0b2wgVGhlYXRyZSwgQ2FybmF0aW9uIENpbmVtYSwgQ2luZW1hcmsgQXVyb3JhLCBDaW5lbWFyayBQb3J0YWdlIENyb3NzaW5nLCBHcmVhdCBPYWtzIENpbmVtYSwgSGlja29yeSBSaWRnZSwgSHVkc29uIENpbmVtYSAxMCwgSW5kZXBlbmRlbmNlIDEwLCBJbnRlcnN0YXRlIFBhcmsgMTgsIEtlbnQgUGxhemEsIExha2UgOCBNb3ZpZXMsIExpbmRhIFRoZWF0cmUsIE1hY2Vkb25pYSBDaW5lbWFyayAxNSwgTWFzc2lsbG9uIDEyLCBNb250cm9zZSBNb3ZpZXMgMTIsIFJlZ2FsIE1lZGluYSBTdGFkaXVtIDE2LCBTaGFrZXIgU3F1YXJlLCBUaW5zZWx0b3duIFVTQSwgVG93ZXIgQ2l0eSwgVmFsbGV5IFZpZXcgMjQsIFdvb3N0ZXIgTW92aWVzIDEwPC9wPgo8cD5CRWZvcmUgV2UgVmFuaXNoICYjODIxMjsgSEhIPC9wPgo8cD4oTm90IHJhdGVkKSBUaHJlZSBhbGllbnMgdHJhdmVsIHRvIEVhcnRoIGluIHByZXBhcmF0aW9uIGZvciBhIG1hc3MgaW52YXNpb24sIHRha2luZyBwb3NzZXNzaW9uIG9mIGh1bWFuIGJvZGllcy4gSW4gSmFwYW5lc2Ugd2l0aCBzdWJ0aXRsZXMuIDIgaG91cnMsIDkgbWludXRlcy48L3A+CjxwPkNlZGFyIExlZTwvcD4KPHA+VEhFIENVUkVEICYjODIxMjsgSEhIPC9wPgo8cD4oUiBmb3IgdmlvbGVuY2UsIGJsb29keSBpbWFnZXMgYW5kIGxhbmd1YWdlKSBBIGRpc2Vhc2UgdGhhdCB0dXJucyBwZW9wbGUgaW50byB6b21iaWVzIGhhcyBiZWVuIGN1cmVkIGJ1dCB0aGUgb25jZS1pbmZlY3RlZCB6b21iaWVzIGFyZSBkaXNjcmltaW5hdGVkIGFnYWluc3QuIDEgaG91ciwgMzUgbWludXRlcy48L3A+CjxwPlRvd2VyIENpdHk8L3A+CjxwPkdyaW5nbzwvcD4KPHA+KFIgZm9yIGxhbmd1YWdlLCB2aW9sZW5jZSBhbmQgc2V4dWFsIGNvbnRlbnQpIEEgZGFyayBjb21lZHkgbWl4ZWQgd2l0aCB3aGl0ZS1rbnVja2xlIGFjdGlvbiBhbmQgZHJhbWF0aWMgaW50cmlndWUsIGV4cGxvcmVzIHRoZSBiYXR0bGUgb2Ygc3Vydml2YWwgZm9yIGEgYnVzaW5lc3NtYW4gd2hvIGJlY29tZXMgYSB3YW50ZWQgY3JpbWluYWwuIDEgaG91ciwgNTAgbWludXRlcy4gTm8gcmV2aWV3cyBhdCBwcmVzcyB0aW1lLjwvcD4KPHA+QXQgZmlyc3QtcnVuIHRoZWF0ZXJzLjwvcD4KPHA+VGhlIEh1cnJpY2FuZSBIZWlzdDwvcD4KPHA+KFBHLTEzIGZvciBndW4gdmlvbGVuY2UsIGRlc3RydWN0aW9uIGFuZCBsYW5ndWFnZSkgVGhpZXZlcyBhdHRlbXB0IGEgbWFzc2l2ZSBoZWlzdCBhZ2FpbnN0IHRoZSBVLlMuIFRyZWFzdXJ5IGFzIGEgQ2F0ZWdvcnkgNSBodXJyaWNhbmUgYXBwcm9hY2hlcyBvbmUgb2YgaXRzIE1pbnQgZmFjaWxpdGllcy4gMSBob3VyLCA0MCBtaW51dGVzLiBObyByZXZpZXdzIGF0IHByZXNzIHRpbWUuIDwvcD4KPHA+QXQgZmlyc3QtcnVuIHRoZWF0ZXJzLjwvcD4KPHA+VGhlIFBhcnR5ICYjODIxMjsgSEhIPC9wPgo8cD4oUiBmb3IgbGFuZ3VhZ2UgYW5kIGRydWcgdXNlKSBKYW5ldCBob3N0cyBhIHBhcnR5IHRvIGNlbGVicmF0ZSBoZXIgbmV3IHByb21vdGlvbiwgYnV0IHRoaW5ncyBnZXQgYSBsaXR0bGUgbG9vcHkuIDEgaG91ciwgMTEgbWludXRlcy48L3A+CjxwPkNlZGFyIExlZTwvcD4KPHA+VEhFIFN0cmFuZ2VyczogUHJleSBBdCBOaWdodDwvcD4KPHA+KFIgZm9yIGhvcnJvciB2aW9sZW5jZSwgdGVycm9yIGFuZCBsYW5ndWFnZSkgQSBmYW1pbHkgc3RheWluZyBpbiBhIHNlY2x1ZGVkIG1vYmlsZSBob21lIHBhcmsgZm9yIHRoZSBuaWdodCBhcmUgdmlzaXRlZCBieSB0aHJlZSBtYXNrZWQgcHN5Y2hvcGF0aHMuIDEgaG91ciwgMjUgbWludXRlcy4gTm8gcmV2aWV3cyBhdCBwcmVzcyB0aW1lLjwvcD4KPHA+QXQgZmlyc3QtcnVuIHRoZWF0ZXJzLjwvcD4KPHA+U3VibWlzc2lvbiAmIzgyMTI7IEhIPC9wPgo8cD4oTm90IHJhdGVkKSBBIGN5bmljYWwgY29sbGVnZSBwcm9mZXNzb3IgdGFrZXMgYSBrZWVuIGludGVyZXN0IGluIGEgdGFsZW50ZWQgeW91bmcgd3JpdGluZyBzdHVkZW50LiAxIGhvdXIsIDQ2IG1pbnV0ZXMuPC9wPgo8cD5DZWRhciBMZWU8L3A+CjxwPlRob3JvdWdoYnJlZHMgJiM4MjEyOyBISEg8L3A+CjxwPihSIGZvciBkaXN0dXJiaW5nIGFuZCBibG9vZHkgaW1hZ2VzLCBsYW5ndWFnZSwgc2V4dWFsIHJlZmVyZW5jZXMsIGRydWcgY29udGVudCkgVHdvIHVwcGVyLWNsYXNzIHRlZW5hZ2UgZ2lybHMgaW4gc3VidXJiYW4gQ29ubmVjdGljdXQgcmVraW5kbGUgdGhlaXIgdW5saWtlbHkgZnJpZW5kc2hpcCBhZnRlciB5ZWFycyBvZiBncm93aW5nIGFwYXJ0LiAxIGhvdXIsIDMyIG1pbnV0ZXMuPC9wPgo8cD5DZWRhciBMZWUsIE1vbnRyb3NlIE1vdmllcyAxMiwgVmFsbGV5IFZpZXcgMjQ8L3A+Cg==