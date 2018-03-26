Movies: ‘Loveless’ at the Nightlight, ‘The Passion of Joan of Arc’ at the Cinematheque

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Ba3Jvbi1TdW1taXQgQ291bnR5IFB1YmxpYyBMaWJyYXJ5ICYjODIxMjsgKE1haW4gTGlicmFyeSwgNjAgUy4gSGlnaCBTdC4sIEFrcm9uOyAzMzAtNjQzLTkwMTUpIE1vdmllc0BNYWluOiA8ZW0+VGhlIFN0YXI8L2VtPiwgNjozMCBwLm0uIFRodXJzZGF5LiBGcmVlLjwvcD4KPHA+Q2FwaXRvbCBUaGVhdHJlICYjODIxMjsgKDEzOTAgVy4gNjV0aCBTdC4sIENsZXZlbGFuZDsgNDQwLTUyOC0wMzU1LCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmNsZXZlbGFuZGNpbmVtYXMuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5jbGV2ZWxhbmRjaW5lbWFzLmNvbTwvYT4pIDxlbT5Gcm9nczwvZW0+LCA3IHAubS4gV2VkbmVzZGF5LiAkOC48L3A+CjxwPkNlZGFyIExlZSBUaGVhdHJlICYjODIxMjsgKDIxNjMgTGVlIFJvYWQsIENsZXZlbGFuZCBIZWlnaHRzOyA0NDAtNTY0LTIwMzAsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2xldmVsYW5kY2luZW1hcy5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmNsZXZlbGFuZGNpbmVtYXMuY29tPC9hPikgPGVtPkZhbnRhc3RpYyBNci4gRm94PC9lbT4sIDc6MzAgcC5tLiBUaHVyc2RheS4gJDYuIDxlbT5FYXN0ZXIgUGFyYWRlPC9lbT4gKDE5NDgpLCAxMSBhLm0uIFNhdHVyZGF5LiAkNi4gPC9wPgo8cD5DbGV2ZWxhbmQgSW5zdGl0dXRlIG9mIEFydCBDaW5lbWF0aGVxdWUgJiM4MjEyOyAoUGV0ZXIgQi4gTGV3aXMgVGhlYXRlciwgMTE2MTAgRXVjbGlkIEF2ZS47IDIxNi00MjEtNzQ1MCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5jaWEuZWR1L2NpbmVtYXRoZXF1ZSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuY2lhLmVkdS9jaW5lbWF0aGVxdWU8L2E+KSA8ZW0+VGhlIFJvYWQgTW92aWU8L2VtPiwgNjozMCBwLm0uIEZyaWRheSwgPGVtPlRoZSBQYXNzaW9uIG9mIEpvYW4gb2YgQXJjPC9lbT4sIDggcC5tIEZyaWRheTsgPGVtPlBlcnNvbmE8L2VtPiwgOTo0NSBwLm0uIEZyaWRheSwgNjo1MCBwLm0uIFNhdHVyZGF5OyA8ZW0+RW1lcmdlbmN5IEtpc3NlczwvZW0+LCA1IHAuPGVtPm0uIFNhdHVyZGF5OyAxOXRoIEFuaW1hdGlvbiBTaG93IG9mIFNob3dzLCA4OjM1IHAuPC9lbT5tLiBTYXR1cmRheS4gJDk7ICQ3IG1lbWJlcnMsIHNlbmlvcnMsIHN0dWRlbnRzLjwvcD4KPHA+VGhlIE1ldDogTGl2ZSBpbiBIRCBwcmVzZW50cyBNb3phcnQmIzgyMTc7cyA8c3Ryb25nPjxlbT5Db3MmIzIzNjsgIGZhbiB0dXR0ZTwvZW0+PC9zdHJvbmc+ICYjODIxMjsgMTI6NTUgcC5tLiBTYXR1cmRheSBhdCB0aGUgZm9sbG93aW5nIGNpbmVtYXM6IENpbmVtYXJrIFBvcnRhZ2UgQ3Jvc3NpbmcsIEN1eWFob2dhIEZhbGxzOyBNb250cm9zZSBNb3ZpZXMgMTIsIEFrcm9uOyBIdWRzb24gQ2luZW1hIDEwOyBDaW5lbWFyayAxNSBNYWNlZG9uaWE7IFRpbnNlbHRvd24gVVNBLCBKYWNrc29uIFRvd25zaGlwOyBWYWxsZXkgVmlldyAyNDsgYW5kIENlZGFyIExlZSwgQ2xldmVsYW5kIEhlaWdodHMuIDEgYW5kIDY6MzAgcC5tLiBXZWRuZXNkYXkgIGF0OiBDaW5lbWFyayBQb3J0YWdlIENyb3NzaW5nLCBDdXlhaG9nYSBGYWxsczsgTW9udHJvc2UgTW92aWVzIDEyLCBBa3JvbjsgVGluc2VsdG93biBVU0EsIEphY2tzb24gVG93bnNoaXA7IFZhbGxleSBWaWV3IDI0OyBhbmQgQ2VkYXIgTGVlLCBDbGV2ZWxhbmQgSGVpZ2h0cy4gQ2hlY2sgY2luZW1hcyBmb3IgdGlja2V0IHByaWNlLjwvcD4KPHA+TmlnaHRsaWdodCBDaW5lbWEgJiM4MjEyOyAoMzAgTi4gSGlnaCBTdC4sIEFrcm9uLCAzMzAtMjUyLTU3ODIsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cubmlnaHRsaWdodGNpbmVtYS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm5pZ2h0bGlnaHRjaW5lbWEuY29tPC9hPikgPGVtPkxvdmVsZXNzPC9lbT4sIDY6NDUgYW5kIDk6MTUgcC5tLiBGcmlkYXksIDM6MzAsIDYgYW5kIDg6MzAgcC5tLiBTYXR1cmRheSwgNDozMCBhbmQgNyBwLm0uIFN1bmRheSwgNjo0NSBhbmQgOToxNSBwLm0uIE1vbmRheS1XZWRuZXNkYXk7IDxlbT5Sb3Nob21vbjwvZW0+LCA3OjMwIHAubS4gU2F0dXJkYXksIDY6MzAgcC5tLiBTdW5kYXkuICQ5LCAkOCBzZW5pb3JzIGFuZCBjaGlsZHJlbi48L3A+CjxwPlBhbGFjZSBUaGVhdHJlICYjODIxMjsgKDYwNSBNYXJrZXQgQXZlLiBOLiwgQ2FudG9uOyAzMzAtNDU0LTgxNzIpIEtpZHMgTW92aWUgU3BlY2lhbDogPGVtPkhvcDwvZW0+LCBub29uIEZyaWRheS4gJDEuIDwvcD4K