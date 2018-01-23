Oscars 2018: Take a look at our reviews featuring the nominated films

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This image released by 20th Century Fox shows actress Meryl Streep, from left, director Steven Spielberg, and actor Tom Hanks on the set of "The Post." Spielberg was not nominated for an Oscar for best director, Tuesday, Jan. 23, 2018. (Niko Tavernise/20th Century Fox via AP)
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Beacon Journal/Ohio.com
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