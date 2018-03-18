Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
People in the news — Barbra Streisand, Alicia Vikander
Published: March 18, 2018 - 9:39 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

People in the news — Barbra Streisand, Alicia Vikander March 18th, 2018 9:39 PM
Things to Do, March 19: ‘Alaska’ star speaks; teen suicide discussion; sax, flute and electronics March 18th, 2018 5:43 PM
People in the News: Demi Lovato, DJ Khaled, SZA, Matt Damon March 17th, 2018 10:16 PM
Things to Do, March 18: ‘Vertigo’; Celtic music, dance; Buzzard Sunday; egg show March 17th, 2018 5:05 PM

THE LATEST

Some wanted Florida suspect Nikolas Cruz committed in 2016 March 18th, 2018 6:12 PM
Cirque du Soleil performer dies after fall at Florida show March 18th, 2018 5:45 PM
Things to Do, March 19: ‘Alaska’ star speaks; teen suicide discussion; sax, flute and electronics March 18th, 2018 5:43 PM
Winning $457 million Powerball ticket sold in Pennsylvania March 18th, 2018 5:41 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal