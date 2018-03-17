Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
People in the News: Demi Lovato, DJ Khaled, SZA, Matt Damon
Published: March 17, 2018 - 10:16 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

People in the News: Stormy Daniels, Donald Trump, Yara Shahidi, Aretha Franklin March 16th, 2018 6:30 PM
Pop reviews: Jimi Hendrix, Randy Wayne White March 16th, 2018 2:02 PM
People in the News: Rihanna, Drake, Bill Cosby, Janice Dickinson March 15th, 2018 8:04 PM
Hot Spot: Cashmere Cricket offers relaxed atmosphere, interesting drink options March 15th, 2018 6:37 PM

THE LATEST

Things to Do, March 18: ‘Vertigo’; Celtic music, dance; Buzzard Sunday; egg show Updated March 17th, 2018 5:05 PM
Indians mailbag: Answers to one of life’s biggest questions, plus stuff on the bench spots, rule changes and prospects to watch Updated March 17th, 2018 3:15 PM
What Jets trading up to No. 3 overall in NFL Draft means for Browns Today March 17th, 2018 1:23 PM
Cavaliers’ Kyle Korver to miss game at Chicago on 37th birthday; six players out Today March 17th, 2018 12:40 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal