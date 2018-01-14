People in the news, Jan. 15: George Clooney, Meryl Streep, Liam Neeson, Paddington Bear

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPiYjODIxNjtKdW1hbmppJiM4MjE3OyBzdGlsbCBraW5nIG9mIHRoZSBqdW5nbGU8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPk1lcnlsIFN0cmVlcCwgTGlhbSBOZWVzb24sIFRhcmFqaSBQLiBIZW5zb24gYW5kIFBhZGRpbmd0b24gQmVhciBhbmQgYWxsIHJ1c2hlZCBpbnRvIG1vdmllIHRoZWF0ZXJzIG92ZXIgTWFydGluIEx1dGhlciBLaW5nIEpyLiB3ZWVrZW5kLCBidXQgPGVtPkp1bWFuamk6IFdlbGNvbWUgdG8gdGhlIEp1bmdsZTwvZW0+IHN0aWxsIHJvYXJlZCB0aGUgbG91ZGVzdCB3aXRoIGFuIGVzdGltYXRlZCAkMjcgbWlsbGlvbiBpbiB0aWNrZXQgc2FsZXMsIEZyaWRheSB0byBTdW5kYXkuPC9wPgo8cD48ZW0+SnVtYW5qaTwvZW0+IGVhc2lseSByZW1haW5lZCB0aGUgTm8uIDEgZmlsbSBpbiBOb3J0aCBBbWVyaWNhIGRlc3BpdGUgYW4gb25zbGF1Z2h0IG9mIG5ldyBjaGFsbGVuZ2VycywgYWNjb3JkaW5nIHRvIHN0dWRpbyBlc3RpbWF0ZXMgU3VuZGF5LiBUaGUgU29ueSBQaWN0dXJlcyByZWxlYXNlIGlzIG5vdyBhcHByb2FjaGluZyAkMzAwJiM4MjAxOyYjODIwMTttaWxsaW9uIGRvbWVzdGljYWxseSBhbmQgJDY2NyBtaWxsaW9uIHdvcmxkd2lkZS48L3A+CjxwPkNvbWluZyBjbG9zZXN0IHdhcyBTdGV2ZW4gU3BpZWxiZXJnJiM4MjE3O3MgUGVudGFnb24gUGFwZXJzIGRyYW1hIDxlbT5UaGUgUG9zdDwvZW0+LCBzdGFycmluZyBTdHJlZXAgYXMgV2FzaGluZ3RvbiBQb3N0IFB1Ymxpc2hlciBLYXRoYXJpbmUgR3JhaGFtIGFuZCBUb20gSGFua3MgYXMgRWRpdG9yIEJlbiBCcmFkbGVlLiBUd2VudGlldGggQ2VudHVyeSBGb3ggaXMgZm9yZWNhc3RpbmcgJDE4LjYgbWlsbGlvbiBmb3IgdGhlIHdlZWtlbmQgYW5kICQyMi4yIG1pbGxpb24gZm9yIHRoZSBmb3VyLWRheSBob2xpZGF5LjwvcD4KPHA+TGFuZGluZyBpbiB0aGlyZCB3YXMgdGhlIE5lZXNvbiB0aHJpbGxlciA8ZW0+VGhlIENvbW11dGVyPC9lbT4sIGEgTGlvbnNnYXRlIHJlbGVhc2UgaW4gcGFydG5lcnNoaXAgd2l0aCBTdHVkaW9jYW5hbC4gVGhlIGZpbG0gb3BlbmVkIHdpdGggYSBtb2Rlc3QgJDEzLjUgbWlsbGlvbi48L3A+CjxwPlRoZSBjaGlsZHJlbiYjODIxNztzIGJvb2sgYWRhcHRhdGlvbiBzZXF1ZWwgPGVtPlBhZGRpbmd0b24gMjwvZW0+IG9wZW5lZCB3aXRoICQxMC42IG1pbGxpb24uIDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DbG9vbmV5IHRvIHN0YXJ0IGluICYjODIxNjtDYXRjaC0yMiYjODIxNzsgb24gVFY8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkdlb3JnZSBDbG9vbmV5IGlzIGRpcmVjdGluZyBhbmQgc3RhcnJpbmcgaW4gYSBUViBzZXJpZXMgdmVyc2lvbiBvZiB0aGUgbm92ZWwgPGVtPkNhdGNoLTIyLjwvZW0+PC9wPgo8cD5TdHJlYW1pbmcgc2VydmljZSBIdWx1IHNhaWQgU3VuZGF5IHRoYXQgdGhlIHNpeC1wYXJ0IHNlcmllcyBiYXNlZCBvbiBKb3NlcGggSGVsbGVyJiM4MjE3O3MgYW50aS13YXIgc2F0aXJlIHdpbGwgZ28gaW50byBwcm9kdWN0aW9uIGluIDIwMTguIEEgZGVidXQgZGF0ZSBhbmQgb3RoZXIgY2FzdCBtZW1iZXJzIHdlcmVuJiM4MjE3O3QgYW5ub3VuY2VkLjwvcD4KPHA+Q2xvb25leSB3aWxsIHBsYXkgQ29sLiBDYXRoY2FydCBpbiB0aGUgZHJhbWEgaGUmIzgyMTc7cyBkaXJlY3Rpbmcgd2l0aCBoaXMgU21va2Vob3VzZSBQaWN0dXJlcyBwYXJ0bmVyLCBHcmFudCBIZXNsb3YuIFRoZSAxOTYxIG5vdmVsIGZvY3VzZXMgb24gYSBXb3JsZCBXYXIgSUkgQWlyIEZvcmNlIGJvbWJhcmRpZXIgd2hvc2UgZGV0ZXJtaW5lZCBlZmZvcnRzIHRvIGV2YWRlIGNvbWJhdCBhcmUgdGh3YXJ0ZWQgYnkgYSBidXJlYXVjcmF0aWMgcnVsZSwgQ2F0Y2gtMjIsIHdoaWNoIGJlY2FtZSBhIGxhc3RpbmcgY2F0Y2hwaHJhc2UgZm9yIGEgbm8td2luIHNpdHVhdGlvbi48L3A+Cg==