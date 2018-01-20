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People in the News, Jan. 20: Ed Sheeran, Kristen Bell, Halle Berry, Emma Stone, Niecy Nash
Published: January 20, 2018 - 10:58 PM | Updated: January 20, 2018 - 11:19 PM
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