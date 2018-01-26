Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
People in the News, Jan. 27: Jimmy Kimmel, Mark Ruffalo, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Dolly Parton, Cal Ripken Jr., Donald Trump
Published: January 26, 2018 - 10:41 PM | Updated: January 26, 2018 - 11:52 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

People in the News, Jan. 27: Jimmy Kimmel, Mark Ruffalo, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Dolly Parton, Cal Ripken Jr., Donald Trump January 26th, 2018 10:41 PM
Things to Do, Jan. 27: Comic Brian Regan; groundhog celebration; Bach and Mahler; Art Garfunkel; McKinley birthday January 26th, 2018 9:04 PM
Vanity Fair regrets extra limbs for Oprah, Reese Witherspoon January 26th, 2018 2:03 PM
Pop reviews: They Might Be Giants, Alafair Burke, Laila Biali January 26th, 2018 2:00 PM

THE LATEST

Marla’s 43 shots from beyond the arc on LeBron’s ‘four-interception game,’ Love’s handoff and Korver helping J.R. Today January 27th, 2018 1:15 AM
Boys basketball / Walsh Jesuit 61, Archbishop Hoban 59 (OT): Warriors outlast rival Knights January 26th, 2018 10:19 PM
Cavaliers 115, Pacers 108: J.R. Smith has big night, lineup changes help Cavs break out of doldrums January 26th, 2018 10:02 PM
Akron-area road construction for Jan. 29 January 26th, 2018 9:29 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal