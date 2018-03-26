People in the News: Prince, Cynthia Nixon, Cicely Tyson, Andrew Cuomo, JJ Hairston

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPlByaW5jZSBhdXRvcHN5OiBGZW50YW55bCBpbiBib2R5PC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5BIHRveGljb2xvZ3kgcmVwb3J0IGZyb20gUHJpbmNlJiM4MjE3O3MgYXV0b3BzeSBzaG93cyBoZSBoYWQgd2hhdCBtdWx0aXBsZSBleHBlcnRzIGNhbGxlZCBhbiAmIzgyMjA7ZXhjZWVkaW5nbHkgaGlnaCYjODIyMTsgY29uY2VudHJhdGlvbiBvZiBmZW50YW55bCBpbiBoaXMgYm9keSB3aGVuIGhlIGRpZWQsIGFjY29yZGluZyB0byBhIHRveGljb2xvZ3kgcmVwb3J0IG9idGFpbmVkIE1vbmRheSBieSB0aGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcy48L3A+CjxwPlByaW5jZSB3YXMgNTcgd2hlbiBoZSB3YXMgZm91bmQgdW5yZXNwb25zaXZlIGF0IGhpcyBQYWlzbGV5IFBhcmsgZXN0YXRlIGluIENoYW5oYXNzZW4sIE1pbm4uLCBvbiBBcHJpbCAyMSwgMjAxNi4gUHVibGljIGRhdGEgcmVsZWFzZWQgc2l4IHdlZWtzIGFmdGVyIGhpcyBkZWF0aCBzaG93ZWQgaGUgZGllZCBvZiBhbiBhY2NpZGVudGFsIG92ZXJkb3NlIG9mIGZlbnRhbnlsLCBhIHN5bnRoZXRpYyBvcGlvaWQgNTAgdGltZXMgbW9yZSBwb3dlcmZ1bCB0aGFuIGhlcm9pbi48L3A+CjxwPlRoZSByZXBvcnQgc2FpZCB0aGUgY29uY2VudHJhdGlvbiBvZiBmZW50YW55bCBpbiBQcmluY2UmIzgyMTc7cyBibG9vZCB3YXMgNjcuOCBtaWNyb2dyYW1zIHBlciBsaXRlciwgYWRkaW5nIHRoYXQgIGZhdGFsaXRpZXMgaGF2ZSBiZWVuIGRvY3VtZW50ZWQgaW4gcGVvcGxlIHdpdGggYmxvb2QgbGV2ZWxzIHJhbmdpbmcgZnJvbSAzIHRvIDU4IG1pY3JvZ3JhbXMgcGVyIGxpdGVyLjwvcD4KPHA+SXQgcmVwb3J0ZWQgdGhlIGxldmVsIG9mIGZlbnRhbnlsIGluIGhpcyBsaXZlciBhdCA0NTAgbWljcm9ncmFtcyBwZXIga2lsb2dyYW0sIG5vdGluZyB0aGF0IGxpdmVyIGNvbmNlbnRyYXRpb25zIGdyZWF0ZXIgdGhhbiA2OSBtaWNyb2dyYW1zIHBlciBraWxvZ3JhbSAmIzgyMjA7c2VlbSB0byByZXByZXNlbnQgb3ZlcmRvc2Ugb3IgZmF0YWwgdG94aWNpdHkgY2FzZXMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DeW50aGlhIE5peG9uIGNhbXBhaWducyBpbiBOLlkuPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5BY3RyZXNzIEN5bnRoaWEgTml4b24gaXMgYmxhc3RpbmcgR292LiBBbmRyZXcgQ3VvbW8gYXMgYSBidWxseSBhbmQgYSAmIzgyMjA7d2FubmFiZSBSZXB1YmxpY2FuJiM4MjIxOyBkdXJpbmcgaGVyIGZpcnN0IHZpc2l0IHRvIEFsYmFueSwgTi5ZLiwgc2luY2UgYW5ub3VuY2luZyBoZXIgYmlkIGZvciBOZXcgWW9yayBnb3Zlcm5vci48L3A+CjxwPlRoZSA8ZW0+U2V4IGFuZCB0aGUgQ2l0eTwvZW0+IHN0YXIgYW5kIHB1YmxpYyBlZHVjYXRpb24gYWR2b2NhdGUgYWRkcmVzc2VkIHJlcG9ydGVycyBuZWFyIHRoZSBzdGF0ZSBDYXBpdG9sIG9uIE1vbmRheSBiZWZvcmUgbWVldGluZyB3aXRoIHBhcmVudHMgdG8gZGlzY3VzcyBpbmVxdWl0aWVzIGluIHNjaG9vbCBmdW5kaW5nLiBTaGUgYW5ub3VuY2VkIGxhc3Qgd2VlayB0aGF0IHNoZSB3aWxsIGNoYWxsZW5nZSBDdW9tbyBpbiBTZXB0ZW1iZXImIzgyMTc7cyBEZW1vY3JhdGljIHByaW1hcnkgZm9yIGdvdmVybm9yLjwvcD4KPHA+Q3VvbW8mIzgyMTc7cyBjYW1wYWlnbiBkaWQgbm90IGltbWVkaWF0ZWx5IHJlc3BvbmQgdG8gbWVzc2FnZXMgc2Vla2luZyBhIHJlc3BvbnNlLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UQ00gaG9ub3JzIENpY2VseSBUeXNvbjwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+Q2ljZWx5IFR5c29uJiM4MjE3O3MgbGVnZW5kIGlzIGJlaW5nIGNlbWVudGVkIGludG8gZmlsbSBoaXN0b3J5LjwvcD4KPHA+VHVybmVyIENsYXNzaWMgTW92aWVzIHNheXMgaXQgd2lsbCBob25vciB0aGUgOTMteWVhci1vbGQgYWN0cmVzcyBhbmQgYWN0aXZpc3Qgd2l0aCBhbiBvZmZpY2lhbCBoYW5kLWFuZC1mb290cHJpbnQgY2VyZW1vbnkgYXQgdGhlIFRDTCBDaGluZXNlIFRoZWF0ZXIgaW4gSG9sbHl3b29kIG9uIEFwcmlsIDI3LjwvcD4KPHA+VHlzb24gaXMgYmVzdCBrbm93biBmb3IgcGVyZm9ybWFuY2VzIGluIGZpbG1zIGxpa2UgPGVtPlNvdW5kZXI8L2VtPiBhbmQgdGVsZXZpc2lvbiBmaWxtcyA8ZW0+Um9vdHM8L2VtPiBhbmQgPGVtPlRoZSBBdXRvYmlvZ3JhcGh5IG9mIE1pc3MgSmFuZSBQaXR0bWFuLjwvZW0+IDwvcD4KPHA+UHJldmlvdXMgVENNIGhvbm9yZWVzIGhhdmUgaW5jbHVkZWQgSmFuZSBGb25kYSwgRnJhbmNlcyBGb3JkIENvcHBvbGEsIGFuZCBDYXJsIGFuZCBSb2IgUmVpbmVyLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db3JyZWN0aW9uOiBTdGVsbGFyIEF3YXJkcyBzdG9yeTwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+SW4gYSBQZW9wbGUgaXRlbSBpbiBNb25kYXkmIzgyMTc7cyBwYXBlciBhYm91dCB0aGUgU3RlbGxhciBBd2FyZHMsIHRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIGluY29ycmVjdGx5IHJlcG9ydGVkIGhvdyBtYW55IFN0ZWxsZXIgZ29zcGVsIGF3YXJkcyB3ZXJlIHdvbiBieSBKSiBIYWlyc3Rvbi4gSGUgd29uIHNpeC48L3A+Cg==