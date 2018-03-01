Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Q&A: Jimmy Kimmel jokes about multiple envelope issues at Oscars
Published: March 1, 2018 - 10:30 PM
By Mike Cidoni Lennox
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Q&A: Jimmy Kimmel jokes about multiple envelope issues at Oscars March 1st, 2018 10:30 PM
Harvey Schmidt who co-created ’The Fantasticks,’ dies at 88 March 1st, 2018 9:05 PM
Sean Lavery, former New York City Ballet star, dead at 61 March 1st, 2018 8:56 PM
Akron native Mark Mitten’s ‘Abacus: Small Enough to Jail’ among Oscar hopefuls Sunday night March 1st, 2018 6:31 PM

THE LATEST

Marla’s 42 shots from beyond the arc on Clarkson’s ejection, LeBron’s unplanned dazzler and Embiid’s interesting tweet Today March 2nd, 2018 1:45 AM
76ers 108, Cavaliers 97: Offensive funk dooms Cavs as 11-game winning streak over 76ers snapped March 1st, 2018 10:52 PM
Girls basketball / Wadsworth 51, Canton McKinley 46: Sophia Fortner, Peyton Banks, Kacie Evans guide Grizzlies to a victory in Division I district final March 1st, 2018 10:05 PM
Stark State taking control of Akron School of Practical Nursing; future of program had been in doubt March 1st, 2018 6:36 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal